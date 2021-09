TZB-info / Bezpečnost budov / Přístupové systémy / Český výrobce turniketů COMINFO vykázal i v covidovém roce černá čísla. Zisk se blížil 35 milionům korun

Český výrobce turniketů, vstupních zařízení a identifikačních systémů COMINFO navzdory pandemii inkasoval na tržbách 357 milionů korun, přičemž po zdanění to znamenalo zisk 34,8 milionů korun.

Společnost COMINFO byla založena již v roce 1990 ve Zlíně a své sídlo zde má dodnes. V první polovině devadesátých let zahájila vývoj identifikačních systémů a následně i vývoj a výrobu turniketů. Od roku 1996 expandovala na zahraniční trhy a k roku 2021 své produkty prodává do více než 80 zemí světa.

„Po sametové revoluci jsme začínali doslova od nuly. Postupem času jsme se vypracovali mezi špičku v oboru a od roku 2019 jsme součástí skupiny Gunnebo, což je přední světový specialista na turnikety a přístupové systémy. I nadále chceme být vnímáni jako dynamická společnost určující trendy v rámci našeho odvětví,“ přibližuje společnost COMINFO její generální ředitel Jarmil Vlček.

Turnikety COMINFO po celém světě

Veškerý vývoj, výroba i prodej probíhá takzvaně „in house“. Tento proces má nespornou výhodu v tom, že firma dokáže svá řešení přizpůsobit svým zákazníkům na míru podle jejich přání a také podle dispozic prostor, kde jsou turnikety instalovány. Bezpečnostní systémy COMINFO tak můžete najít například v pražském Národním divadle, v Dominion Tower v Moskvě, ve výškové budově 1 William Street v australském Brisbane nebo v sídle Generálního konzulátu České republiky v Chicagu v budově Michigan Plaza.

„Tento výčet není ani zdaleka konečný. Velice zdařile se podařilo naše turnikety instalovat také například v budově SKY PARK v Bratislavě nebo v německém Frankfurtu. Dbáme na to, aby naše produkty harmonicky zapadly do celkového architektonického obrazu prostoru a zefektivnily pohyb osob,“ doplňuje Vlček.

EasyGate Superb – nejtenčí plně vybavený turniket na světě

Do portfolia společnosti patří turnikety s otočnými a posuvnými křídly, trnové turnikety, automatické vstupní branky a plnoprofilové nebo rotační turnikety. V nabídce společnosti najdeme také elektronické systémy a hardware jako jsou čtečky identifikačních karet, řešení pro placený vstup nebo docházkové terminály a software. Největší pozornosti se těší EasyGate Superb, což je nejtenčí plně vybavený turniket na světě.

„Jde o turniket s otočnými křídly, tzv. „speedgate“, který vyniká minimálními rozměry a zároveň maximálním zabezpečením. Je vybaven 24 páry optických senzorů pro detekci vstupu neoprávněných osob, které zajišťují maximální zabezpečení a bezpečný průchod uživatele. Pro turniket je charakteristický prostorově úsporný produktový design se subtilní konstrukcí kabinetu a vysokým ergonomickým komfortem. Turniket také nabízí možnost důmyslné integrace řady technologií a lze jej dle požadavků zákazníka přizpůsobit tak, aby přirozeně zapadl do celkového architektonického obrazu okolního prostoru,“ popisuje svou vlajkovou loď, po které je stále větší poptávka, Vlček.

COMINFO oceněno GRAND PRIX a TOP EXPO 2021

COMINFO získalo na 32. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2021 hned dvě ocenění, a to za nejpoutavější produkt a expozici. Prestižní ocenění GRAND PRIX – v soutěži o nejlepší exponát či technologii obdržel výhru právě turniket EasyGate Superb. Exponáty přihlášené do soutěže se posuzují z hlediska technických parametrů, progresivní technologie, netradičního nápadu, mimořádné kvality za přijatelnou cenu, materiálu, ekologie, energetické úspornosti i možnosti uplatnění na trhu. Cenu TOP EXPO obdrželo COMINFO za nejpůsobivější expozici do 60 m2, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem.