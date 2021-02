TZB-info / Aquatherm Praha / Ze zákulisí veletrhu TZB EXPO. Poslední dny příprav

Ze zákulisí veletrhu TZB EXPO. Poslední dny příprav

Zapište si do kalendáře 23.-26.2.2021. Je připraveno 81 expozic a 135 partnerů vystavovatelů, doprovodný program 2 dny z Bratislavy, 2 dny z Prahy. TZB Expo je virtuální verze veletrhu Aquatherm Nitra.

Veletrh TZB Expo, virtuální verze veletrhu Aquatherm Nitra, proběhne 23.2.-26.2.2021

U mikrofonu TZB-info je jen pár dní před otevřením prvního slovenskočeského on-line veletrhu v oboru TZB Martin Pavlata, zástupce pořadatele MDL EXPO. Ptáme se, jak se firmy zhostily příležitostí, které koncept expozic TZB EXPO nabízí. Obvykle je stavba stánků na samotných vystavovatelích, tentokrát je „stavba“ na pořadateli, který ale potřebuje podklady. Klaplo to? Také nás zajímá nějaké specifické přání nebo nápad, který chtěly firmy zrealizovat a samozřejmě vzkaz pro firmy a návštěvníky.

"Na veletrhu TZB EXPO je pro návštěvníky připraveno 81 expozic a 135 partnerů vystavovatelů. Protože se jedná o veletrh slovenskočeský, 2 dny budeme vysílat doprovodný program z Bratislavy s nestorem oboru TZB na Slovensku prof. Dušanem Petrášem a 2 dny pojede vysílání pod garancí TZB-info z Prahy. TZB EXPO nebude prostě jen online veletrh, ale i souběžné konference a online doprovodný program, včetně konference Techforum, která je poprvé streamována online," říká Martin Pavlata, zástupce MDL EXPO, pořadatele veletrhu a ještě dodává zajímavost:

"Jako absolutní novinku pak na expozicích najdete desítky exponátů v AR rozšířené realitě. Jde vlastně o zobrazení reality, Vašeho okolí ve Vašem mobilu, ve které se objeví digitálně zpracovaná verze vybraného produktu."

Jak zapadne TZB Expo, virtuální verze veletrhu Aquatherm Nitra, mezi ostatní současné on-line akce

"My nejsme nový veletrh, pravidelně pořádáme veletrhy Aquatherm v Česku a na Slovensku. Pozvali jsme návštěvníky z předchozích ročníků, v letošním roku jsme posílili kampaň na sociálních médiiích jako Facebook či Instagram a věříme, že to přinese i nové návštěvníky z ulice. Máme reklamu nejen na TZB-info, ale i tištěné inzeráty v celostátním tisku v denících Pravda a SME, rádiovou kampaň v 5-ti rádiích a rozesíláme 40 000 emailů/Newsletteru na kontakty z veletrhů Praha i Nitra. Připravili jsme zajímavé prostředí s řadou možností pro prezentaci výrobků, aktivit i pro konzultace a těšíme se, že jej firmy i návštěvníci maximálně využijí," rekapituluje Pavlata a s úsměvem dodává:

"Čtenáři TZB-info mohou být na slovenském Aquathermu, aniž by museli na Slovensko jet. Můžou se připojit a být s námi a vystavovateli z práce, kanceláře, jak se komu hodí a je mu příjemné. Vstup je samozřejmě zdarma, a co je důležité, bez registrace!"

Zapište si do kalendáře 23.-26.2.2021





A co s virtuálním veletrhem po jeho skončení….. sobota a dále?

"Na stránkách www.tzbexpo.com zůstanou záznamy živého doprovodného programu, expozice zůstanou dny až týdny a nakonec zůstane pouze seznam vystavovatelů s kontakty. Produkty se mění, přicházejí novinky a tak v dalším prodloužení nevidíme smysl,"vysvětluje Pavlata.

Jak se skutečným veletrhem Aquatherm Nitra?

"Aquatherm Nitra je teď do odvolání zrušen s tím, že další řádný termín je v únoru 2023. A protože se Slovensko a Česká republika střídají, hlavně ale doufáme, že se situace zlepší a budeme se moci potkat i dříve na veletrhu Aquatherm Praha v březnu 2022," uzavírá Martin Pavlata, ale je vidět, že tohle je ještě daleko. Teď v MDL EXPO žijí blížícím se 23.2.2021, kde se otvírá TZB EXPO.