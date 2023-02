Zabezpečení garážových vrat lidé často podceňují

Počet vloupání do garáží vloni vzrostl na téměř 13 tisíc. Před zloději ochrání kvalitní vrata. Zloději se při nich nejčastěji zaměřují na jednoduché cíle jako sklepní kóje či garáže.

Zloději se při nich nejčastěji zaměřují na jednoduché cíle jako sklepní kóje či garáže

Přestože se lidé primárně zaměřují na zabezpečení svého domu nebo bytu, zabezpečení garážových vrat často podceňují. Počet vloupání do garáží se přitom v Česku výrazně zvýšil. Podle statistik museli policisté loni řešit skoro 13 tisíc takových případů. To je nejvyšší číslo od roku 2017.

Zloději se přitom zaměřují převážně na řadové či volně stojící garáže. Často v nich totiž najdou lépe zpeněžitelné věci, například elektrické nářadí, pneumatiky či dokonce drahá elektrokola a auta.

Větší bezpečnost zaručí kombinace několika prvků

Prevencí před násilným otevřením u starších garážových vrat může být třeba doplňkový zámek nebo blokovací zarážka, která zabraňuje jejich vypáčení. Jako pojistku mohou lidé používat také mříže, případně cennější předměty schovat někam do uzamykatelných boxů.

Pokud se člověk rozhodne zainvestovat do nových vrat, při výběru by pro něj měla být zásadní bezpečnostní třída, která maximálně znesnadní jejich mechanické prolomení. „Pro průměrnou domácnost se obecně doporučuje bezpečnostní třída alespoň číslo 3. V případě, že majitel garáže uvnitř skladuje cenné předměty, volil bych třídu RC2. Ta zaručuje vyšší odolnost a základní průlomové zkoušky pro případ pokusu o vloupání,“ vysvětluje Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti Lomax.

O krok dále posouvají bezpečnost garážová vrata s automatickým otevíráním. „V těch je převodovka motorizovaného pohonu konstruována tak, že nemůže dojít k mechanickému vypáčení vrat. A to ani v případě, kdy dojde k výpadku elektřiny,“ říká Přichystal z Lomax. Dodává, že i vrata na elektrický pohon je možné kombinovat s mechanickými prvky zabezpečení, například blokovací zarážkou nebo zámkem, jenž taktéž zabrání nežádoucímu vysunutí či vypáčení vrat.

Propracovanou ochranu nabídnou chytré technologie

Moderní garážová vrata je v současnosti možné napojit na celý systém takzvané chytré domácnosti. Díky té může uživatel svůj dům ovládat prakticky odkudkoliv. Smart technologie tak přispívají nejen k většímu komfortu, protože díky nim může uživatel zavírat či otevírat vrata, aniž by musel vystoupit z auta, ale také k většímu bezpečí. Automaticky se totiž dá ovládat i osvětlení či systém venkovního stínění. „To je výhoda například v době dovolené, kdy majitel domu může vyvolat zdání, že je stále uvnitř budovy, a potenciálního zloděje tak odradit. Nemluvě o tom, že venkovní rolety samy o sobě slouží jako další ochranná bariéra oken,“ dodává Přichystal.

Samotná smart technologie rovněž umí člověka ihned upozornit, pokud se v domě nebo v přilehlé garáži děje něco neobvyklého, například se dovnitř někdo vloupal. To samé zvládne alarm s pohybovým čidlem. Vhodné je alarm propojit přímo s bezpečnostní agenturou. V momentě, kdy se výstraha spustí, vyjedou na místo vyškolení pracovníci, kteří společně s policií zloděje zajistí.

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně majetku i zdraví

Majitelé garáží by ale měli mimo jiné myslet také na bezpečnost samotného užívání, a to především pokud mají malé děti nebo zvířata, která mohou vrata ve chvíli nepozornosti přivřít. Zejména u vrat, která se zasouvají pod strop, je důležitým bezpečnostním prvkem pojistka proti prasknutí pružin. U vrat s elektrickým pohonem je to zase pojistka motoru. Díky ní se vrata dokážou automaticky zastavit a vrátit do původní polohy, když narazí na neočekávanou překážku.