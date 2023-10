TZB-info / Ceny energií a paliv / Obchodníci v říjnu 2023 stlačili ceny elektřiny a plynu ještě níž. Podívejte se

Obchodníci v říjnu 2023 stlačili ceny elektřiny a plynu ještě níž. Podívejte se

Přinášíme přehled novinek na trhu s energiemi za uplynulý týden. Podívejte se na nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro domácnosti. Jak změnit dodavatele bez nervů? Novela energetického zákona přinese povinný nákup dopředu u smluv s fixní cenou. Opět jsme zapnuli možnost poptávání dodavatelů pomocí Kalkulátoru.

Novinky v cenách energií za uplynulý týden

V uplynulém týdnu dodavatelé nezveřejnili mnoho nových ceníků, ale ty, které vydali, znamenaly posun v cenách směrem dolů. Byla překonána dosud nejnižší cena elektřiny, v období po energetické krizi, pro domácnosti u standardních ceníků. Také nový ceník plynu znamenal pokles nabídkových cen a přinesl možnost většího výběru pro zákazníky.

Teplárny Brno se vrátily u elektřiny k ceníku platném od 1. 6. 2023 (Elektřina fixně 2024 XII) a prodloužily jeho platnost pro objednání do 23. října. Předcházející ceník obsahoval dražší elektřinu. V případě plynu obchodník vydal zcela nový ceník (Plyn fixně 2024 XIII), který také znamená pokles cen pro zákazníky.

Další zlevňování přinesly nové produkty obchodníka Pražská plynárenská ELEKTŘINA 24 A PLYN 24. I když název nenapovídá, jedná se o nabídku se závazkem a s fixací na jeden rok. Myslím, že tato nabídka má velkou naději se stát předmětem zájmu lidí shánějící energie za nižší ceny s krátkodobým závazkem. Ceník je také vydán pro podnikatele, kde rovněž představuje legální špičkovou nabídku.

Heslo „Nechci levnou elektřinu až v roce 2025, ale hned“ také naplňuje i nová nabídka obchodníka Vemex (FIX 24 M 10/2023), která je se závazkem a fixací na 24 měsíců a znamená cenově rekordní cenu v období po krizi u legálního standardního ceníku.

Starší novinkou, na kterou se kvůli vydání o minulém víkendu minule již nedostalo, jsou nové ceníky od společnosti FONERGY (PREMIUM, STANDARD). Na rozdíl od jiných nabídek se jedná o změnu cen pro všechny zákazníky dodavatele. Zákazník má u tohoto dodavatele jistotu, že bude mít vždy dobré ceny a nemusí se o energie starat. Oba nabízené produkty se liší od sebe výší stálého platu, který závisí na komunikaci se zákazníkem, zda komunikuje online nebo poštou. Produkt PREMIUM díky nízkému stálému platu je vhodný pro domácnosti s malou spotřebou, třeba pro důchodce v bytech.



Novinky v cenících elektřiny a plynu za uplynulý týden Novinky v cenících elektřiny a plynu za uplynulý týden

Jak změnit dodavatele energií bez nervů

Když končí zákazníkova smlouva, má dvě možnosti, jak změnit dodavatele. Jednak může uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem a nový dodavatel se o vše postará. Zákazníkovi stačí si vyhledat poslední vyúčtování a opsat z něj údaje do nové smlouvy. Musí to ale udělat včas s ohledem na to, že obchodníci nyní mají hodně práce a nejsou vždy schopni vše zařídit včas. Optimální doba na uzavření nové smlouvy je minimálně měsíc a půl před koncem původního závazku.

Druhou možností je poslat původnímu dodavateli nesouhlas s prodloužením smlouvy a pak uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Výhodou se jeví fakt, že na vyřízení není třeba tolik času, zákazník se může rozhodovat déle než v prvním příkladu. Dříve jsem tuto možnost doporučoval pro do poslední doby nerozhodnuté zákazníky. Bohužel po vlastních zkušenostech již tuto cestu nemohu doporučit.

Problém je v tom, že zákazník má na ukončení smlouvy tímto způsobem nárok a dodavatel nemá možnost se k ukončení smlouvy vyjadřovat. Dodavatel nemusí zasílat zákazníkovi souhlas a většinou žádné potvrzení (akceptaci) neposílá. Bohužel nový dodavatel akceptaci po zákazníkovi vyžaduje a zákazník má problém ji od původního dodavatele získat. Prostě dodavatel nechce zákazníkovi vydávat akceptace, ale sám akceptaci vyžaduje. Proto prosím, raději nechte převod smlouvy na novém obchodníkovi, ušetříte si nervy se získáním akceptace.

Novela energetického zákona přinese povinný nákup dopředu u smluv s fixní cenou

Přísnější podmínky pro podnikání dodavatelů elektřiny a plynu přináší poslední novela energetického zákona, předložená ministerstvem průmyslu a obchodu. Každý z nich bude muset dvakrát ročně oznámit, zda řádně nakoupil energie pro zákazníky s pevně danou cenou. Pokud tak neučiní, nebo nesplní minimální limit 70 procent, mohou od něj zákazníci s cenovou fixací odejít. A to bez sankcí.

V novele energetického zákona se objevuje také povinnost pro velké dodavatele nad 200 tisíc zákazníků nabídnout jim i tarif, který je závislý na cenách na burze (dynamický tarif).

Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu pro domácnosti

Díky novým nabídkám s nízkými cenami komodit se změnila tabulka s nejvýhodnějšími produkty. Nově je zde Vemex s fixací ceny elektřiny na dva roky, nové produkty jsou zde od Pražské plynárenské a FONERGY pro lidi s nízkou spotřebou proudu.

Mezi nabídkami jsou vždy dva produkty, jejichž ceny závisí na ceně na burze. Protože se předpokládá, že po skončení zastropování přejdou tyto produkty na ceny podle spotového trhu, je doporučení sestaveno i s ohledem na výši příplatků ke spotovým cenám jednotlivých dodavatelů.

Protože vývoj cen na trhu je dnes velmi dynamický, má tato tabulka platnost pouze do příštího vydání článku. Doporučení je třeba konfrontovat s Kalkulátorem cen energií TZB-info, zda se v průběhu týdne neobjevily další nabídky.



Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro domácnosti Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi pro domácnosti

Opět jsme zapnuli možnost poptávání dodavatelů pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info

Původním záměrem zasílání poptávek z Kalkulátoru bylo dát zjednodušeně možnost čtenáři oslovit vybraného nebo skupinu vybraných dodavatelů a vybrat si z nabídek, které jim obchodníci zašlou. Funkce fungovala poměrně dobře u některých dodavatelů, jiní prodávali jiným způsobem a na naši nabídku nepřistoupili nebo nereagovali na zaslané poptávky.

Bohužel s přicházející krizí a s razantně zvyšujícími se cenami přestaly být poptávky atraktivní hlavně proto, že obchodníci neměli zákazníkům co nabídnout. S odcházející energetickou krizí však zájem ze strany zákazníků i obchodníků o tento druh služby roste. Zpočátku byl v Kalkulátoru pouze jeden zájemce, nyní projevili zájem další. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnost poptávky na co možná nejvyšší počet nabídek.

Samozřejmě všechny nabídky nemohou mít u sebe tlačítko „Poptat u dodavatele“. Je to z důvodu, že ceník je určen pouze pro stávající zákazníky, nebo se jedná o produkty ze spotového trhu, či se jedná o dodavatele s nedobrou pověstí. Poptávání není zavedeno také u nabídek s odstupňovanou cenou, zde je možnost poptávání pouze pro první rok. Také jsou vynechány poptávky u nabídek, kde jsou další podmínky, hlavně odběru obou komodit. Někteří dodavatelé si zatím nepřejí být oslovováni touto formou, mají připomínky k obsahu poptávek a jejich připomínky se řeší.

Vyhrazujeme si právo odstranit tlačítko pro poptávku u těch dodavatelů, kteří dlouhodobě nebudou reagovat na poptávky zasílané zákazníky.

Ve velkém fungují poptávky teprve od minulé středy (4. října), a přesto máme předběžné výsledky, které mohou pomoci zákazníkům ve výběru. Při každém cenovém srovnání hraje největší roli cena, ostatní vlastnosti mají menší význam.

Z tabulky je vidět, že největší zájem byl o nabídku Pražské plynárenské a u plynu o nabídku společnosti HALIMEDES. U elektřiny na druhém a třetím místě jsou nabídky s fixní cenou na měsíc podle cen na burze, protože jsou značně nižší než standardní nabídky. U plynu tomu tak tento měsíc není, protože měsíční nabídky byly kvůli vyšší ceně na burze méně výhodné.



Nejvíce poptávané produkty dodavatelů energií Nejvíce poptávané produkty dodavatelů energií

Ceny energií na burzách v ČR opět klesly

Ceny elektřiny proti předcházejícímu týdnu výrazně klesly, zhruba o 10 EUR/MWh, u plynu byl zaznamenám nižší pokles, zhruba o 2 EUR/MWh. Výjimkou je spotový trh s propadem cen o více jak 10 EUR/MWh.



Přehled cen energií na burzách v ČR Přehled cen energií na burzách v ČR