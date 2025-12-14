Ocenění v soutěži Zlatý plamen na valné hromadě PKPO
Cena Vladimíra Hápa pro Josefa Seidla za dlouholetou odbornou činnost v požární ochraně. Ocenění Akce roku 2024 pro Truhlářství Körber s.r.o. za požární dveře pro Stříbrný dům v Jihlavě. Výrobek roku 2024 do firmy Omnipyra s.r.o. za požární ucpávku.
Valného shromáždění Profesní komory požární ochrany se v září 2025 zúčastnili členové PKPO, představitelé HZS ČR, HK ČR a čestní hosté.
V úvodu vystoupili pozvaní hosté – prezident HK ČR Mgr. Zdeněk Zajíček a náměstek generálního ředitele MV-GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA. „Od Vás jako odborníků očekáváme součinnost, podporu i zpětnou vazbu. Doufám, že za rok se zde sejdeme a budeme moci již říci, co vše se nám na odborném poli podařilo uskutečnit a prosadit,“ uvedl Ing. Miklós.
Prezident PKPO Bc. František Kregl poděkoval všem přítomným za účast a zhodnotil uplynulé akce letošního roku, mezi které patřila i úspěšná konference PKPO zaměřená na požární ochranu průmyslových objektů, která se v červnu uskutečnila v Plzni.
Ocenění ze soutěže Zlatý plamen za rok 2024
- V kategorii Akce roku 2024 zvítězila firma Truhlářství Körber s.r.o., která vyrobila požární dveře podle návrhu pro Stříbrný dům v Jihlavě.
„Nevyhnutelnou součástí dnes již téměř každého projektu jsou rámci požadavků požární ochrany staveb požární uzávěry nebo také obecně nazývané ‚požární dveře‘, na jejichž atypickou výrobu se specializujeme. Jsme certifikovaný výrobce, vlastníme přes 20 certifikací v nejrůznějších provedeních, certifikace CE, které umožňují vyrábět venkovní exteriérové dveře v rámci celé EU. Máme osvědčení odborně způsobilé osoby (OZO PO), díky které se můžeme obratně pohybovat v oblasti požární ochrany. Zabýváme se posuzováním a zpožárněním stávajících dveří dle ČSN 730834 a vyrábíme atypické konstrukce na základě technicko experimentálního posouzení, které vychází ze skutečně odzkoušených výrobků a dat z protokolů uzávěrů, které jsou certifikované.“
- Kategorii Výrobek roku 2024 pak opanovala firma Omnipyra s.r.o. s požární ucpávkou „SmartSeal“.
„Naším cílem je kvalitativní zlepšení provedení a standardů v požární ochraně. Poskytujeme projektování, posudkovou činnost na úseku požární ochrany, poradenství, tvorbu a digitalizaci dokumentace a školení. Zajišťujeme montáže, opravy a revize systémů požárně bezpečnostních zařízení. Vyvíjíme vlastní protipožární produkty a jejich certifikace.“
- Cenu Vladimíra Hápa předal Vilém Stanke Josefu Seidlovi za dlouholetou odbornou činnost v požární ochraně.
Zleva: Cena Vladimíra Hápa pro Josefa Seidla, Výrobek roku 2024 pro firmu Omnipyra s.r.o. a ocenění Akce roku 2024 pro firmu Truhlářství Körber s.r.o.