GasNet plánuje obnovit dodávky plynu pro většinu Jesenicka do konce října

Společnost GasNet, největší tuzemský distributor plynu, intenzivně pracuje na obnově plynovodní sítě na Jesenicku, která byla bezprecedentně poškozena nedávnými povodněmi.

Zatímco v některých oblastech již byly dodávky obnoveny, jinde rozsah poničení sítě a zdevastované komunikace výrazně komplikují postup prací. I přesto společnost plánuje, že do konce října bude většina domácností a firem znovu napojena na plyn. Jedná se o velmi ambiciózní plán. Pro splnění říjnového termínu bude klíčová spolupráce s dalšími správci sítí a komunikací nebo vodních toků. Důležitá je také součinnost na straně odběratelů.

Jeseník a jeho okolí je z pohledu provozu plynárenské sítě nejvíce zasaženým místem. „Jedná se o největší poškození plynovodní infrastruktury, které jsme kdy na našem distribučním území zaznamenali. Voda vytrhala velké množství plynovodních přípojek, sesuvy půdy obnažily a zpřetrhaly velkou část potrubí pod zemí. Jenom v Jeseníku strhly rozvodněné řeky všechny nadzemní přechody pro plyn kromě jednoho. Ničivé povodně vyřadily z provozu celkem 278 km potrubí, a u dalších 374 km potrubí musíme provést jejich mimořádnou kontrolu,“ vysvětluje Petr Koutný, ředitel provozu sítě společnosti GasNet.

Přesto se plynařům z GasNetu daří každý den připojovat další odběratele. „Jen v samotném Jeseníku jsme už obnovili dodávku pro téměř 1 800 odběrných míst. Zprovoznili jsme dodávky pro jesenickou nemocnici, Centrum sociálních služeb, dětské centrum nebo pro Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové. Plyn už mají také v Jindřichově a Nových Losinách. Zprovoznili jsme už téměř celou Vápennou, polovinu Bělé pod Pradědem, třetinu míst v Písečné a desítky míst v Lipové-Lázních,“ shrnuje Petr Koutný.

Práci na obnově dodávek v těch nejvíce zasažených lokalitách ale výrazně komplikuje mimo jiné stav podloží. Ničivé povodně odnesly doslova celé silnice a chodníky. Nové plynovody tak často nemají technici kam bezpečně uložit. Oprava navíc mnohdy zahrnuje i technologicky velmi náročné odčerpávání vody ze zaplaveného potrubí.

Ambiciózní plán: obnovení většiny dodávek do konce října

I přes extrémně obtížné podmínky je cílem GasNetu obnovit dodávky plynu pro většinu domácností na Jesenicku do konce října. Opravy v nejvíce postižených lokalitách jako Mikulovice nebo Česká Ves se můžou protáhnout až do listopadu. Obnovu pracovníci GasNetu koordinují s místními úřady, se kterými jsou v pravidelném kontaktu.

V samotném městě Jeseník pracuje společnost na postupném uvádění dodávek do provozu po jednotlivých sektorech. „Naši síť jsme zde rozdělili do čtyř středotlakých a osmi nízkotlakých částí, které plánujeme postupně zprovozňovat v průběhu října. Naším cílem je dostat plyn co nejdříve do teplárny a kotelen na sídlištích,“ říká Koutný a dodává: „Je to velmi ambiciózní plán. V takto složitých podmínkách musíme počítat i s řadou nepředvídatelných faktorů. Splnění termínu navíc nezávisí jen na naší práci. Naše kroky musíme koordinovat s dalšími síťaři, správci komunikací a vodních toků. Současně proto připravujeme i varianty náhradního zásobování plynem z přistavených zásobníků se stlačeným nebo zkapalněným plynem. Věřím ale, že všichni budeme mít stejný cíl – co nejrychleji opravit a zprovoznit tolik potřebnou infrastrukturu. Za společnost GasNet můžu říct, že děláme vše pro to, aby se to podařilo co nejdříve. Čeká nás ale ještě spousta práce.“

Na celém Jesenicku posílil GasNet své týmy techniky z nezasažených oblastí, jako jsou východní Čechy a jižní Morava.

Praktické informace pro odběratele



Takto vypadá uzavřený HUP – zaplombovaný páskou s nápisem GN/GasNet a se stručnou informací. Označení uzavřeného HUP vypadá stejně bez ohledu na to, jestli je HUP umístěný ve sklepě, ve skříni na hranici pozemku nebo na fasádě. – zaplombovaný páskou s nápisem GN/GasNet a se stručnou informací. Označení uzavřeného HUP vypadá stejně bez ohledu na to, jestli je HUP umístěný ve sklepě, ve skříni na hranici pozemku nebo na fasádě.

Plošným předpokladem pro obnovu dodávek do odběrného místa je zajištění bezpečného provozu odběrných plynových zařízení – to jsou plynové spotřebiče jako kotel nebo sporák, a domovní rozvody plynu.

Distribuční společnost zajišťuje provoz plynárenské soustavy, která končí před hlavním uzávěrem plynu (HUP). Distributor zajistí opravu a zprovoznění plynovodního potrubí, plynovodních přípojek, regulačních stanic a dalších částí distribuční soustavy. Odběrná plynová zařízení (plynové spotřebiče jako kotel nebo sporák, domovní rozvody plynu) jsou už v majetku vlastníka nemovitosti, který také odpovídá za jejich provoz.

Stav domovní instalace, která byla pod vodou, musí vždy zkontrolovat odborná firma: plynoservis, nebo instalatérská a topenářská firma, která případně zajistí opravu plynových zařízení v potřebném rozsahu.

V lokalitách, kde se plánuje opětovné vpuštění plynu do plynovodů uzavírají přímo pracovníci GasNetu hlavní uzávěry plynu (HUP). Je důležité, aby se zajištěným a uzavřeným HUP nikdo nemanipuloval.

Linka 1239 a informace na webu distributora

Pokud lidé cítí typický zápach plynu, měli by vždy kontaktovat pohotovostní a poruchovou linku plynařů na telefonním čísle 1239. Informace o odstavených obcích a dalších postupech zveřejňuje distributor plynu na své webové stránce gasnet.cz/povodne.