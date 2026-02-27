Nejnovější trendy TZB oboru na veletrhu Aquatherm Praha 2026
Kam směřuje budoucnost oboru technických zařízení budov s komplexním, moderním a udržitelným řešením? Jaké inovace nabízejí odvětví tepelných čerpadel, fotovoltaiky, rekuperace, energetického managementu, digitalizace, řízení budov či akumulace energie a další? To představí v termínu 3. až 6. března mezinárodní odborný veletrh technických zařízení budov a technologií pro udržitelnou budoucnost AQUATHERM PRAHA v Letňanech. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.
Již 26. ročník mezinárodního veletrhu AQUATHERM PRAHA představí ve třech halách výstaviště PVA EXPO PRAHA komplexní přehlídku technického zařízení budov, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy z oblasti veřejné i komerční sféry.
„Letošním ročníkem budou rezonovat témata udržitelnosti, dekarbonizace, efektivity, autonomního řízení, kybernetické bezpečnosti technických systémů, dopadů evropské i české legislativy na návrh a provoz budov či koncepce BIM a další. Kromě poutavých expozic více než 150 vystavovatelů z ČR i ze zahraničí z odvětví vytápění, chlazení, větrání a energetického managementu bude připraven také program pro odborníky i širokou veřejnost,“ řekla hlavní manažerka veletrhu Jitka Bakalíková.
Čtyři dny s nabitým programem
Veletrh AQUATHERM PRAHA není jen přehlídkou nejnovějších technologií a inovací, ale také místem, kde se setkávají odborníci a profesionálové napříč odvětvími i zájemci z řad široké veřejnosti v rámci doprovodného programu. Čtyřdenní odborný program se letos představí v novém konceptu Aquatherm Business Fórum 2026, jehož odbornou garanci převzala ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz Dagmar Kopačková.
Program rozdělený do čtyř dnů budou tvořit tematické bloky, které nabídnou přednášky, rozhovory s experty či praktické prezentace. Zaměří se na efektivní využití tepelných čerpadel v rezidenčních i komerčních budovách, moderní klimatizační a vzduchotechnické systémy, na témata energetického managementu a digitálního řízení provozu budov a také bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů.
Novinkou bude 6. ročník konference ESG Fórum, která proběhne ve čtvrtek 5. března. Její podtitul Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita nastiňuje zaměření na efektivní a udržitelný provoz výrobních a logistických center, včetně role energeticky úsporných technologií, vytápění a chlazení v naplňování ESG cílů.
Silné značky, impozantní expozice
V halách PVA EXPO PRAHA nebudou chybět impozantní expozice od významných firem. Za oblast vzduchotechniky a klimatizací se představí například CIUR a.s., divize TZB, SOKRA s.r.o., Haier klimatizace, Samsung Electronics Czech and Slovak, SINCLAIR Global Group s.r.o., KLIMA – CLASSIC s.r.o., značka Toshiba, Hisense – Powering s.r.o., REKUPER SYCHROV, s.r.o. a další. Z oboru vytápění uvidí návštěvníci produkty společností ATMOS Jaroslav Cankař a syn, Viessmann, spol. s r.o. KORADO, a.s., Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., člen skupiny NIBE, ENBRA, a.s., Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. či Protherm a Vaillant. Společnost Photomate představí první den veletrhu v 11 hodin v exkluzivní premiéře nové tepelné čerpadlo ERAmaster s vlastním systémem řízení energií (EMS).
Sanitu na veletrhu zastoupí společnosti LAUFEN CZ s.r.o., CHUDĚJ, s.r.o. nebo Geberit spol. s r.o., který v Letňanech představí špičkový WC systém kombinující mimořádný výkon s tichým provozem. Tento systém dosahuje výkonu, který až desetkrát převyšuje standardní normy, což zajišťuje maximální efektivitu a spolehlivost v každodenním používání.
Jaké obory se budou v rámci AQUATHERM PRAHA prezentovat?
- Vytápění, energie a technologická zařízení
- Obnovitelné a alternativní zdroje energie
- Chlazení, vzduchotechnika a klimatizace
- Potrubí, armatury, ventily a instalační technika
- Bazény, sauny, sanita, koupelny a design
- Měření, řízení a regulace
- Nástroje, software a metodiky pro návrhy technických systémů
- Energetická udržitelnost budov
- ESG metodika udržitelnosti staveb
- Vzdělávání, odborná literatura, poradenství, ostatní
