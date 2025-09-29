Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Bezpečnost budov / Kamerové systémy & AI aneb vidět nebo vědět (2. díl)

Kamerové systémy & AI aneb vidět nebo vědět (2. díl)

29.9.2025
Michal Randa, redakce
Odborný TZB-info doporučuje

Vstupy, vjezdy, parkoviště, chodby, výtahy, kavárny, prodejní plocha, úniková schodiště atd. mají svou kameru. Nejde jen o oprávněnost jejich instalace, ale i o schopnosti detekce. O co méně se o kamerových analýzách ve veřejně přístupných komerčních objektech mluví, o to více se používají.

Kamerové systémy & AI Act. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora
Kamerové systémy & AI Act. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora

V úvodním dílu našeho seriálu jsme se věnovali aktuální evropské legislativě a medializované kauze Letiště Václava Havla Praha. Dnes se podíváme trochu blíže na standardní kamerové systémy a jejich detekční schopnosti.

Přečtěte si také Kamerové systémy & AI aneb vidět nebo vědět (1. díl) Přečíst článek

Šedá zóna aneb doba si to žádá

Firmy, které projektují, instalují, či servisují systémy technické ochrany (dále již pouze STO) pro státní správu, jsou koncesované odborné společnosti a když už nic jiného, tak mají minimálně ISO certifikaci potvrzení kvality produktů, služeb a řízení organizace (nejčastěji dle ISO 9001). Jimi instalované systémy by tedy měly vycházet z platných zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem platných pro daný obor. Lze tedy předpokládat, že na ústní požadavek klienta typu „propojte mi to s tímto“ budou reagovat s jistou opatrností.

Neznamená to však, že například v rámci nastavování integrační platformy dvou technologických celků (například kamerového a přístupového) nevytvoří na přání zadavatele specifický skript, díky kterému vzniknou výše zmíněné seznamy. Sice bez napojení do státem zřízeného rejstříku, ale vzniknou. Požadavky zákazníka (navíc obvykle plněné v rámci cenově neregulovaného dodatku smlouvy) se prostě plní – obchod je obchod. Navíc díky této vstřícnosti obvykle vznikne tzv. háček a je zde pravděpodobnost pramenící s jistotou, že do takto upraveného systému se vám už nedostane případná konkurence. Obecně se tomu říká vender lock [9], neboli uzamčení zákazníka v závislosti na produkt nebo službu. Ale to je jiné téma.

Trh s bezpečností ale nejsou jen státní zakázky a certifikovaní dodavatelé. Jak uvádí poslední veřejně dostupný odhad trhu [10], k hlavnímu oboru podnikání s platnou koncesní listinou Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, se hlásí cca 5 tis. koncesionářů a živnostníků s úhrnným obratem kolem 20 mld. Kč. Připočteme-li k tomu odhad obdobné částky spadající pod tzv. šedou zónu (bezpečnostní systémy nakoupené v supermarketech a „podomácku“ nainstalovaných koncovým uživatelem, nebo běžnými – nekoncesovanými řemeslníky), máme tu stovky instalovaných a provozovaných systémů využívajících biometrickou identifikaci bez jakéhokoli legislativního dohledu.

Příklad č. 1 – Veřejná prostranství (obvykle venkovní)

Pokud bychom to vzali sestupně, tak nejblíže systémům propojeným s databázemi státní správy mají Městské Kamerové a Dohlížecí Systémy (MKDS). Jejich propojení s místní služebnou PČR bylo standardem dotačních programů ještě v době analogových kamer a telefonních drátových spojů, šlo ale pouze o dohled u živého videa a občasný přístup k záznamu. Napojení na databáze (primárně RZ) přišlo se změnou podmínek dotačních projektů a až v tomto století.

Kromě původního dlouhodobého podporovatele (MVČR) je možné dotace na zřízení a provoz kamerových systémů určených primárně pro dohled nad veřejným prostorem získat z mnoha zdrojů. A ne všichni donátoři mají v podmínkách to, co mělo vnitro – splnění tzv. Právní způsobilosti k podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb [11]. Může se tak snadno stát, že kromě obvyklého požadavku na nejnižší cenu není kladen dostatečný důraz na odbornost. Dodavatelem speciálních technologií se tak může stát nejen místní IT provider, ale i firma provozující radnici servis vozového parku.

A že nejde o zanedbatelné investice svědčí přehled investic městskými systémy. Jen z projektu Situační prevence kriminality a modernizace MKDS bylo v období 2016–2021 čerpáno cca 300 mil. Kč a na vlastní modernizaci MKDS z toho padla celá třetina. Přičemž nejčastějšími odbornými termíny v názvech žádostí byly: pokročilá (video) analýza, analýza video obsahu, implementace inteligentních funkcí, inteligentní analýzy. Když se podíváme na konkrétní provozní požadavky, tak jde obvykle o dvě skupiny funkcí – bezpečnostní a analytické.

Víc kamer, víc analýzy – analytické funkce kamer jsou mnohdy značně limitovány neodborným přístupem některého z článků dodavatelského řetězce. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora
Víc kamer, víc analýzy – analytické funkce kamer jsou mnohdy značně limitovány neodborným přístupem některého z článků dodavatelského řetězce. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora
Víc kamer, víc analýzy – analytické funkce kamer jsou mnohdy značně limitovány neodborným přístupem některého z článků dodavatelského řetězce. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora

Víc kamer, víc analýzy – analytické funkce kamer jsou mnohdy značně limitovány neodborným přístupem některého z článků dodavatelského řetězce. Ilustrační foto. Zdroj: archív autora

Obvyklé provozní požadavky výběrových řízení na dohledové kamerové systémy z výběrových řízení v období 2022–2024, tedy ještě před příchodem Large Language Model (LLM) aneb plnohodnotné umělé inteligence:

  • Detekce a rozpoznání objektů dle markantů (barva, tvar, velikost, pokrývka hlavy, pokrývka úst)
  • Detekce odloženého objektu (např. taška, batoh, krabice, …)
  • Detekce podezřelého vniknutí
  • Detekce pádu osoby
  • Čtení a rozpoznání RZ
  • Detekce kouře a ohně
  • Narušení zóny/vymezeného prostoru
  • Překročení čáry
  • Detekce aktivního střelce / střelné zbraně
  • Detekce nože
  • Detekce selhání kamery
  • Detekce nestandardního zvuku
  • Detekce manipulace s kamerou (tamper)
  • Vytváření pohybových map
  • Slučování událostí ze záznamu
  • Vyhledávání z několika kamer současně
  • Počet objektů v zóně
  • Detekce špatného směru (např. vozidlo v protisměru)
  • Detekce nestandardního chování, shlukování osob a rvaček
  • Rozpoznání tváří proti fotografii uložené v databázi nebo proti záchytu v kamerovém záznamu
  • Sledování pohybu objektu (osoba, vozidlo) dle předdefinovaných znaků (obličej, RZ, barva, konkrétní osoba či vozidlo označené v záznamu)

Příklad č. 2 – Veřejně přístupné komerční objekty (obvykle uzavřené objekty)

O pomyslný stupínek níže jsou na stupnici plošných sběratelů biometrických údajů s využitím kamerových systémů Obchodní Centra a Obchodní Domy. Jde o objekty, ve kterých probíhá maloobchodní prodej, a ze stavebního hlediska se jedná o tzv. občanské budovy. Limit / rozsah monitorování je zde dán velikostí objektu, v tom za systémy MKDS zaostávají. To, čím je v České republice (až na Prahu) převyšují, je počet monitorovacích kamer. Stačí letmá prohlídka libovolného z nich a pokud proběhl v poslední dekádě modernizací, tak by nás neměl překvapit součet v řádu několika stovek viditelných (tedy neskrytých) kamer.

Vstupy, vjezdy, parkoviště, chodby, výtahy, kavárny, prodejní plocha, úniková schodiště, ale i jednotlivá (mnohdy citlivá) konkrétní místa mají svou kameru. Není na místě hodnotit oprávněnost jejich instalace, jen je potřeba zdůraznit, že veškeré výše popsané schopnosti detekce vyjmenované u systému MKDS jsou k dispozici i zde. O co méně se o nich (o kamerových analýzách ve veřejně přístupných komerčních objektech) mluví, o to více se používají.

Detekce návštěvníků obchodního centra s možností vyhledávání podle individuálních markantů. Ilustrační foto. Zdroj: Gorodenkoff, stock.adobe.com
Detekce návštěvníků obchodního centra s možností vyhledávání podle individuálních markantů. Ilustrační foto. Zdroj: Gorodenkoff, stock.adobe.com

Detekce návštěvníků obchodního centra s možností vyhledávání podle individuálních markantů. Ilustrační foto. Zdroj: Adobe Stock

Případné propojení databází zde ale není směrem ke státním databázím, ale k interním provozně komerčním. Dojde-li ke spárování libovolného obličeje s platební kartou, není následně problém provázání s konkrétním nákupem, vozidlem či parkovacím místem. A že se takové údaje nehodí jen pro heat mapy a následné přerovnávání zboží v regálech pro optimalizaci nákupního procesu, je každému jasné.

Výsledky praktických cvičení dokládají, že bude-li v obchodním centru kolem 300 kamer, tak zákazník (pokud není fanoušek shopování) projde v rámci obvyklého nákupu v detekčních zónách 150–200 z nich. A když vynecháme ty, které snímají vstupní a výstupní zóny, tak i s (ne)biometrickými údaji bude analýza detekce a rozpoznání objektů dle markantů, jako jsou barva a typ oblečení, tvar a velikost zavazadla, pokrývka hlavy, pokrývka úst, funkční na většině z nich.

Při následném dohledávání konkrétního děje, například při hledání osoby, která předchozí den mohla odcizit láhev značkového alkoholu, trvalo zmapování pohybu podezřelého zákazníka zkušenému operátorovi jednotky minut. Nezkušenému jednotky hodin. Ale i tak je možné spárovat nejen záběry případného incidentu, ale libovolný pohyb od souvisejícího vjezdu vozidla na parkoviště do jeho odjezdu. A pokud zákazník současně nakoupil a byl členem věrnostního klubu, tak k podkladům pro policii bude k dispozici také údaj o všech ostatních dobrovolně sdílených datech. Že se to už k policii nedostane, je věc jiná.

A proč používat AI, když to zvládne i podprůměrně placená ostraha? Protože průměrné AI to bude trvat drobné jednotky minut, té špičkové s velkým I desítky vteřin. Dohledání tak zvládne i osoba bez znalosti objektu a ostraha se může věnovat potřebnější činnosti. Například půl-úvazku v roli požární hlídky.

Poznámka: Až doposud jsme se bavili o umělé inteligenci na stupni hlubokého učení (Deep Learning – DL), která, ačkoli je jen dílčím článkem z mnoha možností umělé inteligence (AI), tak už několik let výrazně zlepšuje analýzu videa. Nyní jsme ale svědky nástupu tzv. jazykových modelů a generativní umělé inteligence, které v průběhu roku 2025 postupně přinášejí nové funkce.

První z nich – rozpoznání tváře proti fotografii uložené v databázi už nikoho nepřekvapí, ale slovní zadání požadovaného filtru k vyhledávání (novinka známá jako Large Language Model – LLM), to už je něco jiného. A jak že to funguje? V podstatě „samo“. Data se nám ukládají od prvního spuštění systému, o to se už starat nemusíme, a tak si s česky rozumějící AI můžeme jen popovídat. Zcela určitě to bude jednodušší, než komunikace s Chat GPT a podobnými asistenty. Je možné si takovéto (defacto už forenzní) vyhledávání představit bez BIO-metrických dat? Nebo spíš, zaslouží si takovýto sběr údajů naši pozornost stejně jako již zmíněné letiště, nebo zde nám to tak nějak nevadí?

Konec druhé části

Nyní už víme, k čemu všemu kamerové systémy používají umělou inteligenci a kde se s ní můžeme každodenně setkat. A k dokončení tématu nám už zbývá říci si něco bližšího k vlastnímu nařízení AI Act.

Literatura pro 1., 2. a 3. část

  1. Rodney D. Chipp a Morris A. Mayer. Closed Circuit Tv System Planning (první odborná souhrnná publikace). 1957. J. F. Rider / New York.
  2. Mechanické zábranné prostředky. https://www.tzb-info.cz/pristupove-systemy
  3. Elektronická Zabezpečovací Signalizace. https://www.tzb-info.cz/poplachove-a-zabezpecovaci-systemy
  4. AI Act. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=cs
  5. GDPR. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
  6. idnes.cz. Policie na ruzyňském letišti vypnula kamery na rozpoznávání tváří.
    https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-kamery-rozpoznavani-obliceju-deaktivace-eu.A250801_085454_domaci_tty
  7. MVČR. Ministerstvo vnitra rozšíří zabezpečení Letiště Václava Havla o 145 kamer s automatickým rozpoznáváním obličejů. https://mv.gov.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-rozsiri-zabezpeceni-letiste-vaclava-havla-o-145-kamer-s-automatickym-rozpoznavanim-obliceju.aspx
  8. iRozhlas.cz. Letiště Václava Havla vypnulo systém rozpoznávání obličejů. „Byl tam půl roku nelegálně,“ míní advokát. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/letiste-vaclava-havla-vypnulo-system-rozpoznavani-obliceju-byl-tam-pul-roku_2508062311_mkv
  9. Asociace pro veřejné zakázky. Vypracovaná Metodika Vendor lock-in: únik a předcházení.
    https://asociacevz.cz/clanek/vypracovana-metodika-vendor-lock-in-unik-a-predchazeni
  10. Sněmovní tisk 495/0, část č. 1/10 Vl.n.z. o bezpečnostní činnosti. https://www.tzb-info.cz/poplachove-a-zabezpecovaci-systemy/16899-standardy-versus-zvyklosti-z-oblasti-technicke-bezpecnosti-uvodnik-k-tematu#zalozka6
  11. MVČR, dokument P6-RP_pro_MKDS (tzv. Koníčkův bič), zkrácená verze textu v poznámce č. 6:
    „Dodavatel musí být držitelem koncesované živnosti Technické služby k ochraně majetku a osob. Je-li dodávka technologie součástí stavby vyžadující stavební povolení, musí být projektová dokumentace zpracována projektantem – autorizovaným inženýrem buď přímo s příslušnou specializací pro elektrotechnická zařízení.“
  12. Průvodce návrhem systému síťového videa – IP CCTV Guideline.
    https://www.tzb-info.cz/publikace/315-ip-cctv-guideline-pruvodce-navrhem-systemu-sitoveho-videa
 
 
Reklama