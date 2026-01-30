Aquatherm Praha 2026: nejaktuálnější trendy z oboru TZB a výhled pro nejbližší roky
Blížící se veletrh Aquatherm Praha opět potvrzuje svou klíčovou roli mezi odbornými událostmi v oboru TZB. Již více jak dvacet pět let reflektuje aktuální vývoj v oblasti TZB, energetiky a v poslední době i digitalizace. Nejinak tomu bude i letos. A možná i o něco více…
Udržitelnost, dekarbonizace, maximální efektivita, autonomní řízení, komunitní energetika, legislativní dopady, BIM a kybernetická bezpečnost. Nejen to jsou témata březnového veletrhu. Vystavovatelé z tuzemska i zahraničí, nabitý doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost, celospolečenský přesah. Nenechte si ujít příležitost být v centru dění, a hlavně mít možnost prodiskutovat Vaše starosti, plány a potřeby s těmi nejlepšími odborníky…
Ve dnech 3.–6. března 2026 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA představí více než 150 vystavovatelů z České republiky i zahraničí s nejnovějším produktovým portfoliem, technologiemi a inovativním řešením pro moderní budovy napříč oborem TZB. Pod odbornou garancí Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., ředitelky stavebních portálů TZB-info.cz, ESTAV.cz a estav.tv, bude uveden nový koncept doprovodného programu Aquatherm Business Fórum 2026 – čtyřdenní odborný program určený zejména projektantům, investorům, provozovatelům budov, managementu firem i zástupcům měst. Formou odborných bloků, rozhovorů s experty a praktických prezentací budou představeny aktuální trendy i konkrétní řešení z praxe zaměřená mimo jiné na tepelná čerpadla, moderní vzduchotechniku a klimatizaci, energetický management, digitalizaci, kybernetickou bezpečnost technických systémů i efektivní provoz budov.
Poprvé bude součástí veletrhu i 6. ročník konference ESG Fórum, který se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2026. Konference ponese podtitul „Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita“ a zaměří se především na udržitelný a efektivní provoz výrobních a logistických center. Diskuse se budou dále věnovat energetice, technologickým řešením, transformaci dodavatelských řetězců i hledání rovnováhy mezi environmentálními cíli a ekonomickou realitou.
DEN STAROSTŮ opět na veletrhu Aquatherm – ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR se uskuteční 4. ročník odborné akce pro samosprávy. Konference je určena pro představitele místní samosprávy.
Zveme vás, čtenáře portálu TZB-info, zástupce SVJ, bytových družstev, členy samospráv, projektanty a další odborníky na konferenci TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2026. 9. ročník konference TZB-info se přesunul na veletrh Aquatherm Praha, protože hlavní výzvy pro bytové domy jsou v energetických úsporách. Správná volba ve správném čase a ve správné kombinaci nejen výrazně ušetří na provozu, ale zajistí další čas bezproblémového provozu v souladu s legislativou a zhodnotí nemovitost. Nenechte si ujít tuto konferenci TZB-info ve středu 4. března 2026.
Podívejme se na průřez několika tématy, která veletrh nabídne:
Komunitní energetika a sdílení elektřiny: Od léta 2026 padají díky novele Lex OZE II poslední bariéry a bude možné legálně sdílet elektřinu vyrobenou například na chalupě se svou rodinou v bytě na druhém konci republiky. Klíčem k této energetické svobodě je registrace u Elektroenergetického datového centra (EDC) a instalace chytrého elektroměru, který distributor vymění zdarma, pokud bude rozvaděč správně připraven.
Přijďte na veletrh zjistit, jak si ponechat peníze za přebytky v rodině místo jejich odevzdávání obchodníkům, a poraďte se s experty o technických detailech připojení.
Energetický štítek (PENB) jako nová cenovka nemovitosti: Zapomeňme na to, že energetický průkaz je jen povinný dokument pro úřady. V roce 2026 se stává zásadním faktorem ovlivňujícím tržní hodnotu nemovitosti i dostupnost financování. Nemovitosti v třídách „A“ a „B“ nejenže rostou na ceně, ale jejich majitelé mohou u bank získat „zelené hypotéky“ s výrazně výhodnějším úrokem, což může znamenat úsporu stovek tisíc korun.
Na Aquathermu Vám projektanti a dodavatelé ukáží, jak pomocí moderních technologií, jako je rekuperace, tepelná čerpadla či fotovoltaika, vyjmout dům z nevyhovující třídy „G“ a splnit přísnou evropskou směrnici EPBD IV v klidu a bez drastických stavebních zásahů.
Rekuperace pro zdravý spánek a regeneraci: Pokud se i po osmi hodinách spánku budíte unavení, může být příčinou vysoká hladina CO2 v utěsněném domě, která brání mozku v regeneraci. Moderní systémy řízeného větrání s inteligentními senzory dokáží automaticky zajistit přísun čerstvého vzduchu přesně ve chvíli, kdy je to potřeba, a to bez hluku z ulice, průvanu nebo pylů a prachu, které zůstanou ve filtrech.
Navštivte veletrh Aquatherm Praha a objevte řešení, která promění Vaši ložnici v bezpečnou zónu pro dokonalý detox organismu a zajistí Vám zdravé klima po celý rok.
Autonomní domácnost ovládaná umělou inteligencí: Éra ovládání chytrého domu přes mobilní aplikace končí a rok 2026 patří systémům, na které nemusíte ani sáhnout. Díky prediktivnímu řízení a napojení na meteorologická data AI systém sám pozná příchod studené fronty a připraví teplo v interiéru s předstihem, zatímco nová generace radarových senzorů zajistí Váš komfort i soukromí bez nutnosti instalovat kamery.
Na veletrhu uvidíte, jak dům budoucnosti sám hlídá spotové ceny elektřiny a využívá energii z baterií v nejvhodnější moment, aby šetřil Vaši peněženku i čas.
ESG jako klíč k bankovnímu financování: Udržitelnost se v roce 2026 stává tvrdou měnou a pro banky je „zelené razítko“ podmínkou pro poskytnutí investičního úvěru s výhodnou sazbou. Budovy splňující EU Taxonomii mají vyšší tržní hodnotu a díky technologiím, jako jsou tepelná čerpadla či smart metering, drasticky snižují provozní náklady (OPEX), což je klíčový argument pro investory i nájemce.
Na ESG Fóru zjistíte, jak automatizovat sběr dat pro reporty a jak proměnit legislativní povinnosti v konkurenční výhodu, která ochrání hodnotu vašich aktiv.
Digitalizace a BIM pro efektivní výstavbu: Stavět každý dům dvakrát – jednou virtuálně a jednou doopravdy – je v roce 2026 jedinou cestou, jak eliminovat drahé chyby a vícepráce přímo na staveništi. BIM model slouží jako živá databáze, která odhalí kolize rozvodů ještě před zahájením prací a následně funguje jako „rentgen“ pro facility manažery při údržbě či poruchách.
V sekci Digitální TZB si můžete vyzkoušet nástroje pro virtuální realitu a laserové skenování, které umožňují přesnou prefabrikaci sestav a zkracují čas montáže o celé týdny.
Hybridní systémy – budoucnost plynového vytápění: Kolem budoucnosti plynu koluje mnoho mýtů, ale faktem zůstává, že nikdo nebude odebírat funkční kotle. Plyn je však pro starší domy s radiátory nutné začít kombinovat s novými technologiemi. Jelikož dotace na samostatné plynové kotle končí, stávají se hitem roku 2026 hybridní systémy, které využívají úsporné tepelné čerpadlo po většinu roku a plyn zapínají pouze v extrémních mrazech. Výhoda těchto systémů? Ekonomická optimalizace, provozní jistota, bez nutnosti rekonstrukce rozvodů.
Na Aquathermu Praha získáte nezávislé srovnání nákladů a návratnosti, abyste se mohli rozhodnout, zda je pro Váš dům výhodnější zateplení, hybrid, nebo přechod na biomasu.
Revoluce v chladivech a přechod na propan R290: Od roku 2027 začne platit přísný zákaz uvádění malých splitových jednotek s F-plyny (GWP > 150) na trh, což pro montážní firmy znamená nutnost okamžitého přechodu na přírodní chladiva, zejména propan R290. Protože je propan vysoce hořlavý (kategorie A3), instalace vyžaduje specifické nářadí, dodržování ochranných zón a znalost normy ČSN EN 378.
Přijďte se na veletrh zeptat výrobců na detaily instalací, abyste byli připraveni montovat technologie příštích deseti let a získali náskok před konkurencí.
Povinná fotovoltaika pro komerční budovy od roku 2027: Dopady legislativy se neúprosně blíží a od roku 2027 budou muset mít všechny nové komerční a veřejné budovy instalovanou fotovoltaiku, což mění pravidla hry pro developery i projektanty. Výzvou pro rok 2026 je integrace FVE přímo do konstrukcí (BIPV – Building Integrated Photovoltaics) a splnění nových norem požární bezpečnosti ČSN P 73 0847, bez kterých projekt neprojde kolaudací.
Na veletrhu zjistíte, jak díky spuštění Elektroenergetického datového centra (EDC) proměnit povinnou investici ve výnosové aktivum pomocí sdílení energie v rámci holdingu.
Vzduchotechnika ve školách a veřejných budovách: Větrání okny ve školních třídách je v roce 2026 ekonomickou sebevraždou a nestačí k naplnění přísných hygienických limitů pro CO2. Ideálním řešením jsou decentrální rekuperační jednotky, které lze instalovat přímo do obvodových zdí bez nutnosti bourání a uzavření školy, přičemž jejich účinnost zpětného zisku tepla přesahuje 80 %.
Speciální program „Den starostů“ se zaměří na možnosti financování těchto projektů z dotačních výzev Ministerstva životního prostředí.
Design a technologie v moderní koupelně: Design koupelen pro rok 2026 opouští sterilní bílou a přiklání se k „tichému luxusu“ s využitím zemitých tónů, přírodních materiálů a matných povrchů. Kromě estetiky hraje prim trend „Aging in place“ (stárnutí doma) vyžadující bezbariérovost a technologická řešení pro úsporu vody, jako jsou sprchy s recirkulací či toalety s bidetovou sprškou.
Navštivte sekci Koupelny & Design, načerpejte inspiraci a osahejte si materiály, které definují moderní interiér zaměřený na domácí wellness.
Termín 1. 1. 2027 a povinnosti pro SVJ: Směrnice EED vyžaduje, aby od počátku roku 2027 byla všechna měřidla tepla a vody v SVJ dálkově odečitatelná, což znamená, že rok 2026 je posledním momentem pro včasnou instalaci. Moderní smart metering (IoT, LoRaWAN) přináší konec ručních odečtů, spravedlivé rozúčtování online a včasnou detekci úniků, což šetří tisíce korun za zbytečně protečenou vodu.
Na veletrhu si můžete vybrat ze systémů, které vyhovují Vašemu domu, a vyhnout se tak „přirážkám za paniku“ a nedostatku montážních kapacit v závěru roku.
Zaujalo Vás některé z témat? Navštivte veletrh Aquatherm Praha 2026 a staňte se součástí aktuálního dění. Buďte o krok na před a mějte přehled díky největší a nejvýznamnější odborné události v oblasti technických zařízení budov, energetiky a udržitelných technologií v České republice.
Těšíme se na setkání s Vámi! Více informací na www.aquatherm-praha.com.
