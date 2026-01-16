Letošní Infotherma je už za dveřmi
Rozhovor s Ing. Petrem Kalendou v době finiše výstavy Infotherma 2026, která zaplní Výstaviště Černá Louka v Ostravě.
Hostem v pořadu Hádej, kdo přijde na snídani? v radiu ČAS byl Ing. Petr Kalenda, ředitel mezinárodní výstavy Infotherma, která se zaměřuje na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.
Jaký bude letošní ročník výstavy? Na jaké novinky se přijít podívat? Proč byste si Infothermu 2026 rozhodně neměli nechat ujít?
Ing. Petr Kalenda, ředitel mezinárodní výstavy Infotherma
- 31. ročník výstavy
- tradiční akce, kde se hovoří o trendech roku, který právě začíná
- možnost vidět výrobky, hovořit s lidmi, ověřit si řešení mezi konkurencí
- 4 haly Výstaviště Černá louka a přednáškové sály Ostravské univerzity
- 36 hodin přednášek v konferenčním sále, školení, přednášky, workshopy
- bezplatné odborné poradenství
- TOP výrobky Infothermy 2026, vyhlášení výsledků ankety a losování hlasujících, ve spolupráci s TZB-info
- Inovativní výrobek – výběr ve spolupráci s VŠB Ostrava
- TOP expozice – hlasují návštěvníci výstavy
- představení Ostravy jako dynamického moderního města. Modrozelená architektura, zajímavé projety.