TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Praha 2026 přinese trendy, které budou hnacím motorem v příštích letech

Aquatherm Praha 2026 přinese trendy, které budou hnacím motorem v příštích letech

24.10.2025
MDL Expo s.r.o.
Využijte jedinečnou příležitost prezentovat své produkty a služby na tradičním veletrhu Aquatherm Praha, jehož 26. ročník se uskuteční od 3.–6. 3. 2026 na výstavišti PVA EXPO PRAHA, největší specializované akci v České republice zaměřené na technická zařízení budov, energetiku, vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, chlazení, měření a regulaci, sanitu a udržitelná řešení v oblasti TZB.

Aquatherm 2026 v přípravách: Co nového přinese?

Aquatherm Praha se neustále vyvíjí – hlavním tématem příštího ročníku bude udržitelná budoucnost technických zařízení budov a využití obnovitelných zdrojů energie. Neustále přinášíme nové formáty a hledáme cesty a odborné partnery, snažíme se zvýšit přínos a efektivitu jak pro vystavovatele, tak pro především cílené na B2B a B2G návštěvníky.

Nadcházející ročník slibuje mimořádnou účast odborníků i široké spektrum aktuálních témat s novými odbornými partnery veletrhu. I tentokrát využijeme čtyři výstavní haly v areálu PVA EXPO PRAHA, abychom poskytli dostatek prostoru pro prezentaci klíčových firem, novinek i technologií z oblasti technických zařízení budov. Připravili jsme pro Vás nové formy prezentace a možností partnerství v rámci odborného doprovodného programu.




Máte zájem představit své produkty na veletrhu Aquatherm Praha 2026?

  • Nezmeškejte uzávěrku přihlášek a přihlaste se do 31. 10. 2025.
  • Nezávaznou objednávku můžete odeslat ZDE.

Odborný doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2026

Součástí veletrhu bude bohatý čtyřdenní odborný doprovodný program zaměřený především na B2B segment, připravovaný ve spolupráci s předními partnery a odborníky z oboru pod taktovkou generálního partnera odborného doprovodného programu Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky stavebních portálů TZB-info, ESTAV.cz a online televize estav.tv.




Hlavní tematické okruhy budou zaměřeny na:

  • Udržitelnost a energetickou efektivitu
  • Využití obnovitelných zdrojů v technických zařízeních budov
  • Digitalizaci, měření a regulaci
  • Trendy v klimatizaci, větrání a nová chladiva
  • Podporu obcí a měst v oblasti modernizace infrastruktury
  • a další atraktivní témata a odborné aktivity, které vám postupně představíme.



Proč se zúčastnit veletrhu Aquatherm Praha 2026?

  • Více než 17 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti během 4 dnů veletrhu
  • Cílený kontakt s profesionály a rozhodovateli v oboru
  • Možnost navázat nové obchodní vztahy a upevnit ty stávající
  • Moderní výstavní prostředí s důrazem na efektivitu a návratnost investice
  • Nový doprovodný program včetně odborných konferencí a tematických sekcí zaměřených na inovace a technologie budoucnosti

Staňte se součástí největšího odborného veletrhu TZB v České republice Aquatherm Praha 2026 a rádi pro vás připravíme kompletní cenovou nabídku.

Kontakty:
Jitka Bakalíková, tel.: +420 720 315 315, e-mail: bakalikova@abf.cz
Martin Pavlata, tel.: + 420 792 925 847, e-mail: pavlata@abf.cz

Více informací: www.aquatherm-praha.com





 
 