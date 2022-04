Red Dot Design Award pro vstupní interkom společnosti 2N

Vstupní interkom 2N IP Style pro prémiové rezidenční projekty a kancelářské budovy získal ocenění Red Dot Design Award, jedno z nejprestižnějších ocenění za produktový design.

2N® IP Style, vlajková loď společnosti 2N Telekomunikace v oblasti interkomů pro prémiové rezidenční projekty a kancelářské budovy, získala ocenění Red Dot Design Award, jedno z nejprestižnějších ocenění za produktový design. Rozhodla o tom porota složená z 50 odborníků na design z celého světa, kteří posuzovali každý výrobek individuálně.

2N® IP Style je nejmodernějším vstupním video interkomem na trhu. A to zejména díky prvotřídním funkcím, které na trhu nemají obdoby. Ať už se jedná o Full HD kameru s rozlišením 5MPx, širokým dynamickým rozsahem (WDR) a 170° zorným úhlem nebo revoluční technologií mobilního přístupu WaveKey. To vše díky výkonnému čipu ARTPEC-7, které vyrábí přímo 2N ve spolupráci se svojí mateřskou firmou Axis Communications.

Funkčnímu designu 2N® IP Style dominují dva prvky: vodorovná lišta v horní části, která ukrývá nejlepší kameru na trhu a 10" dotykový displej, který nemá na trhu interkomů obdoby s extrémní citlivostí. Interkom se pyšní certifikací IP65 a IK08, čili odolností proti silnému dešti, prašnému prostředí nebo poškrábání displeje.

Jedná se již o druhé významné ocenění pro 2N® IP Style, poté co interkom získal cenu CE Pro BEST (Best Electronics Systems Technologies) na veletrhu CEDIA Expo v Indianapolis (USA). Navazuje také na ocenění Red Dot Design Award, které získaly dva předchozí produkty 2N, interkom 2N® Helios IP Verso a odpovídací jednotka 2N® Indoor Touch.

Společnost 2N se zaměřuje na design již od samého počátku procesu vývoje produktu. Společnost investuje 14 % obratu do výzkumu a vývoje, což je výrazně vyšší číslo než řada největších technologických společností na světě, včetně Amazonu (který v roce 2021 investoval do výzkumu a vývoje 11,9 % obratu), Samsungu (8,1 %), Applu (6,1 %) a Tesly (4,8 %).

„Ocenění Red Dot Awards jsou Oscary ve světě designu, takže pro 2N je to velký okamžik. Jsme na něj obzvlášť hrdí, protože odráží mnohem víc než jen estetiku 2N IP Style. Jde o spojení špičkové funkčnosti s krásným designem způsobem, který zvyšuje status každé budovy, na níž je interkom nainstalován. To je v našem oboru skutečný význam inovace,“ řekl Michal Kratochvíl, generální ředitel společnosti 2N Telekomunikace.

O společnosti 2N Společnost 2N je celosvětovým lídrem v oblasti IP přístupových systémů. Společnost 2N stojí v čele inovací v tomto odvětví a v roce 2008 vyvinula první IP interkom na světě a o deset let později první interkom LTE/4G. Portfolio společnosti zahrnuje dveřní telefony, odpovídací jednotky a přístupové systémy. Společnost 2N se specializuje na rezidenční sektor a nabízí produkty, které podporují technologii Bluetooth, chytré telefony a tablety. Společnost 2N bere design stejně vážně jako inovace a je držitelem ocenění Red Dot a iF Design Awards. Společnost 2N byla založena v roce 1991 v České republice. Praha zůstává celosvětovou centrálou společnosti, její pobočky jsou nyní v osmi dalších zemích (USA, Spojeném království, Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Spojených arabských emirátech a Austrálii) a mají rozsáhlou distribuční síť po celém světě. Další informace naleznete na www.2N.cz.