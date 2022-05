TZB-info / Bezpečnost budov / Poplachové a zabezpečovací systémy / Chytré a pohodlné bezpečí v barvě antracitu

Chytré a pohodlné bezpečí v barvě antracitu

Nesluší vašim domovním dveřím bílá? Zdá se vám, že bílá venkovní kamera příliš upoutává pozornost? Zkuste tmavou antracitovou! Somfy nově nabízí řadu produktů, které se starají o vaše bezpečí a pohodlný přístup do domu, v novém elegantním hávu.

Chytrý zámek DOOR KEEPER antracit

Bezpečí vašeho domova začíná u vstupních dveří. Pomocí chytrého zámku z nich učiníte aktivní prvek vašeho domácího bezpečnostního systému. Díky aplikaci Somfy Keys získáte klid, protože budete mít nad dveřmi neustálou kontrolu na dálku, můžete je kdykoli odemknout či zamknout. Aplikace vás upozorní, že jste nechali dveře otevřené, můžete se od ní nechat informovat třeba o příchodu a odchodu dětí. Dokáže detekovat vibrace a upozorní vás na pokus o vloupání dříve, než se zloději podaří vniknout do domu, a vy ho spuštěním alarmu odradíte.

Zámek můžete ovládat bez klíčů pomocí klíčenky, kódu nebo chytrého telefonu. A samozřejmě také klíčem, kdyby vše chytré selhalo. Díky ovládání kódem můžete zajistit, aby měl do bytu přístup kromě rodiny i někdo jiný, například sousedka či nájemník, kterým vygenerujete dočasný kód.

Výhodou je i snadná instalace, není třeba měnit dveře ani zámek, dokonce ani vrtat. Vyjímatelnou baterii s výdrží až 12 měsíců lze snadno dobít přes USB-C. Zámek je kompatibilní jak s dveřmi s cylindrickou vložkou, tak s dveřmi s vícebodovými zámky, s vnější klikou i bez ní.

Venkovní kamera Somfy

Nezvané hosty můžete odradit ještě dříve, než se přiblíží k domu, budete-li mít neustále pod kontrolou jeho okolí pomocí venkovní kamery. Kamera zaznamenává pohyby v dané vzdálenosti, díky nočnímu vidění i v noci. Okamžitě odešle oznámení na chytrý telefon a video automaticky uloží na cloud. Sami můžete rozhodnout, zda chcete spustit sirénu zabudovanou v kameře a zloděje tak zastrašit.

Kameru jednoduše zapnete či vypnete díky mobilní aplikaci Somfy Protect, dokonce vám sama připomene, abyste aktivovali či deaktivovali detekci pohybu při odchodu a návratu. A nemusíte se bát, že bude reagovat zbytečně třeba na pohyb u sousedů, jednoduše si zvolíte aktivní a neaktivní zóny. Kameru lze propojit s osvětlením tak, aby se automaticky rozsvítilo při pohybu v aktivní zóně, případně s nočním osvětlením. Přes kameru můžete naslouchat i mluvit díky zabudovaným reproduktorům a mikrofonům. Kamera vyniká kvalitním obrazem s 8× digitálním zoomem, 130stupňovým úhlem záběru, samozřejmostí je odolnost vůči dešti a povětrnosti, zabezpečené a šifrované streamování a ukládání dat, kompatibilita s TaHomou, IFTTT, Amazon Alexa či Apple HomeKit.Klávesnice KEYPAD 2 io

Tmavou elegancí se může pochlubit i bezdrátová klávesnice KEYPAD 2 io, ovládající vjezdovou bránu a garážová vrata či jiné dva motorizované prvky. Ve verzi premium je navíc opatřena kovovým krytem. Pohony brány, vrat, popřípadě stínění a jiné ovládáte snadno dvěma tlačíty a zabezpečíte 4–6místným kódem systému radiové komunikace io-homecontrol®. Ovládací kód je možné vytvořit i pro další uživatele – příbuzné, sousedy, hosty…

Klávesnice umožňují ovládat libovolný typ pohonu, jsou kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io, s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracují bez zpětné vazby. Instalují se snadno kamkoli na zeď pomocí tří šroubů.

WALL SWITCH 3 IO

K bezdrátovému ovládání produktů systému io-homecontrol® slouží venkovní i interiérový nástěnný ovladač WALL SWITCH 3 IO se třemi tlačítky také v barvě antracitu. Je určen pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací. Při zapojení do systému TaHoma umožňuje spouštět jednotlivé scénáře – sled úkonů při konkrétní situaci, například příchodu či odchodu.

Videotelefon V500 PRO io

Ke skupině elegantních pomocníků, kteří usnadňují a zabezpečují přístup do domu, se hlásí i videotelefon V500 PRO io s integrovaným pětikanálovým vysílačem io. Kamera vám ukáže, kdo zvoní u dveří, a můžete otevřít, aniž byste museli vyjít ven. Návštěvníky snadno rozpoznáte díky širokoúhlému záběru čočky a díky nočnímu vidění i za tmy. I v době nepřítomnosti máte přehled o tom, co se děje před branou, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků, snímání se automaticky aktivuje ve vzdálenosti 30 cm. Přímo z monitoru můžete ovládat nejen bránu a zámek, ale pět dalších zařízení nebo skupin zařízení, monitor ukazuje i venkovní teplotu. Funkce interkom umožňuje komunikaci s dalším monitorem, například v patře. Díky dotykové obrazovce a přizpůsobitelnému rozhraní je V500 PRO io tak intuitivní, že jej zvládne ovládat opravdu každý.