Ocenění a novinky z valného shromáždění členů Profesní Komory Požární Ochrany

Cenu Mgr. Vladimíra Hápa obdržel Ing. Jan Karpaš, CSc. za dlouholetou odbornou práci v požární ochraně. Hovořilo se o nových a připravovaných normách a zcela nový koncept hasicícho přístroje zaujal nápadem, provedením i ukázkou.

Ocenění v soutěži Zlatý plamen za rok 2021

Akce roku 2021

Promat s.r.o. - VODOROVNÉ POCHOZÍ PROSKLENÍ R 30 v projektu Rekonstrukce památníku odboje při Vojenském historickém ústavu na Vítkově

Cenu převzal Ing Vilém Stanke, firma Promat

V kategorii Výrobek roku 2021 byly uděleny 2 ceny:

Amplla a.s. - The SHIELD hasicí přístroj & záchranný bod

cenu převzal Ing. Přemysl Kokeš

cenu převzal Ing. Přemysl Kokeš ZAVRZ s.r.o. - Revizní dvířka pod obklad se systémem klik

Cenu převzal Ing. Jakub Shorný, ředitel firmy ZAVRZ

Cena Mgr. Vladimíra Hápa

11.5.2022 se konalo Valné shromáždění členů Profesní Komora Požární Ochrany . Kromě tradičního programu podle stanov, zhodnocení výsledků činnosti za rok 2021 a práci na plánech na další období, byla slavnostně udělena ocenění Zlatý plamen za rok 2021 a Cena Mgr. Vladimíra Hápa.

Profesní komora požární ochrany uděluje letošní cenu Mgr. Vladimíra Hápa Ing. Janu Karpašovi, CSc. za dlouholetou odbornou práci v požární ochraně.

"Přesně před 50 lety a 8 dny jsem po VŠ a 4 leté praxi nastoupil do oddělení průmyslových staveb do Výzkumného ústavu pozemních staveb a tam vznikal, tehdy první v republice, výzkum požární bezpečnosti staveb. Tam vznikal návrh první kmenové normy 73 0802 Nevýrobní objekty, později se pak přecházelo na výrobní objekty atd. Moc si vážím udělení ceny. Pana Mgr. Hápa jsem znal, on to byl kantor každým coulem, i když nekantořil. Děkuji a přeji vám mnoho zdaru v tomto oboru, kde se množství nových evropským norem a jejich změn stává stále větším balvanem, který valíme před sebou," zavzpomínal při udělování ceny Ing. Jan Karpaš, CSc.



Na začátku valné hromady vystoupili hosté

Ing. Daniel Miklosz, náměstek GŘ HZS, Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - ČVUT, Ing. Petr Dolejš – Studio Axis, Ing. Jan Karpaš, CSc. – znalec naší Znalecké kanceláře, Ing. Vasil Silvestr Pekar, Phd. – prezident České hasičské jednoty a člen PKPO, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. a Ing. Hana Marková – portál TZB-INFO, Stanislav Bastl – čestný člen, Ing. Přemysl Kokeš a Bojan Vukliševič – Amplla a.s. (Zlatý plamen), Jakub Shorný – ZAVRZ s.r.o. (Zlatý plamen).

"Na UCEEB má ČVUT požární laboratoř, která směřuje zejména do oblasti výzkumu, výuky a spolupracuje s praxí. UCEEB je od letošního března řešitelem veřejné zakázky na 3 roky na podporu technické normalizace. Zakázku vypisovala Česká agentura pro standardizaci. V zakázce je 12 úkolů a 6 z nich míří do oblasti požární bezpečnosti staveb. Z toho je vidět, jak velká priorita je oboru věnována. Například se řeší požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů, požární bezpečnost fasádních systémů, problematika širšího využítí dřeva ve stavebnictví s ohledem na požární ochranu, problematika elektromobility a bateriových úložišť ve stavbách a problematika lehkých střešních plášťů na halových objektech. Témata se postupně budou řešit a je to pilotní spolupráce agentury ČAS a ČVUT, kde akademické prostředí se zvolilo jako element pro širší diskusi k revizi norem," řekl Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

V přestávce proběhly ukázky oceněného nového hasicího přístroje a záchranného bodu společnosti AMPLLA

Ukázky i samotná novinka vyvolaly zajímavou diskusi.

Červený kruh jménem HUSSECHUCK nastavuje nový standard. Hasicí přístroj nového typu od stěny zabírá jen 80 mm, ukrývá proti neoprávněné manipulaci všechny podstatné prvky jako je spoušť, pojistku i plombu. Je možné jej užívat pouze jednou rukou, ale také podle zvyku z průmyslových přístrojů. Jedná se o práškový hasicí přístroj s náplní 4 kg, čas vyprázdnění je 15 s.