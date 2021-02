TZB-info / Aquatherm Praha / Tipy na stánky na on-line veletrhu TZBexpo

Tipy na stánky na on-line veletrhu TZBexpo

Stejně tak jako na „kamenném“ veletrhu se už dnes můžete těšit na lídry oboru TZB, tak jak je znáte z Nitry. Novinky až do zahájení e-veletrhu můžete sledovat na www.tzbexpo.com.

Junkers Bosch sa zmenil na Bosch

Bosch Termotechnika s.r.o. – obchodní divize Bosch Junkers



Bosch Termotechnika patrí medzi svetových lídrov na trhu vykurovania a ohrevu teplej vody. Ponúka inovatívnu vykurovaciu techniku s dlhou životnosťou, ktorá robí život našich zákazníkov jednoduchší.

Svojim zákazníkom ponúkame riešenia pre klímu priestorov, teplú vodu a decentralizovaný manažment energie s najvyššou kvalitou, pokročilými technológiami a dlhodobou životnosťou.

Prečo sa teraz voláme už iba Bosch?

V roku 1932 vytvorili Junkers a Bosch úzke partnerstvo. So značkou Junkers si mnohí spájame vysokú kompetentnosť vo vykurovacej technike s viac ako 120 ročnými skúsenosťami. Toto renomé experta sa spojilo so silou tradičnej značky Bosch, ktorá presviedča svojou vynikajúcou kvalitou a inovačnou silou. Odkaz značky Junkers však nezapadne do zabudnutia. Jej doposiaľ dosiahnuté úspechy budú naďalej zachované spolu s históriou, tradíciou a skúsenosťami, ktoré sú prostredníctvom dielov Junkers naďalej zabudované v každom produkte značky Bosch.

viac informácií

Šetřete náklady a dýchejte čerstvý vzduch bez virů a bakterií

ATREA s.r.o.



Proč jsou všechny budovy házeny do jednoho pytle a hromadně zavírány? Originální a efektivní řešení zajistí zdravé prostředí nejen ve školách.

První potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru se datují do března loňského roku. Bohužel od té doby slyšíme, čteme a dodržujeme desítky omezení a opatření a nikde se nedočteme o možných dlouhodobých opatřeních z hlediska zajištění zdravého vnitřního prostředí v budovách, ve kterých se shromažďují lidé. Je velmi pravděpodobné, že podobná onemocnění a hrozba epidemií budou přicházet i v budoucnu a není přeci možné jen čekat na další restrikce a omezování svobody obyvatel. O ekonomických důsledcích není nutné psát. Slyšíme je každý den v médiích a z uváděných čísel jde strach a nejistota pro další generace obyvatel České republiky.

Česká republika je velmocí ve vzdělávání, vývoji a výrobě větrání neboli vzduchotechniky pro všechny typy budov. Většina budov, postavených v posledních letech, je vybavena účinným systémem nuceného větrání s rekuperací (zpětným využíváním tepla), které odvádí znehodnocený vzduch a přivádí čerstvý venkovní vzduch bez jakýchkoliv typů virů nebo jiných škodlivých látek. Riziko nákazy Covidem-19, sezónní chřipkou nebo jinou infekční nemocí je tedy daleko nižší oproti nevětraným objektům. Proč tedy jen slyšíme od politiků, epidemiologů a dalších osobností „větrejte“ a doposud nevznikl žádný ucelený program podpory pro tento obor? Proč jsou všechny budovy házeny do jednoho pytle a hromadně zavírány?

více informací

Unikátna rekuperácia MELTEM

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG



Unikátna rekuperácia MELTEM WRG-II spája výhody lokálnych a centrálnych jednotiek. Je kompaktná, jednoducho sa montuje a je vysokoúčinná. MELTEM je ideálne riešenie pre domy s energetickou triedou A0.

MELTEM je tradičný nemecký výrobca vetracej techniky. Viac ako 40 ročná tradícia výroby je výraznou zárukou kvality.

Technickým zdokonaľovaním sa pôvodná výroba ventilátorov doplnila o výrobu kompaktných vetracích jednotiek so spätným ziskom tepla.

V súčasnosti ponúka Meltem novú verziu lokálnej rekuperačnej jednotky WRG-II. Táto jednotka je certifikovaná pre využitie v pasívnych domoch. Certifikát od inštitútu pre pasívne domy zaručuje, že rekuperačná jednotka má reálny vysoký spätný zisk tepla.

Lokálna rekuperačná jednotka MELTEM svojím konceptom spája výhody lokálnych a centrálnych rekuperačných jednotiek.

viac informácií

Buderus. Vykurovacie systémy s budúcnosťou.

Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus



Buderus je systémový expert na komplexné riešenia vykurovacích systémov pre byty, rodinné domy, ale aj stredné a veľké objekty.Ponúka zariadenia na zemný plyn, olej, ale aj obnoviteľné zdroje energie.

Máloktorá značka na svete, najmä v oblasti vykurovania, sa môže pochváliť tak bohatou históriou, ako značka Buderus. Vznikla takmer pred troma storočiami, v roku 1731, kedy Johann Wilhelm Buderus založil svoju zlievareň pri nemeckom Laubachu v Hornom Hessensku.

Na územie Slovenska sa kotly Buderus dovážali už za čias Československej republiky cez podniky zahraničného obchodu, a tak v mnohých významných budovách, ako napríklad Kongresové centrum v Prahe alebo Ministerstvo zahraničných vecí SR v Bratislave, zabezpečujú tieto kotly spoľahlivé vykurovanie i ohrev vody. V roku 2004 sa Buderus stal súčasťou koncernu Bosch, ktoré bolo na Slovensku zavŕšené v roku 2011 presťahovaním sa do novej budovy spolu s ostatnými značkami, čo jej prinieslo ďalšie možnosti rastu a rozvoja. Na jeseň 2020 oslávia značka Buderus 25 rokov samostatnej existencie na slovenskom trhu ako oficiálne zastúpenie značky.

viac informácií

Rozšírená realita Viessmann – VIAR a moderné služby Servis Plus

VIESSMANN, spol. s r.o.



Vstúpte s nami do sveta rozšírenej reality prostredníctvom unikátnej aplikácie Viessmann – VIAR. Informujte sa o výnimočnom koncepte servisných služieb smerovaných k potrebám zákazníkov – Servis Plus.

Podstata VIAR – aplikácia rozšírenej reality Viessmann

VIAR umožňuje unikátne zobrazenie 3D modelov – produktov Viessmann v rozšírenej realite, ktoré si môže používateľ umiestniť v reálnom prostredí. Stačí sa prejsť s tabletom alebo smartfónom v reálnom priestore, kde si chce užívateľ svoje 3D modely umiestniť, pridať ich jednotlivo v aplikácii do naskenovaného priestoru s mierkou 1:1. Zariadenia podporujúce AR využívajú kameru na snímanie priestoru a na rozpoznávanie rovných plôch. Na týchto plochách následne dokáže zariadenie vykresliť virtuálny objekt, ktorý sa vďaka dátam z kamery a pohybových senzorov dokáže držať na tom istom mieste aj vtedy, keď sa používateľ pohybuje a objekt si obzerá z rôznych uhlov a vzdialeností. Používateľovi sa naskytne pohľad na zostavu pozostávajúcu z vykurovacích zariadení Viessmann, akoby boli zariadenia už zabudované v rodinnom dome, kotolni a pod.

Aplikácia VIAR bola vyvinutá spoločnosťou Viessmann Slovensko spolu s externou, oceňovanou globálnou platformou AR, AKULAR. Spoločnosť Viessmann Slovensko sa vydala na cestu AR a nechala si na mieru vytvoriť aplikáciu VIAR spoločnosťou AKULAR, s pripojením k svojej škálovateľnej platforme.

viac informácií

IMI Hydronic Engineering na 1. virtuálním veletrhu

IMI Hydronic Engineering



Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře, v této chvíli se asi jedná o nejvýstižnější odůvodnění účasti na virtuálním veletrhu, jehož chceme být i my z IMI Hydronic Engineering součástí.

TZB Expo si pro svůj první virtuální veletrh klade za cíl přinést kompletní přehled v oblasti technického zařízení budov a zároveň přenést do online platformy maximum benefitů z osobního kontaktu. Kromě prezentací firem, klíčových produktů a jedinečných řešení, videí a dokumentů ke stažení se všichni návštěvníci mohou těšit na možnost online schůzek se zástupci firem i živé vysílání a odborné semináře. Myšlenka na inovativní a moderní přístup stejně jako flexibilita a reakce na aktuální situaci je nám rozhodně blízká, proto rádi všechny návštěvníky uvítáme na našem prvním virtuálním stánku. Ve dnech 23. až 26. února zde najdete to nejzásadnější, čím světoznámé značky IMI Heimeier, TA a Pneumatex přispívají k návrhu a realizaci nových nebo renovačních projektů pro správně vyvážené a snadno regulovatelné soustavy vytápění a chlazení.

více informací

Zehnder – jednička v komfortním větrání s rekuperací. A nejen to…

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.



Zehnder Group patří k technologickým a designovým leaderům v oboru koupelnových a bytových radiátorů, komfortního větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých systémů pro vytápění a chlazení.

Neustálý přívod čerstvého čistého vzduchu díky řízenému větrání s rekuperací tepla zabezpečuje maximální komfort bydlení, zlepšuje zdraví a šetří náklady na vytápění.

Zehnder vytváří domy a byty zdravější a komfortnější

Díky zesílené izolaci vnějších stěn a těsným oknům jsou rodinné domy stále vzduchotěsnější. To sice pomáhá při úsporách tepelné energie, činí však nepostradatelným systém řízeného větrání, neboť větrání okny je nepravidelné a navíc uniká drahocenná energie. Nejvhodnějším řešením je komfortní větrání s rekuperací tepla. Kompletní systém Zehnder zahrnuje: větrací jednotky nové generace ComfoAir Q s přívodem čerstvého čistého vzduchu s optimální teplotou, rekuperací tepla až 95 %, entalpickým výměníkem pro optimalizaci vlhkosti, velmi tichým a bezstarostným provozem, stejně jako nízkou spotřebou energie a snadnou obsluhou pomocí displeje na jednotce, dálkového ovládání nebo mobilních aplikací. Zkušení techničtí zástupci Zehnder rádi poradí a bezplatně navrhnou ten nejvhodnější koncept větrání pro váš dům nebo byt.

více informací

Vaillant: Technológie pre ochranu klímy a udržateľný komfort

Vaillant Group Czech s.r.o.



Ochrana klímy, ekologickejšie technológie a udržateľný komfort. V tomto duchu sa nesú novinky značky Vaillant predstavené v dňoch 23. až 26. februára na virtuálnom veľtrhu Aquatherm – TZBexpo 2021

„Nové, zelené technológie potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. V súčasnosti, keď mnoho ľudí trávi oveľa viac času doma, si uvedomujeme nielen dôležitosť tepla v interiéri a teplej vody, ale aj potrebu chrániť životné prostredie,“ povedala Mária Prachárová, marketingová manažérka spoločnosti Vaillant Group Slovakia.

Orientované na budúcnosť

Na prvom plne virtuálnom veľtrhu pre technické zariadenia budov v Európe chce značka Vaillant informovať ľudí o ich úlohe v ochrane klímy. Z hľadiska plnenia cieľov v tejto oblasti je nevyhnutné, aby staré a energeticky neefektívne systémy čo najskôr nahradili účinnejšími a zelenými technológiami. Najmä pre vlastníkov domov a bytov je najvyšší čas staviť na ekologickejšie vykurovanie. „Obrovský potenciál ochrany klímy totiž drieme v státisícoch suterénov a technických miestností a väčšina z nás o tom vôbec nevie,“ prízvukuje M. Prachárová.

Ľudí podľa nej treba podnietiť k významnému zníženiu uhlíkovej stopy. Investíciami do efektívneho vykurovacieho systému značky Vaillant môžu pozitívne ovplyvniť svoj domov, klímu a aj budúcnosť svojich detí. Čas na zníženie emisií CO 2 a na rozmyslenie je pritom obmedzený, lebo klimatické zmeny už prebiehajú.

viac informácií

Nová ekvitermní regulace s dotykovým displejem od firmy ATMOS

ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN



Novinkou v sortimentu firmy ATMOS, výrobce kotlů na pevná paliva, je ekvitermní regulace s dotykovým displejem ATMOS ACD 03/04 pro komfortní vytápění a snadné ovládání kotle a topného systému.

Atmos je rodinná česká firma a v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na pevná paliva (tuhá paliva). Firma exportuje více než 80 % své produkce do zahraničí, především do Německa, Rumunska, Itálie, Francie, Švédska, Rakouska, Polska, Ruska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska, Španělska, Velké Británie atd.

Sortiment zahrnuje kotle na pevná paliva (tuhá paliva), zplynovací kotle na dřevo od 15 do 150 kW, zplynovací kotle na hnědé uhlí (a dřevo) od 16 do 48 kW, zplynovací kotel na hnědouhelné brikety a černé uhlí 26 kW, automatické kotle na pelety od 4,5 do 80 kW a kombinované kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety ve výkonech od 20 do 35 kW.

více informací

BRILON na trhu ventilačných systémov a rekuperácií

Brilon a.s.



Ventilačný systém BRILON OCTOPUS a rekuperačné jednotky ORCON svojim výborným pomerom Kvalita vs Cena výrazne pomohli úspešnému vstupu firmy Brilon a.s. do rastúceho segmentu vetrania budov.

Spoločnosť Brilon a.s. ktorá sa dlhodobo zaoberá vykurovacou technikou je povestná vhodným výberom produktov pre český a slovenský trh. Toto pravidlo ho stavia medzi obľúbených dodávateľov veľkoobchodov, montážnych firiem a tiež koncových užívateľov.

Vetranie s rekuperáciou vzduchu je už teraz neoddeliteľnou súčasťou každej modernej budovy. Novostavby využívajúce terajšie stavebné postupy a materiály sa pre samotných obyvateľov stávajú veľmi ťažko vetrateľné. Vďaka prepracovaným detailom je budova hermeticky uzatvorená a nedýcha. Preto je veľmi dôležité kontinuálne prevetrávanie budovy za účelom zaručenia zdravého obytného priestoru. Nové vetracie systémy s rekuperáciou tepla ORCON HRC MaxComfort, od dlhou dobou prevereného Holandského prvovýrobcu, majú veľmi široké využitie pri poskytovaní maximálneho komfortu koncovému užívateľovi.

Vyváženosť sa dosahuje nahradením znečisteného vnútorného vzduchu odsávaného z kuchyne, kúpeľne a toalety rovnakým objemom čerstvého, filtrovaného vonkajšieho vzduchu privádzaného do obytných priestorov a spální.

Počas tohto procesu je z odvádzaného znečisteného vzduchu rekuperované teplo (až 90 % podľa en 13141-7) a prenášané do privádzaného filtrovaného vonkajšieho vzduchu. Tento inteligentný systém je vždy zárukou optimálnej ventilácie zodpovedajúcej momentálnym podmienkam.

Výsledok: nižšie účty za energie a vždy výnimočne zdravá, komfortná klíma v interiéri aj pre peľových alergikov.

viac informácií

Eurovent certifikace a nový produkt „Rooftop“

C. I. C. Jan HŘEBEC s.r.o.



Zvyšování kvality výroby ruku v ruce s vývojem nových produktů je jedinou cestou jak uspět na současném celosvětovém trhu.

Naše společnost se rozhodla implementovat proces řízení kvality EUROVENT, který sice není mandatorním kvalifikačním požadavkem, ale výrobce vzduchotechnických jednotek tím dává zákazníkovi jasný signál o seriózním přístupu plnění technických parametrů dodávaných produktů. Proces je to velice nákladný, časově náročný s každoročním auditem a vyžadující profesionální dlouhodobý přístup. Naše jednotky řady H a HL získali certifikaci Eurovent na konci roku 2020. Celý certifikační proces zahrnoval mimo jiné úpravy návrhového programu a přísné testovaní a měření všech uváděných parametrů společností Eurovent Certita Certification SAS. Certifikát naleznete na našich webových stránkách www.cic.cz.

více informací

Maximum pro vaše zdraví

SOKRA, s.r.o.



Klimatizace Haier vnesou svěží vzduch do domácnosti i komerčního objektu. Jsou tiché a vytváří komfortní vnitřní prostředí. Seznamte se s novými funkcemi, které vám zajistí čistý vzduch.

Luxusní klimatizace:

Klimatizace do domácnosti již není pouze záležitostí luxusu. Celkem běžnou praxí je, že se do nových i stávajících obydlí instalují klimatizační jednotky. Možnost vytvořit příjemné mikroklima, především v teplých letních měsících, je zkrátka standard a výhody ekonomického provozu vytápění jako tepelného čerpadla, představovat nemusíme. Ovšem čistota vzduchu v obývaných místnostech, je v poslední době neméně důležité téma.

Ke svým stávajícím zařízením v domácnosti si můžete pořídit samostatnou sloupovou čističku vzduchu Haier 500, která splňuje ty nejvyšší parametry a svým výkonem CADR 500 m3/h, zvládne vyčistit vzduch v místnosti s plochou do 100 m2. Ale co kdyby existovala klimatizační jednotka i výkonná čistička vzduchu v jednom? Rezidenční jednotka JADE od výrobce Haier tuto kombinaci nabízí.

více informací

Elektrickému sálavému vykurovaniu sa na Slovensku darí

FENIX Trading s.r.o.



Po 30 rokoch existencie je obchodná skupina Fenix Group a.s., do ktorej patrí aj spoločnosť Fenix Slovensko, najväčším európskym výrobcom tzv. veľkoplošných sálavých systémov.

V Európe má Fenix Group v súčasnosti desať dcérskych spoločností v ôsmich krajinách – okrem Slovenska a Česka aj vo Francúzsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, Nórsku, Nemecku a Poľsku. Radosť robí zakladateľovi obchodnej skupiny, Cyrilovi Svozilovi, aj skutočnosť, že vo vedení Fenix Group je aj jeho dcéra Kateřina Jezerská a syn Cyril Svozil junior. Kateřina Jezerská je konateľkou a riaditeľkou spoločnosti Fenix ​​rading s.r.o. v Jeseníku, a Cyril Svozil jr. je riaditeľom firmy AERS s.r.o., ktorá sa orientuje na vývoj a výskum akumulačných energetických staníc. A slovenskí zákazníci firmy dobre vedia, že riaditeľom slovenskej dcérskej spoločnosti Fenix Slovensko je Pavol Jackuliak.

viac informácií

Novinky značky Protherm: Nielen kotly, ale aj tepelné čerpadlá

Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)



Značka Protherm je celé desaťročia vnímaná vďaka obľúbeným plynovým kotlom a elektrokotlom. Svoje portfólio však rozšírila aj o tepelné čerpadlá. Najnovšie ich ponúka i zákazníkom na Slovensku.

„Ide o dva druhy tepelných čerpadiel typu vzduch/voda s názvom GeniaAir. Jedno z nich je monoblokové, podstatou druhého je splitová technológia,“ upresnila Mária Prachárová, marketingová manažérka spoločnosti Vaillant Group Slovakia, ktorá zastrešuje značku Protherm. Benefitom týchto zariadení sú o polovicu nižšie mesačné účty, výrazne menej emisií CO 2 a viaceré zaujímavé vlastnosti. Samozrejmosťou je spoľahlivé fungovanie, zabezpečenie príjemnej teploty v interiéroch (vykurovanie, chladenie) i dostatočného množstva teplej vody.

Energia zo vzduchu

Vývojári pred rokmi dostali zadanie navrhnúť tepelné čerpadlá značky Protherm, ktoré dokonale splnia nároky domácností i odborníkov. Čo by od týchto produktov očakával ekologický aktivista, otec väčšej rodiny či mladá matka? Položili si túto otázku a pokúsili sa vžiť do ich situácie. To sa napokon odzrkadlilo na konečnej podobe oboch produktov s názvom GeniaAir, premietlo sa do ich vlastností, dizajnu, funkcií i benefitov pre používateľa a pre životné prostredie. „Výhody aerotermálnej energie sa nedajú prehliadnuť, tieto tepelné čerpadlá sú účinnejšie ako iné vykurovacie zariadenia a zároveň pomáhajú bojovať proti globálnemu otepľovaniu,“ povedala M. Prachárová. Napríklad, ak si domácnosť inštaluje jeden z týchto produktov značky Protherm, o 80 % zníži emisie skleníkových plynov, ktoré by inak vyprodukovala.

viac informácií





Zvlhčovací systémy merlin® – DREKOMA – dezinfikujeme aerosolem

Drekoma



Dezinfekci aerosolem je možné provádět prostřednictvím Vašeho zvlhčovacího systému merlin®!

Dezinfekce prostoru pomocí aerosolů je trvalým způsobem vedoucím k dosažení rovnoměrné dezinfekce celého prostoru (výrobního prostoru, skladu atp.). Jedná se o doplněk klasické dezinfekce, která se aplikuje stíráním, která usiluje o co nejbezpečnější vzduch v místnosti. To znamená, že i skryté a těžko přístupné oblasti jsou dezinfikovány.

Volit je možné dezinfekci prostoru prostřednictvím vysokotlakého zvlhčování vzduchu merlin® s instalací do volného prostoru. Nabízíme vám technologii, kterou potřebujete pro dávkování dezinfekčního přípravku v předepsaných koncentracích pro již instalovaný systém vysokotlakého zvlhčování vzduchu merlin®. Je to dávkovací čerpadlo a související komponenty, které jsou integrovány do sestavy systému zvlhčování vzduchu. Tato dávkovací jednotka zaručuje přesné a rovnoměrné dávkování.

více informací