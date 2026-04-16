Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zabezpečení fotovoltaické elektrárny – přepětí, požár

Zabezpečení fotovoltaické elektrárny – přepětí, požár

16.4.2026
redakce

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Co se děje s fotovoltaickou elektrárnou při zásahu bleskem a zatížení přepětím? Na jaké detaily je třeba se zaměřit při montáži fotovoltaické elektrárny z hlediska požární bezpečnosti. Podrobné analýzy a názorné ukázky z praxe ve své přednášce prezentuje Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Přednáška z konference Požární bezpečnost staveb 2025 seznámila posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, dále uvedla správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Přednáška je určena především pro budoucí majitele FV systémů.

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., vystudoval ČVUT v Praze FEL. Od roku 2010 se zabývá fotovoltaikou, dnes především s přesahem do oblasti bezpečnosti FV a bateriových systémů. Je manažerem kvality akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, při katedře elektrotechnologie ČVUT FEL, dále působí v Solární asociaci jako vedoucí skupiny pro střešní FVE.

Pavel Hrzina, konference Požární bezpečnost staveb 2025. Foto: Libor Makrlík
