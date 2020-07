TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak probíhá připojení elektřiny k domácnosti

Jak probíhá připojení elektřiny k domácnosti

Budete stavět dům nebo jste se nastěhovali do nového bytu? Připojení k elektřině vás nemine, u novostaveb je elektřina dokonce jedním z předpokladů pro vydání stavebního povolení. Připojení k elektřině může zabrat více než jeden měsíc. Podívejte se, jak v různých situacích postupovat.

Průchod administrativním kolečkem

Elektrická přípojka je dnes na většině míst České republiky, kde žijí obyvatelé s trvalým bydlištěm, samozřejmostí. Výjimku tvoří spíše jen některé chatové oblasti. Připojení tak závisí pouze na vaší aktivitě – stačí vyřídit potřebné papíry a vyčkat na potřebné lhůty. V případě, že elektřina není na hranici pozemku, se nemusíte bát vysokých vstupních nákladů, jako třeba u plynu. Náklady na dovedení elektřiny na hranici pozemku totiž hradí distributor.

„Nemusíte mít strach, není to žádná věda a navíc, budete-li to potřebovat, odborníci od SPP vám rádi poradí,“ říká Juraj Ondris ze společnosti SPP, která dodává elektřinu a plyn více než 1,3 milionu zákazníků.

Elektroměr vše usnadní

Velmi jednoduchá situace bude tam, kde je elektroměr. Pokud jste se nastěhovali do takového domu nebo bytu, nejsnadnější bude domluvit se s předchozím majitelem, aby vám dal svoji starou smlouvu s dodavatelem nebo alespoň vyúčtování za elektřinu.

„Určitě získané údaje využijte i k tomu, abyste si srovnali možné nabídky od několika dodavatelů elektřiny. Váš předchůdce mohl platit zbytečně vysoké účty za elektřinu a vy nemusíte opakovat stejnou chybu,“ radí Juraj Ondris z SPP.

„Zadejte spotřebu a sumu konečného vyúčtování do spolehlivé kalkulačky na porovnání ceny elektřiny nebo se obraťte na zákaznické centrum SPP, kde provedou srovnání cen elektřiny za vás, zdarma,“ doporučuje Juraj Ondris.

V okamžiku, kdy budete držet v ruce nejvýhodnější nabídku, spojte se s vybraným dodavatelem elektřiny a domluvte si podmínky dodávek. Srovnat ceny na trhu se vyplatí, elektřina je sice jen jedna, ale dodavatelů je mnoho a jejich ceny nejsou stejné. Ušetřit na ročním vyúčtování můžete za elektřinu stokoruny až tisíce.





Nepřipojený objekt s historickým odběrem

Pokud ve vašem novém domově už někdy dříve elektroměr byl, i v tomto případě zkuste dohledat staré vyúčtování nebo smlouvu předchozího majitele. Zjistíte tak, na kterého lokálního distributora se obrátit. Území České republiky je rozděleno mezi 3 distribuční společnosti elektřiny, které se starají o celou soustavu. Každá z nich má na starosti určitou oblast. Pro Prahu je to PREdistribuce, a. s. Pro jižní Moravu a jižní Čechy společnost E.ON Distribuce, a.s., a zbývající část republiky (západní, severní a východní Čechy plus severní Moravu) obhospodařuje ČEZ Distribuce, a. s. Namontování nového elektroměru bude totiž vyžadovat revizní zprávu, kterou vám vystaví firmy spolupracující s distribucí. Podívejte se na weby jednotlivých distributorů E.ON, ČEZ nebo PRE.

Zřízení nové elektrické přípojky krok za krokem

Pokud je to premiéra, a vy se ve vašem novém domku nebo bytu rozhodujete pro trvalý odběr elektřiny, pak musíte nechat vybudovat novou přípojku. „Takový krok můžeme jen schválit. Podrobnosti, jak postupovat, najdete například na webu SPP nebo vám po telefonu poradíme,“ říká Juraj Ondris z SPP a dodává: „Také v tomto případě si ale napřed dobře prověřte nabídky několika dodavatelů, abyste si vybrali toho nejspolehlivějšího a nejvýhodnějšího.“

A pro maximální usnadnění postupu vám nabízíme stručný manuál nutných kroků:

Podejte žádost o nové připojení k elektřině u lokálního distributora. Území České republiky je rozděleno mezi 3 distribuční společnosti elektřiny, které se starají o celou soustavu. Každá z nich má na starosti určitou oblast. Pro Prahu je to PREdistribuce, a. s. Pro jižní Moravu a jižní Čechy společnost E.ON Distribuce, a.s., a zbývající část republiky (západní, severní a východní Čechy plus severní Moravu) obhospodařuje ČEZ Distribuce, a. s. K žádosti připojte situační plánek s vyznačením polohy objektu a doplňte údaje o odběrném místě, jako je velikost jističe, počet fází, druh odběru (byt, dům apod.) a vybavení konkrétními elektrickými spotřebiči. Pokud bude žádost schválena, do měsíce dostanete návrh Smlouvy o připojení, ve kterém bude uveden termín a způsob provedení vašeho připojení k elektřině. Podepište Smlouvu o připojení a zašlete ji zpět na adresu distributora. Pozor, pohlídejte si termín stanovené lhůty. Uhraďte podíl na oprávněných nákladech. Informaci o jeho výši a termínech naleznete ve vaší Smlouvě o připojení. (náklady na elektrickou přípojku hradí distributor (u plynové přípojky je to jinak)). Ve spolupráci se svým elektrikářem připravte odběrné místo dle požadavků uvedených ve Smlouvě o připojení. Následně si, prosím, zajistěte revizní zprávu. Pro zahájení odběru elektřiny kontaktujete vámi vybraného dodavatele elektrické energie. Uzavřete smlouvu o sdružených službách (nebo smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny) s vámi vybraným dodavatelem (obchodníkem). Bude vám namontován elektroměr. Podrobnosti vám sdělí váš dodavatel elektřiny.

Detailní návod na připojení k elektřině naleznete i v magazínu na webu dodavatele elektřiny SPP.