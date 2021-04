TZB-info / Ceny energií a paliv / Spotřeba byla začátkem roku vyšší i pandemii navzdory, výrobu elektřiny z OZE táhla nahoru voda

Spotřeba byla začátkem roku vyšší i pandemii navzdory, výrobu elektřiny z OZE táhla nahoru voda

Meziroční spotřeba elektřiny v Česku za uplynulé čtvrtletí stoupla o 3,2 procenta. Přispělo k tomu chladnější počasí, zatímco vliv pandemie se ukázal být relativně malý. Výrobě elektřiny ze slunce a větru konec zimy nepřál, o to více se ovšem dařilo vodním elektrárnám.

„Pokud spotřebu elektřiny očistíme o vliv počasí, může dobře odrážet stav ekonomiky a tím vliv pandemie,“ vysvětluje analytik firmy Amper Meteo Kamil Rajdl. „Při porovnání jednotlivých týdnů prvního kvartálu let 2020 a 2021 vidíme, že očištěná spotřeba v právě uplynulém čtvrtletí nakonec byla nižší, a to o 2 až 4 procenta. Z dat za týdny od 22. března je ovšem zřejmé, že letošní lockdown má menší efekt než ten loňský. Oproti stejnému období v minulém roce začala očištěná spotřeba růst o více než 8 procent,“ konstatuje Rajdl. Po odstranění vlivu jednotlivých týdnů vychází spotřeba za celý první kvartál 2021 o 1,55 procenta nižší než v roce 2020 s ohledem na to, že pandemie na Česko udeřila až v posledních týdnech prvního čtvrtletí minulého roku. Mezikvartální změna (Q1–2021/Q4–2020) přesto značí další zpomalování ekonomiky, konkrétně o pokles o 0,61 procent. Což je obrácený trend než v druhé polovině minulého roku (Q4/Q3–2020).

Méně slunečné počasí a více sněhové pokrývky příliš nepřálo fotovoltaickým a větrným elektrárnám a způsobilo meziroční propad výroby o 20 procent a vůči dlouhodobějšímu průměru (2015–2019) o 10,5 procent. „To výrobce nemusí zatím příliš mrzet, jelikož fotovoltaické elektrárny vyrábějí nejvíce v letním období,“ soudí hlavní meteorolog Amper Meteo Milan Šálek a dodává: „Horší situace je ve výrobě větrných elektráren. V zimě bývá větrnější počasí a výroba vyšší. Letos se ale negativně projevila častější námraza na elektrárnách, a to bohužel i v době, kdy celkem foukalo. Meziročně je výroba z větru nižší o 40 procent, protože minulý rok bylo námrazových stavů vlivem teplejšího počasí podstatně méně.“

Co se nevyrobilo ze slunce a větru, tak ale plně nahradila voda a po několika hubených letech mohli být letos výrobci spokojeni. Energie z vodních elektráren se vyrobilo meziročně o 53,5 procent více, což oproti období 2015–2019 činí o 43 procenta více. „Výroba pokračovala ve zvýšeném trendu z poloviny minulého roku i přesto, že celkově za uplynulou zimu napadlo o zhruba 10 procent méně sněhu, než jaký je dlouhodobý průměr,“ doplňuje Milan Šálek. Obnovitelné zdroje tak díky vodě vyrobily o 2,1 procent více energie než za stejné období před rokem.



Obr. 1. Mezikvartální a meziroční kvartální změna očištěné spotřeby o vliv počasí Obr. 1. Mezikvartální a meziroční kvartální změna očištěné spotřeby o vliv počasí



Obr. 2. Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí Obr. 2. Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí