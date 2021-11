Zákazník jako rukojmí? Už ne, novela energetického zákona posiluje jeho ochranu

Novela energetického zákona nabude až na určitá ustanovení účinnosti dne 1. 1. 2022. Je dlouho očekávanou úpravou, která posiluje postavení zákazníků a reaguje na excesy nepoctivých zprostředkovatelů. Ti například zneužívali podepsané plné moci s neomezenou platností či smlouvy na 20 let. Nejen to by měla novela omezit. Jak k získávání zákazníků přistupuje odpovědný dodavatel? O tom jsme hovořili s Lukášem Pokrupou, výkonným ředitelem MND Energie, a.s.