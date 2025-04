TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Komplexní řešení požární ochrany staveb: Požární klapky Lindab jako spolehlivá volba

Komplexní řešení požární ochrany staveb: Požární klapky Lindab jako spolehlivá volba

Požární ochrana staveb zahrnuje širokou škálu předpisů a norem. Klíčovou součástí jsou požární klapky, které zabraňují šíření ohně a zplodin. Lindab nabízí různé typy klapek, včetně mechanických a motorických, s různými možnostmi ovládání a konstrukce. Pravidelná kontrola a servis jsou nezbytné pro jejich správnou funkci.

Požární ochrana staveb je pojem s velice širokým významem. Zahrnuje množství předpisů, norem a vyhlášek, a to napříč celkovým řešením požární ochrany. Je nutné brát ohled na charakter objektu, jeho dispozici, účel využití, definování stupně ochrany, stanovení únikových zón, certifikaci jednotlivých produktových částí a materiálů až po specifika montáže a kontrol při jejich provozu.

Požární klapky a uzávěry jsou klíčovou součástí téměř nekonečné škály produktů a materiálů, které se uplatňují při požární ochraně staveb.

Jejich použití je definováno v ČSN 730872. Osazení požární klapkou je vyžadováno u všech prostupů přes požárně dělicí konstrukci o velikosti 400 cm2 a více. U staveb, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory a některé stavby se sociálním zaměřením, je potřeba ochránit i prostupy menší než tento rozměr.

Základní funkcí požární klapky je uzavřít vzduchovod v místě oddělení požárních úseků při zvýšení teploty a tím zabránit přenosu ohně a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého. Další možnost je uzavřít požární klapku na základě impulzu od EPS (elektrické požární signalizace), aniž by došlo k navýšení teploty. EPS je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci požáru v budově. Pokud je v budově EPS, musí být požární klapky jejím prostřednictvím také ovládány. Lze říci, že význam EPS je zásadní - v mnoha ohledech ovlivňuje reakci HZS a průběh zásahu při požáru.

Provedení požárních klapek z hlediska ovládání

Mechanické požární klapky (PK)

Pouze s tepelnou pojistkou, případně doplněné o koncové spínače.

S elektromagnetem (přídržným nebo impulsním), případně doplněné o hlášení polohy listu.

Motorické požární klapky (PK)

Osazené servopohonem s havarijní funkcí. Součástí provedení je hlášení obou koncových poloh PK a dvě termoelektrické teplotní pojistky.

Doplňkové možnosti

Některé typy lze dále vybavit hlásiči kouře nebo systémovým řízením PK.

Provedení požárních klapek z hlediska jejich konstrukce

Kruhové jednolisté klapky

Kruhové cartridgeové klapky

Čtyřhranné jednolisté klapky

Čtyřhranné lamelové klapky

Lamelové požární klapky

Lamelová požární klapka umožňuje využití pro samovolné provětrávání mezi dvěma požárními úseky. Pro tento účel je vhodná zejména díky své malé zástavbové hloubce. Podmínkou tohoto použití je opatření klapky krycí mřížkou z obou stran. Tato mřížka zabraňuje znehybnění lamel a umožňuje jejich uzavření v případě požáru, aby klapka mohla splnit svou funkci. Klapku lze také použít v kombinaci s potrubím, a to z jedné nebo obou stran.

Společnost Lindab aktuálně zařazuje tento typ WKP-O do svého portfolia.

Požární odolnost každé z uvedených typů požárních klapek je nutné posuzovat jako systémové řešení. To znamená, že se hodnotí požární klapka, typ a tloušťka konstrukce, a také materiál, kterým se vyplní prostor mezi pláštěm klapky (PK) a konstrukcí. Požární odolnost systému je nutné vždy potvrdit fyzickou zkouškou ve zkušebně. Do roku 2000 se požární odolnost požární klapky řešila samostatně, bez ohledu na systém zapravení do konstrukce.

Víte, že nemusíme dodržet některé normové požadavky za předpokladu fyzické zkoušky?

Příklad:

Požadovaná normová hodnota 75 mm od svislých a stěnových konstrukcí.

Požadavek na rozestup 200 mm mezi dvěma požárními klapkami (PK) v jedné požárně dělicí konstrukci (PDK).

Výše uvedené požadavky lze nahradit provedením fyzické zkoušky

Požární klapka těsně u svislé nebo stropní konstrukce: Toto řešení lze použít, pokud je fyzicky potvrzeno zkouškou.

Dvě požární klapky těsně vedle sebe (tzv. PK sdružené nebo v baterii): Taková instalace dvou a více klapek je při fyzickém ověření považována za jeden prostup přes PDK.

Poznámka: I v těchto případech je nutné dodržet technické podmínky výrobce, včetně systémového řešení.

Provozní podmínky a kontroly požárních klapek

Požární klapky jsou zařízení, která vyžadují pravidelnou kontrolu a servis, aby dobře a dlouhodobě fungovala. Pravidelný servis je klíčový pro eliminaci nefunkčnosti v případě požáru. Ze zákona je nutné provádět kontrolu minimálně jednou ročně, pokud výrobce neurčí kratší interval.

Za zmínku stojí skutečnost, že PK bývají někdy provozovány v podmínkách, kde by podle provozních předpisů vůbec neměly fungovat. Například pokud vzdušnina obsahuje látky chemického nebo mechanického charakteru. Dlouhodobé působení zvýšené vlhkosti může také způsobit problémy s funkčností.

Požární klapky lze vyrobit z nerezového materiálu a jejich list může být opatřen speciálním nátěrem, který zvyšuje odolnost vůči vlhkosti a chemikáliím. Nicméně ani tato opatření nemusí zcela zabránit poškození některých částí PK. V těchto případech jsou častější kontroly o to důležitější.

Je třeba zdůraznit, že pokud je klapka provozována v nevyhovujících podmínkách, nelze zaručit její bezvadnou funkci a její životnost se výrazně snižuje.

Potřebujete poradit?

Máte zájem o další informace, potřebujete pomoci s výběrem vhodných komponent požárních klapek, vyřešit technický detail, nebo požádat o cenovou nabídku? Neváhejte se obrátit na naši produktovou manažerku:

Renata Rusnáková

e-mail: renata.rusnakova@lindab.com