GasNet a hasiči propojí své dispečinky přímým datovým spojením a zefektivní zásahy v terénu
Plynaři z GasNetu vyjíždějí společně s hasiči ke stovkám případů ročně. Nejčastěji se potkávají u narušeného potrubí třetí stranou, ke kterému dochází například při výkopových a zemních pracích, autohaváriích nebo vlivem přírodních živlů. Základem jejich dlouhodobé spolupráce je dobrá komunikace nejen v terénu, ale i na úrovni dispečinků. Dosud probíhá pouze telefonicky, ale už teď se pracuje na přímém propojení dispečerských aplikací. Memorandum o jeho vytvoření podepsali genpor. Vladimír Vlček, generální ředitel HZS ČR, a Andrzej Martynek, generální ředitel největšího českého distributora plynu GasNet.
„Úzká spolupráce mezi plynaři a hasiči je jedním ze základních pilířů bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské distribuční soustavy. Při společných výjezdech chráníme zdraví obyvatel i majetek, a proto je nezbytné, aby naše spolupráce byla maximálně efektivní. Přímé datové propojení dispečerských systémů přinese významný posun, který umožní přesnější a rychlejší předávání klíčových informací a zlepší vzájemnou koordinaci přímo v terénu. Tento krok přispěje k vyšší bezpečnosti a rychlejší reakci v situacích, kdy rozhoduje každá vteřina,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Plynaři z GasNetu se už brzy přidají k on-line komunikačnímu systému využívanému Integrovaným záchranným systémem, k takzvané „datové větě“. S její pomocí si mohou mezi sebou hasiči, policie, zdravotníci a další složky IZS jednoduše předávat informace. Principem je sdílení všech důležitých údajů – adresy, jména volajícího, souřadnic, druhu zásahu a další. Tyto informace se následně zasílají složkám, u kterých je vyžadována přímá součinnost.
„Dispečinky GasNetu dosud komunikují s dispečinky HZS v jednotlivých krajích přes vyhrazenou mobilní linku, které se u nás říká červený telefon. Ten slouží výhradně k volání a vyřizování požadavků na součinnost mezi hasiči a plynaři. Rozšířením komunikace o datový kanál výměnu informací výrazně uspíšíme a zpřesníme,“ vysvětluje provozní ředitel GasNetu Petr Koutný.
„Při mnoha mimořádných událostech, kdy dojde k narušení plynového potrubí, nemohou hasiči bez asistence plynařů bezpečně pokračovat v zásahu, proto je zásadní, aby se odborníci z plynárenské firmy dostali na místo co nejrychleji. Propojení dispečinků vyžádání součinnosti výrazně urychlí,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Vladimír Vlček.
Plynaři spolupracují s hasiči dlouhodobě a společné pohotovostní zásahy mají vysokou, oboustrannou profesionální úroveň. Nastavení nového komunikačního kanálu, který přímo propojuje aplikace pro řízení práce, výrazně posílí efektivitu společných výjezdů.
Co je datová věta
Datová věta propojuje informačně systémy, kterými plynárenští a hasičští dispečeři řídí nasazení svých kolegů v terénu. Samotná informace obsažená v datové větě zahrnuje přesnou lokalizaci místa zásahu a dostupné podrobnosti o vzniklé havárii, jako je druh zásahu nebo jméno a kontakt na volajícího. Propojení funguje obousměrně a aktualizuje se v reálném čase – už v průběhu zásahu.
Datová věta využívá uzavřené HTML soubory posílané prostřednictvím zabezpečeného a šifrovaného datového spojení.
„Propojení dispečinků pomocí datové linky zrychlí reakční čas a koordinaci společných zásahů. Snižuje se případná chybovost při přenosu informací. S nasazením nového systému počítáme od příštího roku,“ uzavírá Petr Koutný.
Datové propojení plynárenského a hasičského dispečinku zajistí:
- rychlejší reakční čas
- zlepšení organizace a koordinace všech společných zásahů
- snížení chybovosti přenosu informací
- přesnější lokalizaci místa zásahu
- obousměrnou on-line aktualizaci informací o průběhu zásahu až do jeho konce
- snížení počtu telefonních hovorů
