MND – levná elektřina a plyn bez fíglů, sankcí a poznámek pod čarou

Výhodné ceny, stejné podmínky pro nové i stávající zákazníky, infolinka zdarma nebo možnost uzavření smlouvy přes internet. To jsou některé ukázky, jak MND pečuje o své zákazníky. Jaké jsou ty ostatní?

Na výhody dodávky elektřiny a plynu od MND jsme se zeptali Jana Sýkory, ředitele prodeje a marketingu společnosti.

První výhodou jsou nízké ceny energií, které se u MND dlouhodobě řadí k nejnižším na trhu. K tomu se přidává nadstandardní režim péče o zákazníka, který určuje tón v celém odvětví. V čem výhody pro zákazníka spočívají?

Předně je dodávka dostupná – jednak cenově a jednak je opravdu snadné ji získat. První informace může zákazník obdržet na webu nebo na bezplatné infolince a následně může celou smlouvu uzavřít online – to znamená bez papírů a bez nutnosti chodit na poštu nebo čekat na kurýra. A pro ty, kdo se rozhodnou komunikovat online, má MND připraveny i další výhody.

Je-li řeč o smlouvě a obchodních podmínkách, MND klade důraz na co největší srozumitelnost a férovost – nabídka neobsahuje žádné kličky, skryté závazky nebo poznámky pod čarou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, to znamená, že pokud by zákazník z nějakého důvodu nebyl spokojený, může smlouvu za předem daných podmínek kdykoli ukončit. O to větší je motivace MND udržet své zákazníky spokojené.

Dále MND nerozlišuje mezi podmínkami a nabídkami pro stávající a nové zákazníky. Kdo si jako dodavatele energií zvolí MND, může se spolehnout, že bude mít dostupné stejné ceny a služby, jako zákazník, který přijde o rok později. Zákazník tak má přístup k nejlepším dostupným službám, aniž by musel každý rok měnit dodavatele.

Zákazník se při změně dodavatele energií nemusí bát, že by šel k neprověřené společnosti. MND znamená „Moravské naftové doly“ a jedná se o největšího těžaře ropy a plynu v České republice.

Na co si dát pozor při výběru dodavatele elektřiny nebo plynu? A jak se budou vyvíjet ceny energií pro domácnosti v roce 2021? Dozvíte se ve video rozhovoru z 22. 9. 2020.