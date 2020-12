TZB-info / Evropská unie / Budoucnost legislativy uvádění stavebních výrobků na trh EU

Budoucnost legislativy uvádění stavebních výrobků na trh EU Konference CONSTRUCTION PRODUCTS – FIT FOR THE FUTURE

Poslechněte si informace k budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích a přednášky na téma zdravé budovy.

Německo v rámci svého předsednictví uspořádalo v listopadu 2020 konferenci ke stavebním výrobkům a budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích.

Jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží. Díky harmonizaci mohou výrobci z členských států dodávat bez problémů své zboží prakticky po celé Evropě. Právním základem harmonizace pro stavební výrobky je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice rady 89/106/EHS, (Construction Products Regulation, CPR). Pro zajištění budoucnosti vnitřního trhu se stavebními výrobky a pro zajištění bezpečnosti staveb je třeba rychle vyřešit existující nedostatky tohoto nařízení a standstill harmonizovaných technických norem.

Stavební výrobky i samotné stavebnictví hrají významnou roli také pro dosažení cílů Evropské Zelené Dohody, Renovační Vlny nebo Akčního plánu Cirkulární Ekonomiky. Tento fakt musí být rovněž vzat v úvahu při revizi nařízení CPR.

Téma Legislativa uvádění stavebních výrobků na trh

Téma Další postup v oblasti regulace stavebních výrobků

“Way forward Construction Products Regulation”





Téma Budoucnost standardizace stavebních výrobků

