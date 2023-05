TZB-info / Rozhovory, komentáře / Co zajímá stavební firmy na soutěži Hala roku? Čeho si všímají u studentů?

Úkolem soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce podle zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce. Letošním zadáním je výroba modelu podpěrné konstrukce dopravníkového pásu.

V soutěži Hala roku, kterou už řadu let pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze, je úkolem studentských 2–3členných týmů navrhnout podle zadání model konstrukce, postavit ho a posléze podrobit zatěžovací zkoušce až do jeho zhroucení. Letošním zadáním je výroba modelu podpěrné konstrukce dopravníkového pásu.

Díky soutěži si studenti vyzkouší v reálu, jak působí zatížení na konstrukci a jak různé materiály a konstrukce odolávají. Současně dává studentům možnost upozornit na svoje schopnosti, znalosti a talent a získat kontakty pro budoucí profesní kariéru. Firmy, partneři soutěže, zde hledají kreativní studenty, budoucí absolventy a nové kolegy. I proto jsme se ptali na jejich dojmy a názory.

„Celá skupina Saint-Gobain má široké pole působnosti, tak že ty možnosti uplatnění jsou u nás opravdu široké. Společnost Saint-Gobain působí po celém světě, tak že do budoucna mohou mířit i do zahraničí. My bychom byli rádi, kdyby někteří z nich našli uplatnění jako naši budoucí kolegové. Jako světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví navrhujeme a vyrábíme materiály pro stavebnictví a průmysl, především pro lehké konstrukce. Právě proto jsme si jako favorita v doktorandské soutěži vybrali jeden z nejlehčích modelů. Kreativita, s níž studenti pojali návrhy modelů, je úžasná a jako již mnozí absolventi Fakulty stavební ČVUT by určitě našli uplatnění u nás v divizi.“ říká Josef Nechvátal, Communication Manager divize Rigips.

Wienerberger, je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v České republice a poskytuje velké množství podkladů, které pomáhají při navrhování (projektování) od malých rodinných domků až po velké projekty bytové výstavby, ale také možnost technických školení. Základem je spojení cihelného systému Porotherm, pálené tašky Tondach a lícového zdiva Terca. Díky integraci s ostatními společnostmi nabízí řešení pro venkovní plochy – betonové dlažby Semmelrock, a také potrubní systémy pod značkou Pipelife.

„Těší nás neustálá chuť se účastnit této soutěže a udivuje mě jejich nadšení, které do toho vkládají. je fajn, když v dnešní době zpracovávají modely ve fyzické podobě, a ne pouze v elektronické. Jsme rádi, že můžeme být hlavním partnerem této úspěšné soutěže a tím úzce spolupracovat s ČVUT. Naším heslem je Stavte pořádně, takže pokud se tímto heslem absolvent řídí, tak to velmi oceňujeme,“ říká Ing. Robert Blecha – ředitel Key Account Managementu – projektanti, Wienerberger s.r.o. a směrem ke studentům a budoucím absolventům doplňuje:

„Přímo ve společnosti Wienerberger mohou absolventi stavební fakulty začít svoji kariéru od technických poradců, projektových managerů, statiků až po výrobní ředitele. Jsme velmi dynamická společnost, která je otevřena inovacím a digitalizaci. Zdravé nadšení a přijímání pracovních výzev je u nás vítáno a jsme jim otevřeni. Snoubíme tradice s moderními a inovativními postupy.“

Hala roku Akademik je již tradicí, JUNIOR má 2 kategorie, novinkou je ADVANCE

V Hale roku Junior jsou pro středoškoláky v letošním roce 2 kategorie. V kategorii A soutěží modely připravené doma. V kategorii B studenti zatěžují modely, které postavili v den soutěže přímo na fakultě. V prostorách fakulty postavili svoje modely přes noc i studenti doktorského studia, kteří soutěží v letošním roce poprvé.

TZB-info v roli mediálního partnera podporuje tento zajímavý technický happening každoročně a fandíme všem týmům.

„Letos jsme zvědaví na novou kategorii pro studenty doktorských studií, kteří měli opravdu velmi omezený čas na tvorbu modelů. Tak nás zajímá, s čím přijdou a s jakým kreativním řešením se poperou,“ říká Lenka Bauerová – marketing pro ČR LLENTAB a pokračuje: „U studentů nás zajímá jejich zápal a jejich ochota učit se novým věcem, novým procesům. My, jako evropský leader na trhu v oboru ocelových hal máme vše pod jednou střechou. To znamená jak projekci, tak výrobu i samotnou montáž. A studenti, budoucí kolegové, se mohou uplatnit ve všech těchto procesech. Já jsem si všechny konstrukce prošla a tip na vítěze mám a jsem zvědavá jak dopadne.“

„Máme svůj tajný tip, budeme udělovat naši cenu partnera a už se na to moc těšíme,“ říká Kateřina Kopecká – HR manažer Hochtief CZ. „V letošním roce nás v Hale roku zaujalo nové a kreativní řešení modelů. Každý rok je to opravdu jiné a Hochtief CZ už je po několikáté partnerem Haly roku. Hochtief CZ je vlastně generálním dodavatelem staveb a jsme v pozemním tak i dopravním stavitelství tak že ta škála uplatnění je hodně široká. Mohou u nás být jak v obchodní přípravě, tak potom i v realizaci. To znamená, na jednotlivých projektech a stavbách.“

Soutěž zaplnila celé atrium Fakulty stavební ČVUT a sledovala ji nejen řada studentů a profesorů, ale i prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze.

„Velmi oceňuji to, že studenti se dobrovolně přihlásili, věnují tomu čas a peníze. Ani nejde o to, kdo zvítězí, jde o to, že se všichni zúčastní. Z toho mám skutečně velikou radost a ten prostor tady ožije. Jsem rád, že jsme letos rozšířili kategorii o doktorandy a myslím, že ta soutěž přetrvá na dalších mnoho let.“

Zástupci firem zde nehledali pouze nové potenciální zaměstnance, ale mnohdy je soutěž příležitostí navštívit i svou Alma Mater, diskutovat o profesi a ocenit kreativitu a úroveň samotných modelů. Absolventi technických fakult jsou pro stavební firmy vítanou posilou. Dlouhodobě je jich na trhu práce nedostatek a firmy potřebují jejich teoretické znalosti a vítají schopnost týmové práce, orientaci v technickém řešení, kreativitu a nadšení.

Bc. Václav Křeček, personalista pro oblast personálního marketingu Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD k soutěži říká: „Od absolventa očekáváme to, že přenese teorii do praxe a bude mít chuť propojovat teorii s praxí. V rámci ŘSD je široké spektrum oborů a nepřeberné množství možností uplatnění. V procesu výstavby a údržby osazujeme moderní technologie podle dálničních a silničních toků. Mě se na soutěži líbí opravdu ta propracovanost a kreativita. Líbí se mi, že studenti použili mnoho materiálů a dali to do nějaké kompozice a působí to opravdu moc pěkně.“

Výsledky

Letošní ročník, který se konal v termínu 18.–19. dubna a 21. dubna 2023, zahrnoval již tři soutěžní kategorie – pro vysokoškoláky z technických vysokých škol, pro středoškoláky a pro studenty doktorského studia – a nesl se v duchu enormního zájmu studentů.

Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností.

V Hale roku Akademik 2023 soutěžilo 10 fakult vysokých škol

V Hale roku Akademik 2023, v níž soutěží studenti technických vysokých škol, poměřilo svoje schopnosti 49 týmů z deseti fakult vysokých škol, a to včetně tří týmů z polské Wrocław University of Technology. Zadáním pátého ročníku mezinárodně vyhlášené soutěže bylo připravit model výseku konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů. Model vítězného týmu vážil 403 gramů a unesl zatížení 74 262 gramů. Jeho autoři, tým Spaghetti al dente ve složení Petr Sokol, Ondřej Pokorný a Tomáš Tuček z Fakulty strojní ČVUT v Praze, si za svoje prvenství odnesli odměnu padesát tisíc korun.

Zájem středoškoláků zaplnil kapacitu soutěže

Registraci týmů středoškoláků do soutěže Hala roku Junior 2023 bylo poprvé v patnáctileté historii nutné uzavřít ještě před datem uzávěrky pro naprosté zaplnění možné kapacity soutěže. V soutěži v kategorii A, v níž studenti středních průmyslových škol a gymnázií připravovali model konstrukce doma, se utkalo 37 týmů. Vítězství a odměnu patnáct tisíc korun si odnesl tým Určitě to nespadne! z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Model představující výsek konstrukce skládky s dopravníkem, určené ke skladování sypkých materiálů, studentů Luboše Vláska a Vojtěcha Černého vážil 1140,3 gramu a unesl zatížení 100 000 gramů. V kategorii B, při níž studenti připravovali model v den soutěže na fakultě z dodaných materiálů, soutěžilo třicet devět týmů. Prvenství a 15 tisíc korun získal tým Ti nejarchitektoničtější ve složení Matěj Hanuš, Tomáš Davidík a Matěj Houdek ze SPŠS Josefa Gočára. Jejich model představující výsek typického pole skladové haly vážil 472,1 gramů a unesl zatížení 63 314 gramů.

Model doktorandů vznikal přes noc

Úkolem studentů doktorského studia v prvním ročníku kategorie Hala roku Advanced 2023 bylo z dodaných materiálů postavit dvoumetrovou věž. V klání, kdy studenti připravovali svůj model přes noc v prostorách Fakulty stavební ČVUT, se utkalo celkem 11 týmů ze dvou univerzit. Zadání se nejlépe zhostil tým HorSta-i ve složení Pavel Horák a Vojtěch Starý z Fakulty stavební ČVUT. Jejich model vážil 733,7 gramů a unesl zatížení 50 000 gramů.