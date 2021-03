TZB-info / Bezpečnost budov / Požární bezpečnost staveb / Zásadní změny ve stavebním zákoně z perspektivy HZS ČR

Zásadní změny ve stavebním zákoně z perspektivy HZS ČR

Představujeme dopady změny zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, na vydávání závazných stanovisek v rámci výkonu státního požárního dozoru.

V souvislosti s vydaným zákonem č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to především zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. ledna 2021 k zásadním změnám. Jednou z nejpodstatnějších změn je povinnost dotčeného orgánu vydat stanovisko, závazné stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko (stanovisko) bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od podání bezvadné žádosti.

Čtěte také Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

Lhůta 60 dní platí v případech, kdy je třeba nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ, a to za předpokladu, že dotčený orgán prodlouží lhůtu na základě usnesení, které poznamená do spisu a současně o tom vyrozumí žadatele. Tyto lhůty se vztahují jak na stanoviska vydávaná hasičským záchranným sborem kraje v pozici prvoinstančního orgánu, tak na stanoviska nadřízeného správního orgánu, kterým je MV-generální ředitelství HZS ČR v případě staveb, jež se mají uskutečnit na území dvou a více krajů nebo například v odvolacím řízení.

Ochranu veřejného zájmu z hlediska požární ochrany tedy i nadále zajišťují HZS krajů, jež jsou dotčenými orgány státní správy. Novinka, kterou od 1. ledna 2021 přinesla uvedená změna zákona, je fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek podle § 4 odst. 9 stavebního zákona. Tento nástroj má za úkol zrychlit celý proces povolování staveb. Jako nedořešená se ovšem jeví problematika rušení fiktivně vydaného souhlasného stanoviska bez podmínek a vydání nového stanoviska nadřízeným správním orgánem a současně lhůta, do kdy lze fiktivně vydané stanovisko zrušit. V případě, že fiktivně vydané souhlasné stanovisko bude zrušeno během zákonem stanovené lhůty, tedy do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým byla stavba povolena, může docházet k situacím, že daná stavba bude již postavena, případně i zkolaudována nebo jiným aktem uvedena do užívání.

Jiná situace je u staveb povolovaných podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dotčený orgán nevydá stanovisko v požadované lhůtě, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto stanoviskem a k případnému později vydanému stanovisku se nepřihlíží. Doufejme tedy, že uvedené změny v praxi povedou k urychlení procesu povolování staveb a nebudou zdrojem komplikovaných soudních procesů.