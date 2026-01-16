Nejnavštěvovanější odborný web
Letošní Infotherma je už za dveřmi

16.1.2026
redakce

Rozhovor s Ing. Petrem Kalendou v době finiše výstavy Infotherma 2026, která zaplní Výstaviště Černá Louka v Ostravě.

Hostem v pořadu Hádej, kdo přijde na snídani? v radiu ČAS byl Ing. Petr Kalenda, ředitel mezinárodní výstavy Infotherma, která se zaměřuje na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje.

Jaký bude letošní ročník výstavy? Na jaké novinky se přijít podívat? Proč byste si Infothermu 2026 rozhodně neměli nechat ujít?


Ing. Petr Kalenda, ředitel mezinárodní výstavy Infotherma
Ing. Petr Kalenda – poslechněte si rozhovor o výstavbě Infotherma 2026
  • 31. ročník výstavy
  • tradiční akce, kde se hovoří o trendech roku, který právě začíná
  • možnost vidět výrobky, hovořit s lidmi, ověřit si řešení mezi konkurencí
  • 4 haly Výstaviště Černá louka a přednáškové sály Ostravské univerzity
  • 36 hodin přednášek v konferenčním sále, školení, přednášky, workshopy
  • bezplatné odborné poradenství
  • TOP výrobky Infothermy 2026, vyhlášení výsledků ankety a losování hlasujících, ve spolupráci s TZB-info
  • Inovativní výrobek – výběr ve spolupráci s VŠB Ostrava
  • TOP expozice – hlasují návštěvníci výstavy
  • představení Ostravy jako dynamického moderního města. Modrozelená architektura, zajímavé projety.
Infotherma 2026 – doprovodný program
Přečtěte si také Program TZB-info na výstavě Infotherma 2026 Odkaz na stažení volných vstupenek na výstavu Infotherma 2026 v článku
 
 
