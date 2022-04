TZB-info / Aquatherm Praha / Energetické fórum, aktivní obálky domu nebo rekuperace tepla ze spalin – čtvrtek na Aquathermu Praha 2022

Energetické fórum, aktivní obálky domu nebo rekuperace tepla ze spalin – čtvrtek na Aquathermu Praha 2022

Energetická bezpečnost a ceny energií byly hlavními tématy Energetického fóra, které proběhlo za účasti předních odborníků a osobností v energetice. Zároveň jsme opět s kamerou navštívili naše zákazníky a představíme vám jejich novinky.

Ruská invaze na Ukrajinu zvedla cenu paliv a nastolila hledisko energetické bezpečnosti. V diskuzi s odborníky však zaznělo, že energetický trh funguje správně a vysoké ceny elektřiny a plynu jsou adekvátní vzhledem k momentální situaci, kdy poptávka po energii převyšuje nabídku.

Podle přítomných expertů nejsou takto vysoké ceny dlouhodobě udržitelné. Jedná se o krizovou situaci, která časem pomine. Je však jasné, že tato krize už teď těžce dopadá na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Důsledky vysokých cen elektřiny a plynu by však měly být řešeny nástroji sociální politiky, ne regulací trhu.

Jiná situace je na trhu emisních povolenek. Jejich množství v oběhu – a tedy jejich cena – je regulována nikoli fyzickou dostupností nějaké komodity, ale politicky. A za současného velmi proměnlivého vývoje cen plynu by bylo ze strany EU na místě stabilizovat alespoň cenu emisní povolenky na určité úrovni. Tento krok by usnadnil investice do energetické infrastruktury a strategická rozhodnutí, protože by se vědělo, s jak vysokou cenou uhlíkových emisí se může počítat.

Témata energetického fóra podrobně rozebereme v samostatných textech. Pro čtenáře, kteří preferují video, máme dobrou zprávu – celé fórum jsme natáčeli a záznam bude postupně zveřejněn na našem připravovaném videoportálu ESTAV.tv.

Novinky zákazníků TZB-info na Aquathermu Praha 2022

Ve čtvrtek jsme opět navštívili naše zákazníky, a natočili novinky, které na veletrhu prezentují.

FV Plast

Společnost Alca group, pod kterou nově spadá i známá značka FV plast, přináší na veletrh Aquatherm Praha 2022 systém Comfort. Zjednodušeně by se dalo říci, že jde o systém aktivní obálky domu, schopné chladit i vytápět. Systém pro chlazení využívá podobně jako podlahové vytápění. Instaluje se do stropů za sádrokartonové podhledy, např. v podkroví, a lze ho využít celoročně. Ideální je tak ve spojení s tepelným čerpadlem, které dokáže v zimě dodávat teplo, v létě chlad.

Xvent

Jak doma větrat byt a přitom nevětrat peněženku? Jak zajistit čerstvý vzduch a ušetřit za energie? Řešením je větrání s rekuperací tepla. Většina výrobků na trhu jsou dovozové větrací jednotky. Nám se podařilo najít českou firmu z Pardubic, která má v severovýchodních čechách své vývojové centrum i výrobu.

Nejvíce nás z jejich portfolia zaujala decentrální větrací jednotka Xroom. Tato decentrální jednotka, kterou Xvent vyrábí ve dvou velikostech umí větrat kontinuálně a rovnotlakým způsobem řízené vestavěným čidlem oxidu uhličitého. Xvent ji dodává s variantou entalpického i klasického rekuperačního výměníku, variantně lze osadit i čidlo vlhkosti nebo radonu. Jednotka je konstruována k připojení na systém vytápění, a to jak na elektřinu tak na topnou vodu. Těleso Xroom tak větrá i topí zároveň. Tímto výrobkem lze plně nahradit stávající radiátor pod oknem. Jednotka uspoří místo a je vhodná i pro revitalizace například školních tříd nebo kanceláří. Do běžné školní třídy postačí umístit zpravidla dvě jednotky.

Druhou technickou zajímavostí na stánku firmy Xvent je větrací jednotka pro byty Xflat. Její nespornou předností je maximální variabilita použití, jednotku lze otočit vertikálně i horizontálně, ve vertikální poloze lze i položit “na bok”, variabilně lze měnit i hrdla. Takovou variabilitu nabízí v rámci jedné varianty výrobku a není nutné orientaci jednotky řešit už při objednávce. Nízká hloubka 180 mm umožňuje instalaci nad nádržku WC nebo do podhledů.

Společnost Xvent umí dodat i další výrobky pro vzduchotechnická řešení rezidenčních i komerčních interiérů, jako například vzduchové clony, čističky vzduchu atp.

Enbra

“Třicet let je třicet let,” prohlásil generální ředitel společnosti Enbra pan Karel Vlach a pozval naše redaktory bez okolků na dobré pivo, jídlo a oslavu kulatých narozenin na veletrhu Aquatherm Praha 2022. U Enbry to skutečně žilo.

Jejich produkty jsme hledali v davu lidí těžko, ale našli. Enbra je stoprocentně česká firma založená v roce 1991 s více jak 200 zaměstnanci a ročním obratem okolo 750 milionů korun. Předmětem jejího podnikání jsou dva obory, prvně výroba zařízení pro měření spotřeby energií a vody a jejich rozúčtování. Druhou neméně významnou oblastí Enbry je vytápění a ohřev vody, vzduchotechnika i chlazení budov a to od projektování po realizaci.

Velká cena pro výrobky a služby v oboru voda a topení pro Almeva East Europe

Na veletrhu Aquatherm Praha 2022 získala firma Almeva East Europe a. s. Velkou cenu od Asociace obchodu voda topení za systém zpětného získání tepla ze spalin - Heat Recovery System. Díky tomuto systému lze získané teplo ze spalin, páry a procesního teplého vzduchu ve výfukových a odsávacích systémech ukládat od teplé vody.

Velkou cenu uděluje Asociace obchodu voda topení již 24 let inovativním výrobkům, službám a procesům v oboru voda a topení.

Mastertherm

Hlavní oblastí zájmu návštěvníků na velethru Aquatherm Prana 2022 jsou tepelná čerpadla. Ty zde vystavuje i firma Mastertherm. Na výstavě naši redaktoři mohli vidět dva nejprodávanější typy tepelného čerpadla Mastertherm vzduch-voda BoxAir inverter. Umí dodat výstupní teplotu 60 °C, pracovat i při - 20 °C a vytápět i chladit. Společnost poskytuje 7 let záruky na tepelná čerpadla připojená na internet. Na oba výrobky lze čerpat dotaci Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace.