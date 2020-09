V pražských Letňanech začal veletrh FOR ARCH 2020

Za přísných hygienických podmínek začal dnes v pražských Letňanech 31. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH propojený s veletrhem zahradní architektury FOR GARDEN. Kromě tradičního stavebnictví tak přináší i příležitost společné prezentace zahradní a stavební architektury. Akce potrvá až do soboty 26. září.