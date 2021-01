TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak si správně spočítat úsporu za elektřinu

Jak si správně spočítat úsporu za elektřinu

Přechodem k jinému dodavateli energií můžeme ušetřit až několik tisíc korun ročně. Základem dobrého rozhodnutí jsou však správné výpočty.

Přečtěte si přehledný postup srovnání nabídek, který doporučuje Skautská energie, zprostředkovatel levné elektřiny a plynu pro české domácnosti a firmy. Na základě srovnání cen elektřiny k ní ročně přecházejí tisíce nových odběrných míst – jejich počet v roce 2020 vzrostl o rekordních 40 %.

Co všechno patří do ceny elektřiny?

„Abychom mohli ceny elektřiny srovnat mezi sebou, potřebujeme si umět vypočíst, co nám skutečně konkrétní nabídky říkají,“ vysvětluje Tomáš Slavík ze Skautské energie. Cenu, kterou u jakéhokoliv dodavatele zaplatíte, určíte v pěti krocích:

Regulovaná část ceny

Je pevně daná Energetickým regulačním úřadem a vždy závisí na konkrétní distribuční oblasti. U všech dodavatelů je stejná a změnou dodavatele ji tedy nemůžeme ovlivnit. Obsahuje cenu za distribuci, pevnou měsíční cenu za jistič, cenu systémových služeb, cena za činnost operátora trhu (OTE) a příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů (OZE).

Regulovanou část najdete většinou pod názvem „regulované platby“ v ceníku vybraného dodavatele.

Neregulovaná část ceny – roční spotřeba elektřiny

Tuto část ceny elektřiny má teprve skutečný smysl porovnávat. Je u každého dodavatele jiná a závisí na jeho obchodní strategii. Náš trh je liberální a díky tomu si svého dodavatele můžete vybrat sami. Neregulovaná část obsahuje cenu za to, co spotřebujete (silová elektřina), a někdy také dodavatelem danou pevnou platbu.

Vše najdete podrobně v ceníku vybraného dodavatele, kde konkrétní cena závisí na vybrané distribuční sazbě. K výpočtu pak potřebujete znát už jen svou roční spotřebu elektřiny, kterou najdete na posledním vyúčtování.

Součet obou částí

Regulovaná a neregulovaná část společně tvoří celkovou cenu na elektřinu. Stačí je sečíst.

DPH

Abyste dostali přesnou výslednou částku, potřebujete přičíst ještě DPH 21 % (pokud tedy již DPH není zahrnuta v zobrazovaných částkách).

V tuto chvíli už držíte v ruce reálnou cenu elektřiny, kterou zaplatíte ročně u dodavatele, jehož nabídka vás zaujala. Vše má ale ještě pár háčků, které mohou výsledek zkreslovat. Popíšeme si je v dalším textu.

Jak využít srovnávače cen elektřiny

Spolehlivým nástrojem, který můžeme při hledání nejlevnější elektřiny využít a který nám ukáže realitu, jsou online srovnávače cen elektřiny. Pokud si vyberete seriózní a nezávislý srovnávač, který nepracuje jako skrytý business nástroj pro jediného dodavatele, máte šanci získat objektivní výsledky.

Mezi nejspolehlivější online srovnávače cen elektřiny na českém trhu patří TZB-info a srovnávač ERÚ. Ten však bohužel zahrnuje jen veřejné nabídky dodavatelů a přehlíží, že na trhu jsou dlouhodobě i jiná bezpečná a zajímavá řešení, jak získat na elektřinu výhodnou cenu. Například zprostředkovatelé, kteří vyhlašují pravidelné výběrová řízení mezi dodavateli a vysoutěženou cenu pak po celé další období nabízejí. K nim patří i Skautská energie, která touto strategií dlouhodobě dosahuje výrazně nižších cen elektřiny, než jaké nabízejí nejsilnější hráči na českém trhu.

Takové alternativní nabídky zahrnuje i kalkulátor TZB-info, proto je pro srovnání cen elektřiny objektivnější.

Náš tip: zjednodušte si srovnání vzorečkem

Chcete-li si sami ověřit, že vám srovnávače ukazují správné výpočty, postačí vám jednoduchý výpočetní vzorec.

Protože regulovanou část nemůžeme ovlivnit, ignorujeme ji a porovnáváme v něm pouze neregulovanou část se silovou energií:

Úspora = ((naše cena 1 MWh − jiná srovnávaná cena MWh) × roční spotřeba v MWh + (náš pevný měsíční poplatek − jiný srovnávaný měsíční poplatek) × 12) × 1,21.

Vyřaďte podezřelé nabídky

Online srovnávač cen funguje při hledání levné elektřiny jednoduše. Zadáte do něj potřebné údaje a získáte výsledek. Pozor však, jaké nabídky mezi sebou porovnáváte. V posledních měsících se na trhu objevila řada nabídek kopírujících aktuální ceny na burze (tzv. ceny spotového trhu). To znamená, že nejsou založeny na pevné garantované ceně a mohou se tedy měnit. Což zpravidla nastane velice brzy a výsledkem je finanční ruleta, v níž zákazník nemá nad výdaji kontrolu. Risk mu může vyjít a stejně tak se z plánované úspory může stát neplánovaná ztráta.

Opatrně na to, co přesně srovnáváte

Při srovnávání cen elektřiny je důležité vědět, kdy byly dané ceny nabídnuty. Nemá smysl porovnávat aktuální nabídku s cenou, kterou jste platili dosud. Trh s energiemi se rychle hýbe a chceme-li získat relevantní čísla, potřebujeme porovnávat vždy dvě aktuální ceny mezi sebou. Postavit vedle sebe cenu loňskou a letošní bývá zavádějící.

V praxi pak užitečné srovnání cen může vypadat tak, že ve chvíli, když váš dodavatel ohlásí zdražení, jednoduše si zkontrolujete, jaké nabídky vám dnes přinášejí ostatní. V kontextu všech dat se pak vaše zdražení může ukázat jako menší než u ostatních. Pak nemá smysl odcházet jinam.

Dalšími důležitými kritérii, které souvisejí se srovnáváním nabídek různých dodavatelů, jsou i obchodní podmínky, délka případné fixace (doba určitá), kvalita služeb nebo možnost vyřídit převod kompletně online. Ten šetří čas i zbytečnou cestu na poštu a mezi prvními ho u nás zavedla právě Skautská energie.

Grafy srovnávače TZB-INFO

Nechcete-li investovat čas do vlastního hledání, můžete využít hotová data od nezávislého českého srovnávače TZB-info. Ten na podzim 2020 vydal grafy srovnání cen nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny na českém trhu s cenami Skautské energie.

Skautská energie z nich vychází bezkonkurenčně nejlevněji, a to po celých 6 let své existence. Její ceny se pohybují oproti ostatním srovnávaným dodavatelům v průměru na dvou třetinách. Úspora pro domácnosti i firmy je tedy významná a navíc zapojením do sítě Skautské energie podpoříte české skauty – za každou spotřebovanou kWh dostanou od dodavatele 25 Kč na společensky prospěšné projekty.



Porovnání ročních nákladů na elektřinu (průměrná domácnost topící elektřinou se spotřebou 1 MWh v VT a 9 MWh v NT) u 4 vybraných dodavatelů za celou dobu existence Skautské energie. Porovnání ročních nákladů na elektřinu (průměrná domácnost topící elektřinou se spotřebou 1 MWh v VT a 9 MWh v NT) u 4 vybraných dodavatelů za celou dobu existence Skautské energie.

Podobně výhodně jako elektřina vychází u Skautské energie také plyn.