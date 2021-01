TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Nitra 2021 se ruší, TZBexpo v únoru jde do finále

Aquatherm Nitra 2021 se ruší, TZBexpo v únoru jde do finále Nekonečné prázdniny? Snad ani ne…

Připravovaný e-veletrh TZBexpo 2021 bude prvním opravdu virtuálním veletrhem v oboru TZB. Poslechněte si rozhovor s Ing. Lucií Navrátilovou o přípravách a také aktuálně o Aquathermu Nitra.

TZB-info: Termín veletrhu TZBexpo 23. 2. – 26. 2. 2021 se blíží. V jaké fázi jsou přípravy?

Ing. Lucie Navrátilová, MDL expo: „Virtuální model se postupně naplňuje, finalizujeme virtuální modely, novinkou je například e-shop. Aktivně pracujeme s požadavky přihlášených vystavovatelů. A pokud se některá firma rozhodně až nyní, ještě se samozřejmě může přihlásit.“

TZB-info: Projekt on-line veletrhu ve vašem podání nabízí řadu možností prezentace, ale pro ně je třeba také podklady připravit. Co na to firmy?

Lucie Navrátilová: „Obecně jak která firma. Někteří vystavovatelé se věnují prezentaci více, někteří přistupují opatrně a jsou spíše konzervativní. Ale pro všechny včetně nás je to práce jiná a nová. Nicméně stejně se pohybujeme na platformě veletrhů. Jsme na veletrhy zvyklí, máme ten byznys rádi a my se veletrhu, jak jej známe, vzdát nechceme.“

TZB-info: Původně jste plánovali, že on-line veletrh bude doplňkem slovenského Aquathermu Nitra, který se z února posunul na duben 2021. Jaká je teď aktuální situace?

Lucie Navrátilová: „Bohužel jsme museli Aquatherm Nitra zrušit. Situace se nelepší, v oblasti Nitry se bohužel momentálně dokonce dost zhoršila. Nemůžeme nechat v napětí vystavovatele, realizační firmy na stánky, navazující služby grafiků, catering a další služby. O to více je pro nás důležité TZBexpo.“

TZB-info: Je TZBexpo akce slovenská, česká, československá nebo slovenskočeská? Pro koho je určena?

Lucie Navrátilová: „Již samotný Aquatherm je z pohledu vystavovatelů veletrh československý, v řadě případů se mísí a střídá česká a slovenská část firem a co se týká návštěvníků, tak jejich složení kopíruje úzkou vazbu českého a slovenského trhu. TZBexpo je akce slovenskočeská. Máme české i slovenské firmy i jejich dcery a zástupce. Nicméně on-line prostředí stírá většinu rozdílů. Doprovodný program jsme také nakombinovali. Slovenská část probíhá v úterý a středu ze studia z Bratislavy, česká část ve čtvrtek a v pátek z Prahy, tady z TZB-info. Veletrh je určen všem, které obory TZB zajímají. Oproti klasické formě veletrhu Aquatherm, kdy se hodně zaměřujeme na odbornou veřejnost, je on-line TZBexpo určeno i pro konečného zákazníka, investora.“

TZB-info: Přeji hodně sil do finiše, ať se veletrh povede a líbí se vystavovatelům i návštěvníkům.

Za TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.