Yello přináší energetickou úlevu. Zlevňuje energii nejen novým, ale i stávajícím zákazníkům

Společnost Yello, přední alternativní dodavatel energií v České republice, má nové ceny svých produktů. Zlevnila v případě dodávky elektřiny i plynu, a to všem zákazníkům. Nově stanovená strategie reflektuje aktuální výhled trhu s energiemi do konce roku 2023 a na rok 2024.

„Nejtěžší chvíle energetické krize jsou, pevně věřím, za námi. Ceny se postupně dostávají do ‚lepších čísel‘. Míra zlevňování je přitom přímo úměrná tomu, jak chytře dodavatelé plyn a elektřinu na burze v posledních měsících zobchodovali,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello. Princip nákupu totiž probíhá podle jasného scénáře a hodně záleží na tom, jakou strategii dodavatelé zvolili. Zjednodušeně jde o to, že energii mohou levně nakoupit, a tudíž i levně prodávat, nebo nakoupit draze a potom samozřejmě v zájmu zachování ekonomického smyslu i draze prodávat.

Jestliže dodavatelé nákupy diverzifikují, tedy správně rozloží do několika časových období, a rovněž dobře predikují výkyvy v počtu odběratelů, nemusí zdražovat skokově o větší částky, nebo aspoň ne okamžitě. Někteří dodavatelé navíc dělají přísnou selekci – totiž že nakoupí určité množství energie relativně levně a následně na nízké ceny lákají nové zákazníky. „Takový způsob je relativně častý, ale nelze ho považovat za správný, neboť může zvýhodňovat jen úzkou skupinu zákazníků. Zcela rizikový přístup je spekulovat na nízký budoucí nákup na spotovém trhu, který se v minulosti značně vymstil, když téměř jeden milion zákazníků zůstal v režimu DPI,“ připomíná Michal Kulig.

Yello produkty pro nové i stávající zákazníky

Společnost Yello v současné době těží ze své pevně dané a promyšlené strategie nákupu energií. Díky ní začátkem srpna 2023 zlevnila celou svou nabídku produktů. Pro nové zákazníky, tedy i na webové kalkulačce Yello, mohou domácnosti v ČR s „vlajkovým“ produktem Yello Watt dosáhnout na cenu 3 999 Kč za MWh bez DPH – jak ve vysokém, tak nízkém tarifu – s měsíčním stálým platem 90 Kč bez DPH, a to na dobu neurčitou (fixovaná není smlouva ani cena).

Smlouva na dobu určitou pro domácnosti Produkt Yello Watt Vysoký tarif Nízký tarif Stálý měsíční plat D01d, D02d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D25d, D26d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D27d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D35d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D45d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D56d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D57d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč D61d 3 999 Kč 3 999 Kč 90 Kč

Podnikatelům Yello nabízí produkt Yello Ampér s cenou 4 499 Kč za MWh bez DPH a stálým měsíčním platem 120 Kč bez DPH.

Smlouva na dobu určitou pro podnikatele Produkt Yello Ampér Vysoký tarif Nízký tarif Stálý měsíční plat C01d, C02d, C03d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C25d, C26d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C27d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C35d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C45d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C46d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C56d 4 499 Kč 4 499 Kč 120 Kč C62d 4 499 Kč 4 49 Kč 120 Kč

V případě dodávky plynu, konkrétně u produktu Yello Joule, je jak pro domácnosti, tak pro podnikatele cena komodity nastavena na 1 699 Kč/MWh se stálým platem 90 Kč bez DPH.

Smlouva na dobu určitou pro domácnosti i podnikatele Produkt Yello Joule a Newton Pásmo spotřeby MWh Stálý měsíční plat Vařím 0 do 1,89 MWh 1 699 Kč 90 Kč Ohřívám vodu nad 1,89 do 7,56 MWh 1 699 Kč 90 Kč Topím nad 7,56 do 63 MWh 1 699 Kč 90 Kč Vysoká spotřeba nad 63 do 630 MWh 1 699 Kč 90 Kč

Zároveň všichni zákazníci Yello, kteří mají již nyní smlouvu na dobu neurčitou, automaticky získají možnost odebírat elektřinu a plyn za tyto snížené ceny.

Stávající zákazníci s dobou určitou ještě levněji

Domácnostem, které mají smluvní model nastaven na dobu určitou, ale s nefixovanou cenou, se cena snižuje na 3 949 Kč/MWh bez DPH a u plynu na 1 649 Kč/MWh. V těchto případech zůstává smluvní závazek takový, jaký byl uzavřen, a nijak se neprodlužuje. „Od samého počátku našeho působení na trhu dodavatelů energií se snažíme přenášet pozitivní efekty trhu na zákazníky. Hned naše první velká akce, kdy jsme před mnoha lety vůbec jako první našim zákazníkům poprvé zlevnili fixované ceny u fixované smlouvy, trhem výrazně zarezonovala. Bylo to do té doby něco nevídaného. Podobně se nám i teď podařilo připravit nižší cenu do fixovaných smluv,“ vysvětluje Michal Kulig.

V případě, že by noví odběratelé nebo stávající zákazníci, kterým končí aktuální smlouva, hledali její prodloužení a přitom chtěli garantovanou cenu, má společnost Yello připravenou speciální nabídku. Ta s sebou však může nést již tradičně riziko budoucí nevýhodnosti. K dispozici je tedy i produkt, který garantuje cenu na dva roky od podpisu smlouvy.

„Naše nové produkty a především ceny reflektují aktuální vývoj na burze s energiemi a zohledňují naše očekávání budoucího poklesu cen. Na samém začátku před více než deseti lety jsme se zavázali být férovým hráčem a tento závazek, pevně věřím, plníme. Pokud by si zákazníci nebyli jisti cenovou výhodností svého aktuálního tarifu u nás, ať nás neváhají kontaktovat,“ uzavírá Michal Kulig. Kontaktní centrum značky Yello je připraveno s nimi probrat jakýkoliv problém a vše vyřešit k jejich spokojenosti.