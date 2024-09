TZB-info / Ceny energií a paliv / Zhodnocení růstu cen paliv a energií pro vytápění domácností v letech 2021 až 2024

Zhodnocení růstu cen paliv a energií pro vytápění domácností v letech 2021 až 2024

Celková inflace se vyjadřuje jedním číslem. Jsou v něm zahrnuty i velmi odlišné růsty cen jednotlivých paliv a energií. Cena biomasy nyní přibližně sleduje průměrnou inflaci, zatímco ceny ostatních paliv a energií jsou i významně dražší.

Rostoucí ceny energií začaly být v Evropské unii problémem již na podzim roku 2021. Obecně je to přisuzováno dvěma faktorům. A to zaprvé rostoucí poptávce po energiích způsobené oživením průmyslu po odeznění pandemie covidu. A za druhé skokovým nárůstem cen emisních povolenek CO 2 na burze.

Zatímco v lednu 2021 se cena povolenek pohybovala okolo hladiny 30 eur/t CO 2 , na konci srpna byla již na hranici 60 eur/t, a v prosinci „atakovala“ hranici 90 eur/t.

Na podzim 2021 se rozhodla tehdejší česká vláda řešit prudký nárůst cen energií dočasným odpuštěním DPH za plyn a elektřinu, což ovšem nová vláda v lednu 2022 zrušila.

Krize eskalovala omezením dodávek zemního plynu z Ruska do EU po vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022.



Vývoj cen emisních povolenek v eur/t. Zdroj: tradingeconomics.com

Energetická krize a zvýšení ceny emisních povolenek se samozřejmě také promítlo do nárůstu nákladů na vytápění domácností. Z počátku v menší míře v první fázi krize na přelomu 2021/2022, protože většina domácností měla ceny paliv a energií nějakým způsobem krátkodobě nasmlouvány za „předkrizové“ ceny. V plném rozsahu však její nástup začal na domácnosti dopadat v druhé polovině roku 2022. Asi nejtransparentněji lze nárůst nákladů na vytápění domácností vysledovat ve statistikách změn indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností.

Český statistický úřad (ČSÚ) vydává pravidelně každý měsíc statistiky vývoje indexu spotřebitelských cen, ve kterých jsou sledovány jejich meziměsíční a meziroční změny. Do sledovaného spotřebního koše jsou zahrnuty také ceny energií a paliv, které domácnosti využívají ke svému vytápění, tedy nakupovaného tepla, elektřiny, plynu a pevných paliv. Podívejme se, jak se podle údajů ČSÚ měnily konečné ceny těchto komodit pro domácnosti v létech 2021 až 2024, ale především, jaké je celkové srovnání cen současných s cenami z doby „předkrizové“.

Nárůst cen tepla, zemního plynu a elektřiny

Jako základ si zvolme ceny v červenci 2021, tedy ceny na samém počátku energetické krize. V tabulce jsou uvedeny meziroční změny cen v % (vždy v červenci sledovaného roku), ze kterých lze následně odvodit, nakolik narostly ceny v červenci 2024 ve srovnání s rokem 2021. Problém zveřejňovaných statistických údajů ČSÚ spočívá v tom, že pro tuhá paliva jsou zde uváděny údaje kumulovaně, tedy jak pro paliva uhelná, tak pro biomasu. Přitom vývoj cen uhelných paliv a biomasy byl (a především v současnosti stále je) značně odlišný. Z tohoto důvodu bude provedeno zvlášť srovnání nárůstu cen mezi léty 2021 až 2024 pro nakupované teplo, elektřinu a zemní plyn (tab. 1), a zvlášť pro pevná paliva.

meziroční nárůst cen v červenci [%] teplo elektřina plyn 2022 19,2 33,6 59,8 2023 38,9 23,4 35,5 2024 5 8,9 −6,7 2021–2024 73 80 99

Tab. 1: Změny cen nakupovaného tepla, elektřiny a zemního plynu (Pozor: Údaje v procentech nelze jednoduše sčítat. Zvýšení ceny v procentech se vždy váže jen k předchozímu roku.)

Z tabulky 1 je zřejmé, že oproti stavu před vypuknutím energetické krize došlo k výraznému nárůstu cen všech energetických komodit pro vytápění domácností. Průměrné ceny zemního plynu jsou v současnosti dvojnásobné, ceny elektřiny vzrostly o 80 %, ceny nakupovaného tepla zaznamenaly tříčtvrtinový nárůst. Je to výrazně vyšší nárůst, než jaká byla úroveň inflace, která byla 15,1 % v roce 2022 a 10,7 % v roce 2023. Co se týče trendu, u zemního plynu byl v červenci 2024 patrný trend mírného poklesu cen, ceny nakupovaného tepla a elektřiny nadále rostou víc, než je stávající míra inflace (2,2 % v červenci 2024).

Biomasa na „předkrizových“ cenách

Jak je uvedeno výše, vývoj cen uhelných paliv a paliv z dřevní biomasy pro domácnosti měl ve sledovaném období výrazně odlišný průběh. Lze to demonstrovat na konkrétním srovnání průměrných cen hnědého tříděného uhlí, kusového dřeva a dřevních pelet v červnu 2021 a v červnu 2024 (data poskytly Klastr Česká peleta a Asociace podniků topenářské techniky).

Hnědé uhlí tříděné Palivové dřevo Dřevní peleta 2021 3 000 Kč/t 1 400 Kč/prm 6 000 Kč/t 2024 6 500 Kč/t 1 700 Kč/prm 7 000 Kč/t Nárůst 117 % 21 % 17 %

Tab. 2: Změny cen hnědého tříděného uhlí, palivového dřeva a dřevních pelet

Z tabulky je zřejmé, že uhelná paliva „zasáhl“ nejvyšší nárůst cen z celého segmentu paliv a energií pro vytápění domácností. I přes tento nárůst zůstávají prozatím uhelná paliva u lokálního vytápění domácností stále konkurenceschopná, jak je zřejmé i z kalkulátoru provozních nákladů na vytápění TZB-info.

Ceny paliv z biomasy narostly oproti roku 2021 řádově jen o 20 %, což je nižší nárůst, než byla kumulovaná inflace za období 2021–2024. Navíc je nutné si uvědomit, že od letošního roku vzrostla DPH na biopaliva z 15 % na 21 %. Bez tohoto vlivu by bylo možné konstatovat, že ceny biopaliv se vrátily na cenovou hladinu, na které se pohybovaly před startem energetické krize. Je to pravděpodobně dáno tím, že biopaliva pro rezidenční bydlení jsou lokálním zdrojem, tedy v drtivě míře jsou vyráběná domácími výrobci z domácích suroviny. Jejich ceny jsou tedy v daleko menší míře závislé na cenách ostatních energetických komodit, které jsou určovány zahraničními burzami. Navíc výrobců je více a působí mezi nimi silný konkurenční boj, neboť odběratel může měnit dodavatele bez jakýchkoliv závazků, výpovědních lhůt, ihned.

A co se týká biomasy, tak stojí za uvážení, že pokud by byla zavedena povinnost hradit náklady na emisní povolenky i pro domácnosti, tak biomasa tím bude zasažena zanedbatelně.

Doplňující komentář redaktora (Josef Hodboď, TZB-info)

Ceny tepla, elektřiny a plynu pro velké spotřebitele jsou zatíženy cenou emisních povolenek. Domácnosti, které spotřebovávají plyn, olej nebo pevná paliva emisní povolenky zatím neplatí.

Jen pro orientační doplnění, ceny topného oleje extralehkého se z úrovně cca 2,70 kWh počátkem roku 2022 po výrazném zvýšení a poklesu nyní pohybují okolo 3,00 Kč/kWh. Viz Ceny topného oleje EL (extralehkého). To představuje vzrůst ceny oleje o cca 11 % z roku 2022 na 2024.

Cena zkapalněného propanu byla v roce 2021 okolo 2,00 Kč/kWh, aktuálně se pohybuje mezi cca 2,50 až 3,00 Kč/kWh, podle dodavatele, termínu a velikosti dodávky. Zde je růst ceny někde mezi 25 až 50 %. (Zdroj: články na TZB-info, rešerše na internetu)