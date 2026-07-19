Letní bezpečnostní checklist pro školy: Mají školy své vstupy opravdu pod kontrolou?
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Letní bezpečnostní checklist pro školy: Mají školy své vstupy opravdu pod kontrolou?
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Léto je pro školy ideální čas nejen na opravy, rekonstrukce a přípravu nového školního roku, ale také na revizi bezpečnosti budovy. Odborníci z IMA proto připravili praktický checklist, který školám pomůže ověřit, zda mají pod kontrolou vstupy, pohyb osob, přístupy do citlivých prostor i odpolední provoz.
imaPORTER – moderní přístupový systém, který umožňuje bezpečný vstup pomocí mobilního telefonu, čipové karty nebo ISIC
Léto bývá pro žáky, studenty i pedagogy obdobím zaslouženého volna. Pro vedení škol, správce budov a technický personál ale často znamená jednu z nejrušnějších částí roku. Probíhají opravy, rekonstrukce, úpravy tříd, plánování rozvrhů i příprava provozu na další školní rok.
Právě v tomto období má škola ideální příležitost podívat se také na bezpečnost budovy a na to, jak dobře má pod kontrolou pohyb osob ve svých prostorách. Nejde přitom jen o hlavní vstup, ale také o boční dveře, tělocvičny, družiny, jídelny, kabinety, IT učebny, serverovny nebo prostory využívané externími nájemci.
„Bezpečnost školy nezačíná až ve chvíli, kdy nastane problém. Škola by měla vědět, kdo, kdy a kudy do budovy vstupuje, jaká má oprávnění a jak rychle lze přístup změnit nebo zablokovat. Léto je pro takovou kontrolu ideální období, protože je čas projít současný stav a připravit se na nový školní rok bez zbytečného stresu,“ říká Josef Purnoch, odborník na moderní zabezpečení škol z IMA.
Letní bezpečnostní checklist pro školy
1. Víte, kdo a kdy do školy vstupuje?
Zkontrolujte, jak dnes evidujete příchody a odchody žáků, zaměstnanců, návštěv nebo externích osob. Spoléháte se na ruční zápisy, klíče, jednotlivé čipy nebo osobní dohled u vstupu?
Pokud nemáte rychlý přehled o tom, kdo se ve škole právě nachází, může být složité reagovat v běžném provozu i v mimořádných situacích.
2. Jsou všechny důležité vstupy dostatečně zabezpečené?
Projít byste měli nejen hlavní vchod, ale také boční vstupy, zadní dveře, vstupy do tělocvičen, družiny, školní jídelny, kabinety, IT učebny nebo serverovny.
Často se ukáže, že některé dveře jsou zabezpečené dobře, zatímco jiné fungují stále přes klasické klíče nebo nejednotná pravidla.
3. Jak řešíte odpolední a víkendový provoz?
Mnoho škol pronajímá tělocvičny, učebny nebo jiné prostory mimo běžnou výuku. To ale často znamená předávání klíčů, domlouvání se správcem budovy nebo vydávání čipů osobám, které mají mít přístup jen krátkodobě.
Moderní přístupový systém může tyto situace výrazně zjednodušit. Například pomocí časově omezeného PINu, který platí pouze po dobu pronájmu.
4. Máte pod kontrolou klíče, karty a čipy?
Léto je vhodný čas zkontrolovat, kolik klíčů, karet nebo čipů je aktuálně v oběhu. Kdo je má u sebe? Jsou všechny stále potřeba? Co se stane, když se čip nebo klíč ztratí?
Digitální správa přístupů umožňuje oprávnění jednoduše měnit, omezit nebo zablokovat bez nutnosti fyzické výměny zámků.
5. Jsou citlivé prostory chráněné lépe než běžné učebny?
Serverovna, IT učebna, kancelář vedení školy nebo sklad vybavení by měly mít vyšší úroveň zabezpečení než běžné prostory.
Pro podobná místa se hodí například dvoufaktorové ověření, kdy nestačí jen karta nebo čip, ale je potřeba také zadat PIN.
6. Umíte bezpečně řešit návštěvy, servis nebo doručování?
Do školy pravidelně vstupují i osoby, které nejsou žáky ani zaměstnanci: servisní technici, dodavatelé nebo kurýři. I u nich je důležité mít jasně nastavené, kdy a kam mohou vstoupit.
Časově omezený přístup může snížit závislost na předávání klíčů a zároveň zvýšit přehled o pohybu externích osob v budově.
7. Funguje evidence docházky přehledně pro žáky i personál?
Každý školní rok přináší změny. Přicházejí noví žáci, odcházejí absolventi, mění se zaměstnanci, rozvrhy i využití prostor. Pokud je evidence příchodů, odchodů nebo přístupů závislá na ruční práci nebo několika oddělených systémech, může být začátek září zbytečně náročný.
8. Je zázemí pro vaše žáky/studenty dostačující?
Řešíte ve škole ztráty, záměny nebo krádeže věcí? Chybí vám bezpečné místo pro uložení mobilních telefonů během testů, zkoušek nebo maturit? Potřebujete mít ve škole k dispozici nabíjení tabletů, notebooků nebo jiných zařízení používaných ve výuce? Vše lze řešit pomocí moderních chytrých skříněk, které lze otevřít čipem, kartou, nebo mobilním telefonem, které má škola pod cloudovou správou s kompletním přehledem o jejich používání.
9. Které aktivity zabírají personálu čas a daly by se automatizovat?
Máte zpětnou vazbu od pedagogů a personálu, že výdej povinných hygienických potřeb vyžaduje velkou míru manuální kontroly? Pomohlo by, kdyby si děti mohly vybrané pomůcky nebo zdravé občerstvení koupit přímo ve výdajovém automatu bez toho, aby o přestávkách opouštěly prostor školy? Případně, aby pedagogický sbor nemusel řešit příjem/výdej peněz a vést manuální evidenci? Můžete zvážit výdejní automaty, které fungují s nabitými čipy nebo kreditem i v mobilní aplikaci.
Moderní škola má přehled
Bezpečnost školy dnes není jen otázkou zámků a klíčů. Stále více škol řeší, jak jednoduše spravovat přístupová oprávnění, evidovat pohyb osob, bezpečně zajistit odpolední pronájmy nebo ochránit citlivé prostory. Důležitá je také možnost rychle reagovat na změny, například při nástupu nových žáků, odchodu zaměstnanců nebo ztrátě čipu.
„Moderní přístupový systém má škole usnadnit každodenní provoz, ne přidávat další administrativu. Když jsou přístupy, evidence a provozní pravidla propojené v jednom řešení, vedení školy i personál získají lepší přehled a zároveň ušetří čas, který by jinak trávili ruční kontrolou, předáváním klíčů nebo dohledáváním informací,“ doplňuje Josef Purnoch.
Školy, které si nejsou jisté, zda mají na checklistu všechny oblasti vyřešené, mohou současný stav konzultovat s odborníky na kontrolu přístupu a školní bezpečnost. Ti pomohou projít aktuální bezpečnostní systém, vyhodnotit slabá místa a navrhnout řešení přesně podle konkrétních potřeb školy.
Co je vratnicheck.cz?
vratnicheck.cz od IMA dnes pomáhá více než 100 školám po celé České republice s kontrolou přístupu a chytrých zabezpečením. Je plně integrovatelný se školními agendami, jako jsou Bakaláři, Strava, Edookit, EduPage nebo Škola Online, a umožňuje školám lépe propojit evidenci, přístupový systém a každodenní provoz budovy.