Zabezpečení fotovoltaické elektrárny – přepětí, požár
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Co se děje s fotovoltaickou elektrárnou při zásahu bleskem a zatížení přepětím? Na jaké detaily je třeba se zaměřit při montáži fotovoltaické elektrárny z hlediska požární bezpečnosti. Podrobné analýzy a názorné ukázky z praxe ve své přednášce prezentuje Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Přednáška z konference Požární bezpečnost staveb 2025 seznámila posluchače s možnostmi zabezpečení FV elektrárny proti poškození přepětím, dále uvedla správnou praxi (jak normativní, tak i Best Practice) pro montáže FV systémů s ohledem na požární bezpečnost. Přednáška je určena především pro budoucí majitele FV systémů.
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., vystudoval ČVUT v Praze FEL. Od roku 2010 se zabývá fotovoltaikou, dnes především s přesahem do oblasti bezpečnosti FV a bateriových systémů. Je manažerem kvality akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, při katedře elektrotechnologie ČVUT FEL, dále působí v Solární asociaci jako vedoucí skupiny pro střešní FVE.