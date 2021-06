TZB-info / Ceny energií a paliv / Dostanou energošmejdi konečně červenou kartu?

Dostanou energošmejdi konečně červenou kartu?

Norma, která mimo jiné zavádí povinný registr zprostředkovatelů na trhu s elektřinou a plynem, zásadně posiluje práva na ochranu spotřebitelů. Pokud si poslanci udělají na tuto zásadní novelu čas, podaří se konečně naplnit slib „Šmejdům zmar!“

Poslanci rozhodnou zda dají řádění energošmejdů poslední ránu, nebo naopak nechají spotřebitele na energetickém trhu vystaveny jejich útokům další dva roky. Pravděpodobně poslední možnost, jak schválit novelu energetického zákona při dodržení standardních procedur ještě před podzimními volbami, připadá na nejbližší poslaneckou schůzi. Tedy v případě, že Poslanecká sněmovna nyní zařadí boj s energošmejdy do svého programu třetích čtení. Žádá o to Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), který zaznamenává stále další a další stížnosti na chování zprostředkovatelů prodeje elektřiny a zemního plynu.

„Na potřebě posílení ochrany spotřebitelů proti energošmejdům panuje všeobecná shoda už tři roky, ale hraje proti nám čas. Standardní lhůty legislativního procesu jsou neúprosné, a pokud se novela nestihne projednat nyní, hrozí, že se do voleb už nestihne schválit. To by byl pro všechny, kteří ji od roku 2018 prosazují, skutečně šok,“ upozornil Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Než by nová práva spotřebitelů proti energošmejdům prošla po volbách do Poslanecké sněmovny znovu celým legislativním procesem, psal by se minimálně rok 2023. Pohledem přes statistiky Energetického regulačního úřadu, České obchodní inspekce a spotřebitelských organizací by za tuto dobu přibylo minimálně dalších 40 tisíc stížností poškozených domácností, a k tomu ještě mnohem více poškozených a okradených spotřebitelů, kteří nikdy stížnost nepodají. Přepočteno na peníze hovoříme o škodách v řádu několika set milionů korun jen na pokutách zaplacených energošmejdům za nevýhodné a klamavé smlouvy.

„Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná výše pokuty za jedno odběrné místo může být okolo osmi tisíc korun a většina spotřebitelů se nechá zlákat k přepisu nejen svého bydliště, ale například i chalupy, mohou poslanci svým rozhodnutím lidem ušetřit klidně i půl miliardy korun na pokutách. Jde skutečně o rozsáhlý problém, který se dotýká nás všech. Proto děkujeme všem, kteří podporují co nejrychlejší projednání třetího čtení novely energetického zákona, aby se konečně učinila řádění energošmejdů přítrž,“ shrnul Tomáš Prouza.

Příběhy obětí energošmejdů průběžně uveřejňuje SOCR ČR na internetových stránkách www.smejdumzmar.cz.

Karel, 62 let, střední Čechy „Udělal jsem velkou chybu a podepsal jsme plnou moc. Ale nevěděl jsem, že podepisuju plnou moc ke změně elektřiny. Přišel ke mně člověk a říkal, že je kontrolor, prý od ČEZ. Nakonec jsem dostal nějaký papír k podpisu: Tvrdil, že to jen protokol o kontrole. Byla to ale plná moc a teď za mě uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem. Když k němu nepřejdu, tak dostanu pokutu. Tak co mám dělat?“