TZB-info / Ceny energií a paliv / ERÚ vydal metodiku cenové regulace pro období 2026–2030

ERÚ vydal metodiku cenové regulace pro období 2026–2030

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila Metodiku cenové regulace pro VI. regulační období, která bude platit od roku 2026 do roku 2030. Metodika nastavuje regulační rámec a základní pravidla pro přenos, přepravu a distribuci energie, dále pro činnosti operátora trhu, Elektroenergetického datového centra, povinně vykupující obchodníky a dodavatele poslední instance.

„Metodika cenové regulace reaguje na probíhající transformaci energetiky a nastavuje nezbytné podmínky pro její realizaci. Změny míří k uspokojení potřeb zákazníků, kteří čím dál častěji přecházejí z pasivní role odběratelů do pozic aktivních samovýrobců. Metodika zároveň klade důraz na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v návaznosti na vývoj posledních let,“ říká Jan Šefránek, předseda Rady ERÚ.

Transformace energetiky přináší zvýšenou potřebu investic spojenou s výrazným nárůstem počtu připojovaných nových zdrojů a s tím související potřebou rozvoje a modernizace soustav. Sítě je nezbytné posílit, digitalizovat, zapojit více chytrých prvků a automatizovat procesy.

Efektivní směrování investic zajišťuje nový nástroj v podobě tzv. motivační regulace. Přiznání části výnosů regulovaných společností je podmíněno plněním předem daných ukazatelů, které se liší napříč odvětvími elektroenergetiky a plynárenství tak, aby zohledňovaly specifické potřeby konkrétních soustav a jejich uživatelů. Investované prostředky budou v budoucnu generovat rovněž úspory na straně odběratelů, například díky snižování nákladů na krytí technických ztrát v soustavách, které se také promítají do regulovaných cen energie.

V návaznosti na nedávnou energetickou krizi a na vývoj posledních let Metodika cenové regulace klade důraz na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek. Zároveň do regulace zavádí nové prvky flexibility. V průběhu regulačního období lze tak přizpůsobit parametry regulace nepředvídatelným ekonomickým šokům.

„Nová metodika regulace nepovede ke skokovému navýšení regulovaných cen, a to ani přesto, že tempo potřebných investic výrazně roste. Předpokládáme průměrné meziroční nárůsty regulovaných cen na úrovni inflace, maximálně jedno až dvě procenta nad ní. Záležet bude na vývoji velkoobchodních cen energie, spotřebě a dalších aspektech,“ upřesňuje Jan Šefránek a dodává: „Dopady na odběratele mohou zmírnit také dotace do rozvoje a modernizace soustav. O vypsání konkrétních dotačních titulů sice ERÚ nerozhoduje, ale nastavuje metodikou jasné podmínky, jak případné subvence efektivně promítnout do hospodaření regulovaných společností a tím snížit regulované ceny hrazené zákazníky.“

VI. regulační období, pro které je nová metodika určena, začne 1. ledna 2026 a trvat bude pět let, do 31. prosince 2030. Plné znění metodiky je dostupné na webových stránkách ERÚ (zde). Jejímu vydání předcházel několikaměsíční veřejný konzultační proces, kterého se zúčastnili zástupci jak z regulovaných společností, tak ze strany odběratelů a oborových sdružení. ERÚ v průběhu konzultací vypořádal 261 připomínek zaslaných od 28 subjektů, podrobnosti naleznete zde.