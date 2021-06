TZB-info / Ceny energií a paliv / Češi objevují výhody domácího plnění vozidel na CNG

K rozšíření využití stlačeného zemního plynu ve formě CNG pro pohon automobilů pomáhají domácí plničky. V provozu jich je v Česku asi 150. Mohou zásadním způsobem a velmi rychle doplnit síť cca 220 veřejných plnicích stanic.

Vozidla na stačený zemní plyn CNG je možné „natankovat“ doma jako elektromobil. Domácí plničky CNG jsou vhodné jak pro soukromé uživatele, tak pro menší firmy. Umožňují plnění až šesti vozidel najednou. CNG nabízí oproti běžným palivům ekologičtější a ekonomičtější provoz a s domácí plničkou těží majitelé plynových kotelen z výhodné ceny energie v zemním plynu.

Majitelé vozidel na CNG se nemusejí omezovat pouze sítí veřejných plnicích stanic. K dispozici jsou jim i takzvané domácí plničky. Ty umožňují plnit CNG přímo z pohodlí garáže. Vhodné jsou také pro menší firmy provozující jednotky vozidel na stlačený zemní plyn. V Česku je aktuálně v provozu již zhruba 150 domácích plniček.

„Možnost ‚natankovat‚ si doma není výsadou pouze majitelů elektromobilů. Ekologicky smýšlejícím řidičům nabízejí stejný komfort také domácí plničky vozidel na CNG. Ty jsou svými kompaktními rozměry srovnatelné například s malou ledničkou. Lze je tak jednoduše umístit do garáže rodinného domu a využít pro plnění i více aut najednou,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu (ČPS), a dodala: „Motoristé mají v České republice dnes k dispozici už více než 220 veřejných CNG stanic. Přesto je evidentní, že se jednotlivcům, a také menším podnikům, vyplácí investovat rovněž do možnosti plnit doma či v areálu společnosti. Typickými firemními uživateli jsou například pekařství, rozvážkové služby všeho druhu nebo třeba logistické firmy provozující menší flotily vysokozdvižných vozíků.“

V České republice se aktuálně zabývá výrobou malých plnicích zařízení pro vozidla na CNG pouze firma MOTOR JIKOV Strojírenská. Do jejího portfolia se nicméně řadí i velké veřejné plnicí stanice nebo plničky pro dopravní podniky. Domácích plniček firma prodala již stovky po celé Evropě, zejména do zemí Beneluxu, do pobaltských republik nebo do Francie. Na tuzemský trh jich dodala zhruba 150.

„Naše zařízení představuje ekvivalent k domácím rychlonabíjecím zásuvkám, takzvaným wallboxům, pro elektromobily. CNG však naplní nádrž vozu zhruba dvakrát rychleji. Přestože i pořizovací cena je aktuálně zhruba dvojnásobná, lze předpokládat, že s nárůstem poptávky se bude snižovat,“ uvedl Jan Kocourek z oddělení Zákaznické podpory ve společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a doplnil: „Naše nejprodávanější zařízení MJ Compact 05 disponuje výkonem pěti metrů krychlových za hodinu, tedy zhruba 3,6 kilogramu. Vyznačuje se rychlou a jednoduchou instalací, nejnižšími investičními náklady a je vhodné pro uživatele s jedním až šesti vozidly na CNG.“

Domácí stanice lze jednoduše připojit ke standardním rozvodům plynu. Zařízení plyn následně stlačí a v této podobě plní do vozidel. Celý proces automaticky kontroluje, a jakmile je dosaženo požadovaného tlaku v nádrži, plnička se sama vypne. Technologie disponuje i bezpečnostními prvky, jakými jsou metanové čidlo, trhací spojka nebo teplotní kompenzace.

V České republice jezdí aktuálně zhruba 25 300 osobních a užitkových aut na CNG. Zájemci si mohou vybrat ze tří desítek typů vozů s tímto pohonem, který je výrazně ekologičtější oproti vozům na klasický pohon. Při spalování CNG totiž nevznikají karcinogenní částice a provoz těchto aut je rovněž podstatně tišší. K dalším výhodám patří zhruba poloviční provozní náklady, úleva na spotřební a silniční dani a nově také 50 % sleva na dálniční známku.

Vozidla na CNG jsou cenově téměř srovnatelná s auty na benzin či naftu. Stále je ve větší míře do svých vozových parků zařazují provozovatelé městské hromadné dopravy, zásilkové a rozvážkové společnosti, autoškoly, státní instituce nebo taxislužby. Například v segmentu užitkových vozidel v současnosti prakticky neexistuje jiné dostupné palivo, které by dosahovalo požadované kombinace vysokého výkonu, uspokojivého dojezdu a ekologického provozu.

Poznámka redakce:

Pokud je v budově či areálu využíván zemní plyn k vytápění, rozšířené využití plynu i jako pohonné hmoty pro automobily se nabízí. V případě doplnění plničky k plynovému hospodářství rodinného domu lze zhruba počítat s cenou za 1 kWh pro auto i pod 1 Kč, třikrát méně než u benzínu. Výhodou, oproti elektřině k nabíjení baterií elektromobilu je, že zvýšení odběru zemního plynu pro „tankování“ auta se vůbec nemusí projevit na zvýšení paušální platby za přípojku.