Aquatherm Nitra v dubnu 2021 a 100 % vrácení peněz pro vystavovatele

Rozhovor s Mgr. Michalem Drážďanským, jednatelem MDL EXPO o výstavách, Aquathermu Nitra a připravovaném on-line veletrhu proběhl v živém vysílání 24. 9. 2020.

Aquatherm Nitra v dubnu 2021

TZB-info: MDL EXPO stojí za veletrhem Aquatherm Praha, který byl v březnu jednou z posledních evropských výstav před vyhlášením nouzového stavu, před začátkem rozšíření COVID 19 a stojí i za veletrhem Aquatherm Nitra, který ještě stále jako jeden z mála figuruje v katalogu výstav s datem únor 2021. Platí to stále?

Mgr. Michal Drážďanský, jednatel MDL EXPO: Neplatí a mne to velmi mrzí. Právě do tohoto vysílání jsem si připravil novou informaci, že Aquatherm Nitra se přesouvá na duben 2021. Nemohu říci, že Aquatherm Nitra 100 % bude, ale podařilo se nám dohodnout na podmínkách s vedením výstaviště v Nitře a pro vystavovatele tak můžeme garantovat 100 % vrácení peněz od MDL EXPO do začátku veletrhu v případě, že budou pokračovat restrikce kvůli koronaviru, tím myslím roušky, omezené počty návštěvníků, koridory apod.

O emocích a zkušenostech z březnového Aquathermu Praha a dalších plánech již ve videu:

On-line veletrh v únoru 2021

TZB-info: Situace je taková, že nikdo nedokáže predikovat, jak vše bude dál. Hodil jsi, co se týká rozvoje veletrhů, flintu do žita?

Michal Drážďanský: Určitě ne, důkazem je i příprava on-line veletrhu na únor 2021. Jednal jsem zatím s velkými klienty a mají zájem akci vyzkoušet. Je to náročný úkol, protože to chci udělat jinak než jsme zatím viděli u jiných zahraničních veletrhů, které se vydaly touto cestou. V polovině října bude již podoba a plánujeme představení vystavovatelům.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz: TZB-info je tradičně odborným partnerem veletrhu a generálním dodavatelem doprovodného programu. Vážíme si toho a spolupráce nám dává smysl i proto, že naši zákazníci a vystavovatelé a návštěvníci Aquathermu jsou téměř identická skupina. Nevím, jestli by šlo hrát najdi 10 rozdílů. I proto držíme palce. Přejeme si, aby se nám dařilo všem, veletrhu, zákazníkům, návštěvníkům i čtenářům a TZB-info. Ať je nám dopřáno zdraví fyzické i finanční.