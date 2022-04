TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm 2022 odstartoval! Které výrobky nás zaujaly? Podívejte se na videa!

Aquatherm 2022 odstartoval! Které výrobky nás zaujaly? Podívejte se na videa!

Redakce TZB-info a Estav.cz na veletrhu představují svůj nový portál ESTAV.tv. A v tomto duchu se nesou i reportáže z veletrhu. Podívejte se s námi na vystavované novinky našich zákazníků.

Brilon - tiché tepelné čerpadlo a větrání s rekuperací

Společnost Brilon představuje tepelná čerpadla vzduch-voda Templari KITA Hr. Tato čerpadla adresují hlavní námitku proti tomuto typu vytápění: Hluk v exteriéru. Designově řešené zařízení vyráběné ve dvou barevných provedeních (bílé a černé) má ventilátor směrovaný směrem vzhůru. To znamená, ze průvan a tedy i hluk z ventilátoru směřuje k obloze. Neruší tak klid na zahradě majitele ani sousedů, což ocení stavebníci na malých pozemcích nebo obyvatelé řadových domů. Hlučnost zařízení není vyšší než 38 dB.

Na stánku Brilon na veletrhu Aquatherm Praha 2022 můžete seznámit i s dalšími technologiemi pro úsporu energií, například s větráním s rekuperací tepla Brilon Octopus.

Chuděj - plastový lapač střešních splavenin vhodný pro velké průtoky

Změna klimatu přinášející stále častější přívalové deště si vyžaduje zvyšování průměru střešních svodů. Společnost Chuděj přichází na trh s novinkou plastového lapače střešních splavenin pro průřezy potrubí 160 mm s průtokem 16,6 l/s. V této velikosti bylo možné doposud sehnat na trhu pouze celolitinové lapače. Plastový výrobek má oproti litinovému mnoho výhod: je za nižší cenu, jeho napojení na kanalizaci nevyžaduje přechodový kus KGUG L/PVC.DN 15, má nižší hmotnost.

Pro více zatížené povrchy nebo památkové zóny lze výrobek firmy Chuděj objednat ve verzi s litinovým vrchním krytem i nerezovým košíkem v plastovém těle. V obou provedeních je samozřejmostí protizápachový uzávěr. Lapač D160 lze napojit pomocí distančních kroužků také na menší průměry potrubí (DN 110 a DN 125).

Tepelné čerpadlo VITOCAL 252-A

Kompaktní tepelné čerpadlo Vitocal 252-A od firmy Viessmann se hodí do novostaveb a zejména k modernizacím domů. Chladivem jednotky je propan a je schopna dodat výstupní teplotu až 70 °C. Kompaktní a vzhledné zařízení lze bez dalších prvků (jako je například akumulační nádrž) připojit na dva okruhy stávající soustavy v domě. Tepelné čerpadlo a jeho řídící jednotka si udržuje energetickou rezervu pro odtávání. Díky tichému provozu je vhodný i pro zhuštěnou zástavbu.

Na veletrhu Aquatherm Praha 2022 můžete vidět i další řešení z rodiny Viessmann, kam patří větrání, fotovoltaika nebo plynové vytápění. Stačí navštívit venkovní expozici v kamiónu. Všechny systémy Viessmann lze propojit do společného řízení v rámci platformy Smart-Home. Ta umí mimo jiné informovat odborný servis o závadách. Některé závady pak zvládne firma odstranit online, aniž by se uživatel musel o cokoli starat.

Decentrální větrací jednotky INVERTER

Decentrální větrací systém Inventer slouží k větrání domácností. Lze ho využít odvětrání jedné místnosti, lze s ním větrat i celý rodinný dům nebo byt a to bez nutnosti zřízení rozvodů vzduchu. Tělo jednotky obsahuje keramický rekuperační výměník a jeden ventilátor. Zařízení sedmdesát vteřin vzduch nasává do místnosti, poté otočí svůj chod a po stejnou dobu vzduch odvádí. Tím vrací do interiéru i potřebnou vlhkost vysráženou na výměníku. Případný přebytečný kondenzát odkapává do exteriéru.

Jednotky se osazují jako párové nebo v sestavách a jejich chod je synchronizován, což umožňuje zónování větrání dle potřeby každé místnosti. Ventilátor i výměník jsou umístěny uvnitř stěny, jednotka je tak v interiéru velmi nenápadná. Z exteriéru lze zvolit i design vývodů a mřížek ladící s fasádou včetně například vzhledu režného zdiva. Na tyto jednotky lze čerpat dotaci Nová zelená úsporám.

Dálkové odečty energií od společnosti Ista

Společnost Ista Česká republika přináší řešení pro dálkové odečty energií a měření spotřeby vody v bytových domech. Systém obousměrné komunikace používá minimální množství sběrnic dat, tedy jednu až dvě sběrnice na jeden běžný bytový dům. Tato sběrnice komunikuje se serverem a data ze serveru jsou potom zobrazena jednotlivým vlastníkům bytů pomocí počítače nebo mobilní aplikace. Novelizace zákona o službách 67/2013 Sb. § 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků dává povinnost informovat vlastníky bytů minimálně 1x měsíčně. Dálkové odečty jsou pohodlným řešením pro výbory SVJ.

Festival nářadí na doprovodném programu veletrhu

Na Aquathermu 2022 probíhá také doprovodný program, který začal Festivalem nářadí a přednáškami CTI ČR. REMS a Rothenberger zaujaly novinkami ve svém nářadí i praktickými ukázkami. Nářadí je k vidění během celého týdne, je u něj možné i soutěžit ve znalostech a získat odměnu.

Festival nářadí na veletrhu Aquatherm Praha 2022