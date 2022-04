TZB-info / Aquatherm Praha / Aquatherm Praha 2022 pokračuje. Představujeme novinky pro větrání, nářadí a nová tepelná čerpadla

I na druhý den veletrhu Aquatherm Praha vám přinášíme ochutnávku zajímavých novinek. Tentokrát se zaměříme převážně na větrání a tepelná čerpadla, ale dojde i na nářadí nebo baterie a další topenářské komponenty.

Redakce TZB-info a ESTAV.cz připravují nový videoportál ESTAV.tv. Videoreportáže z veletrhu představují další obsah pro naše čtenáře. Podívejte se s námi na vystavované novinky našich zákazníků.

Víte, co všechno umí nářadí REMS?

Je potřeba opravit potrubí vodovodu nebo vyměnit radiátor? Není nutné vypustit celou topnou soustavu nebo stoupačku vody! S výrobky společnosti REMS lze provést opravu rychle a bez omezování provozu budovy. Se zařízením na zmrazování potrubí lze uzavřít potrubí ledovými zátkami. Zařízení lze použít na ocelové, měděné i plastové potrubí. Po dokončení opravy či instalace nového radiátoru se zmrazovací zařízení odpojí, ledová zátka přirozeně roztaje a cirkulace vody se obnoví.

Dalším zjednodušením práce pro instalatéry je jednokrokové lisování velkých průměrů potrubí bez nutnosti využít mezičelisti. Na veletrhu Aquatherm Praha 2022 si lze prohlédnout i další produkty, novinkou jsou stavební ventilátory pro odvětrání budov nebo zajištění hygienicky vhodného pracovního prostředí pro řemeslníky uvnitř staveb. V kombinaci s vysoušečem lze například rychle odvlhčit sklepy po zatopení. Aby se řemeslníkům ještě lépe pracovalo, lze využít i kvalitní osvětlení. Nejsilnější reflektor je ve svítivosti až 10 tisíc lumenů. Napájet ho lze jak ze sítě adaptérem, tak pomocí akumulátorů z nářadí REMS.

Ventilátory EBM-PAPST jsou tiché a účinné

Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že na ventilátorech již není co inovovat. Ve společnosti EBM-PAPST si to nemyslí a v průběhu předchozích let přivedli na trh ventilátory s k vyšší účinností. Znamená to nejenom úsporu energií, ale i místa pro vzduchotechniku, snížení průřezů. Ventilátory řady AxiEco mají konstrukci, která zabraňuje obtékání vzduchu kolem lopatek. Jsou vyrobeny z kompozitních materiálů a jsou ideální pro chlazení nebo pro vyšší tlaky způsobené námrazou na výměníku. Zároveň jsou velmi tiché.

Řada ventilátorů RadiPac, konkrétně na veletrhu Aquatherm Praha 2022 vystavený typ K3G560, je vhodná pro běžnou vzduchotechniku. Vysoké účinnosti umožňují kompaktní řešení a šetří místo.

Univerzální větrací systémy od Elektrodesign jsou k dispozici včas

Elektrodesign nabízí na veletrhu větrací zařízení nejenom pro rezidenční objekty, rodinné domy i byty, ale i pro velké budovy. Nejmenší centrální větrací jednotka určená pro byty Altair 120 má velkou výhodu v možném umístění ve svislé i vodorovné poloze a variabilní umístění hrdel. Vejde se skutečně všude. Je určena k napojení na systém flexibilních hadic. Pro větrání větších bytů nebo rodinných domů je určena řada jednotek SABIK 210, 350 nebo 500. Do jednotek lze variabilně dodat i vestavný elektrický předehřev. Výrobky jsou zařazeny do programu Nová zelená úsporám.

Společnost zajišťuje i řešení pro větrání velkých budov. Jejich větrací jednotky jsou kompaktní, avšak dodávané a montované po modulech, které se lépe přepravují a na stavbě se spojují šrouby. Modulově je řešena i kabeláž, kabely se v jednotlivých částech spojují přes připravené svorkovnice, není tak nutná další profese na stavbě, montáž je pro proškolené pracovníky rychlá a jednoduchá. Zástupci firmy ujišťují, že na současný nedostatek zásobování čipy, kabeláží nebo ocelovými plechy jsou ve výrobě předzásobení a nehrozí zpoždění dodávek.

Armatury a výrobky CALEFFI se představují

Italská firma přijela na veletrh především s cílem představit se českému trhu. Poměrně známé jsou výrobky pro vytápění, klimatizace a instalační systémy, méně výrobky pro kalorimetrii a specifické komponenty pro systémy pracující s obnovitelnými zdroji. Do portfolia firmy patří též odvzdušňovací ventily, odkalovače, odvzdušňovače, směšovací ventily, separátory vzduchu, vyvažovací ventily, radiátorové ventily a mnohé další.

Firma pečlivě kontroluje celý proces výroby komponentů a dílky tomu dosahuje skutečně vysoké kvality. S jejich výrobky jste se již zcela jistě setkali, přestože jste o firmě a moderních systémech pracujících s obnovitelnými zdroji neměli ani tušení.

Tepelná čerpadla s extrémně tichým chodem

Na veletrhu se projevuje především velký zájem veřejnosti o tepelná čerpadla. Tento trend vnímá i firma BOSCH Termotechnika, která zde prezentuje tepelné čerpadlo vzduch-voda Compress 7400i AW s extrémně tichým chodem. Toho je dosaženo protihlukovým difuzérem umístěným před ventilátorem čerpadla a ponížením výkonu čerpadla. Vyrábí se ve variantě 5 kW a 7 kW. Na stánku jsme mohli vidět tepelné čerpadlo vzduch-voda Compress 7000i AW. Provozní rozsah čerpadla je -20 °C až 35 °C. I toto čerpadlo má tichý provoz díky uložení kompresoru na levitující podložce.

Když se řekne DZ Dražice, nyní si vybavíte i fotovoltaiku

Řešení vytápění, ohřevu vody, chlazení, větrání i zdroje energie nebo její akumulace pro celý dům od jedné firmy, tak přesně to vám umožní stálice na českém trhu DZ Dražice. Na veletrhu Aquatherm Praha 2022 se prezentuje portfoliem, které nově zahrnuje i řešení fotovoltaiky. Ta může být propojená s tepelným čerpadlem, s baterií nebo s akumulační nádrží. Technologie jsou díky jednotnému řešení od DZ Dražice optimalizovány pro úsporný provoz a mohou fungovat ve vzájemně propojeném systému.

Tepelné čerpadlo NIBE S2125 obsahuje ekologické chladivo propan R290, vyniká nízkou hlučností pouze 38 dB (A) a vysokou výstupní teplotou až 75 °C. Vysokou účinnost si zachovává i v režimu chlazení.

Řešením pro energeticky nenáročné domy je jednotka Nibe split Lucie. Díky vnitřní jednotce s integrovaným zásobníkem vody dosahuje velmi kompaktních rozměrů.

V rodině řešení DZ Dražice a NIBE nechybí ani větrací jednotka s rekuperací tepla i vlhkosti díky rotačnímu výměníku.