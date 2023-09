TZB-info / FOR ARCH / TIPY NA STÁNKY – FOR ARCH Praha 2023

TIPY NA STÁNKY – FOR ARCH Praha 2023

Přehled zajímavostí vybírá z nabídky stánků veletrhu FOR ARCH 2023. Pomáhá nasměrovat kroky návštěvníků a stručně informuje o novinkách ty, kdo se na veletrh nedostanou. Veletrh FOR ARCH se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 19.–23. září 2023.

Portály TZB-info, ESTAV.cz a on-line televize ESTAV.tv

Stavebnictví, architektura, technické zařízení budov, úspory energií

TZB-info, ESTAV.cz, ESTAV.tv

Hala 4, stánek C2

Veletrh For Arch začíná již za týden 19. září a poběží až do soboty 23. 9. Přijďte za námi na stánek TZB-info a ESTAV.tv. První dva dny vysíláme z výstaviště živě.

Redakce portálů TZB-info, ESTAV.cz a on-line televize ESTAV.tv Vás zvou na veletrh For Arch 2023. Brány výstaviště PVA se otevírají každý den od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin. Pro vstup na veletrh můžete využít volnou vstupenku.

Nepropásněte živé vysílání ze stánku TZB-info a Estav.tv se zajímavými hosty. Vysíláme první dva dny veletrhu. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu tohoto týdne. Vysílání bude dostupné na portálu TZB-info a na našem youtube kanálu. Záznam bude dostupný na ESTAV.tv.

Stánek portálů TZB-info, ESTAV.cz a on-line televize ESTAV.tv naleznete v hale 4 – C2. Na stejném stánku se můžete setkat s odborníky z firem ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., PCC MORAVA - CHEM s.r.o. a ZAVRZ s.r.o. Naši spoluvystavovatelé Vám na stánku poskytnou kompletní informační servis ke svému sortimentu. Pro konzultace můžete využít nejlépe možnost od čtvrtka do soboty.





Podzemní samonosné nádrže na dešťovou vodu a další řešení pro hospodaření s dešťovou vodou

Aliaxis Česká republika s.r.o.

Hala 2, stánek C11

Společnost Aliaxis tentokrát na veletrhu FOR ARCH vystaví své nádrže Garantia a vsakovací bloky pro vsakovací a retenční galerie na stánku svého partnera, společnosti Aquanix. Na stánku 2C11 bude kromě nádrží a bloků k vidění také názorná vodní instalace celého systému pro využívání dešťové vody. Na stánku bude přítomen náš kolega Jan Paulus, který rád poradí s konkrétním projektem a poskytne veškeré informace k výrobkům od našeho výrobce Graf. Současně tyto výrobky budete moci na veletrhu nakoupit s 10% slevou. Zástupci společnosti Aquanix, která nádrže také instaluje, Vám poradí i s jejich instalací a můžete si s nimi instalaci na místě rovnou domluvit.

Co jsme pro Vás připravili?





Zajímavou a názornou instalaci celého systému, nádrže a vsakovací bloky v přímé instalaci.

Veletržní slevu 10 % na výrobky Graf objednané na veletrhu (kromě nadzemních nádrží).

Výpočet velikosti nádrže a návrh řešení na místě.

Poradenství k dotačnímu programu Nová zelená úsporám a odborné posudky pro žádosti.

Poradenství pro projektování – CAD a BIM podklady, dimenzování.

Poradenství pro instalaci nádrží a možnost objednání instalace nádrže a zhotovení „na klíč“.

Propagační materiály a kontakty.

Více informací o naší účasti na veletrhu a vstupenku zdarma najdete zde.

Těšíme se na setkání.

Aliaxis na stánku společnosti Aquanix 2C11 v hale 2





Společnost CIUR, český výrobce a dodavatel, je připraven na tradičním veletrhu FOR ARCH 2023

CIUR a.s.

Hala 2, stánek C19

zodpovědět návštěvníkům všechny všetečné, praktické, odborné i laické otázky z oboru zateplování, vzduchotěsnosti a odhlučňování

představit divizi TZB, která nabízí tepelná čerpadla a klimatizace, ještě s letní slevou 20 %

najít cestu v řešení pomocí dotačních programů, primárně Nová zelená úsporám light a Oprav dům po babičce

poradit v oblasti nežádoucího hluku od sousedů

odstranit z domova nepříjemný chlad nebo nadměrné teplo

nabídnout prověření vzduchotěsnosti v podobě blower door testu

představit nový eshop, ve kterém nakoupíte z pohodlí Vašeho domova eshop.ciur.cz

dát nezávislou nabídku na poptávku v oblasti zateplování foukanou izolací Climatizerem Plus

Máme pro Vás volnou vstupenku, stačí vyplnit, odeslat a vyrazit do haly č.2, ke stánku C19, těšíme se na Vás, CIUR a.s.

Vstupenku najdete zde.









Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (zn. Dražice, NIBE) na veletrhu FOR ARCH

DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.

Hala 4, stánek B15

značka Dražice

Zajímáte se o možnosti ohřevu vody a vytápění? Přemýšlíte o ekologickém řešení pro svou domácnost? Zvažujete dotaci z programu NZÚ light na fotovoltaický ohřev vody? Nebo vás zajímá dotační podpora Nová zelená úsporám?

Neváhejte oslovit dlouholeté odborníky na našem stánku, budeme se těšit.

www.dzd.cz / www.dzd-solar.cz

značka NIBE

Přemýšlíte o ekologickém způsobu vytápění? Hledáte pro plánovanou novostavbu ucelený systém větrání, vytápění a chlazení? Rekonstruujete a potřebujete poradit s výběrem tepelného čerpadla? Naši odborníci se vám budou rádi věnovat, zavítejte na náš stánek. Máme pro vás připravené novinky.

www.nibe.eu/cz/cs/vyber-tepelneho-cerpadla/cenova-nabidka





EcoStep na veletrhu FOR ARCH 2023

EcoStep s.r.o.

Hala 5, stánek C5

Vážení obchodní přátelé,

srdečně Vás zveme na náš stánek v hale 5 – 5C05 při příležitosti 34. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se koná 19. 9. – 23. 9. 2023 v PVA EXPO PRAHA Letňany.

Můžete se těšit na novinky v oblasti ekologického sanitárního vybavení, úspory vody, profesionální interiérové vůně a hygieny.

Mezi hlavní produkty patří bezvodé pisoáry P1.1, které pomáhají výrazně snížit spotřebu vody a CO 2 . Tato inovace je skutečnou a měřitelnou budoucností udržitelnosti na toaletách.

Bezvodé pisoáry P1.1 jsou dlouhá léta jedničkou na trhu a přinášejí řadu výhod. Nejenže šetří vodu, ale také minimalizují náklady na údržbu. Pisoáry fungují pomocí inovativní technologie, která zajišťuje efektivní a hygienické použití. Během naší prezentace vám detailně vysvětlíme, jak naše pisoáry fungují a jaké výhody přinášejí.

Při této příležitosti budeme pokračovat v naší úspěšné ekologické akci roku 2023 Udržitelné léto. Více informací o akci: www.udrzitelneleto.cz





HELUZ na For Archu se Smysluplným celkem

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Hala 2, stánek B7

Přijďte se přesvědčit o smysluplnosti kompletního stavebního systému a spoustě dalších služeb – na letošním For Archu tak můžete učinit osobně od 19. do 23. září 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany

Jedinečný průnik osobního setkání a stále postupující digitalizace nabízí na své letošní expozici společnost HELUZ. Co bude k vidění? Letos je toho dost a to jak pro odborníky, tak pro ty, co si chtějí postavit nový domov.

Iniciativa Smysluplný celek bude na stánku v hale 2 představena mimo jiné ve formě fragmentu – reálně vyzděná zmenšenina domu. K vidění bude také průřez nejdůležitějších výrobků. Návštěvníky provedou odborníci a představí i úplnou novinku – službu HELUZ IFC, která se bude ucházet o umístění v soutěži Grand Prix. Zavedení této služby je dalším krokem vpřed ve vývoji informačních technologií a postupující digitalizaci podkladů, konkrétně jde o sdílení dat mezi výrobcem a projektantem, což vede k rychlejšímu získání potřebných informací, lepší přesnost a aktuálnost oproti zastaralým tištěným dokumentům.

V rámci letošního ročníku veletrhu For Arch bude také HELUZ vyhlašovat vítěze soutěže BIM IT!, která se spouští 5. 9. a je určena pro odbornou veřejnost z řad projektantů. Zajímá Vás více? Podívejte se zde: bimit.heluz.cz

Součástí iniciativy Smysluplný celek je také nově spuštěný program HELUZ na MAX, který je určený pro individuální stavebníky rodinného domu a dokáže jim ušetřit až 250.000 Kč. Přijďte se dozvědět více.

Těšíme se na Vás! Váš tým HELUZ.





IZOS opět na veletrhu FOR ARCH 2023

HELUZ IZOS s.r.o.

Hala 2, stánek B7

S potěšením Vás zveme na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se bude konat v Praze od 19. do 23. září 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany.

HELUZ IZOS je již podruhé součástí prezentace předních výrobců stavebních prvků na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH, který se bude konat v Praze od 19. do 21. září 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. V pěti dnech se zde představí nejnovější trendy a technologie v oblasti stavebnictví, architektury, interiérového designu a realit.

Nenechte si ujít návštěvu expozice HELUZ GROUP v hale 2 stánek 2B07, kde i letos představujeme interaktivní prezentaci izolačních skel IZOS. Máte tak jedinečnou příležitost „osahat“ si naši širokou nabídkou produktů v čele s IZOS ENERGY+, izolačním sklem, které pracuje se sluncem a dokáže šetřit energii díky solárním ziskům.

Poprvé na tomto veletrhu představíme naše portfolio interiérových skel včetně digitálního potisku řady IZOS DESIGN. Toto nové řešení nabízí nekonečné možnosti pro kreativitu a umožňuje vytvořit jedinečný interiér přizpůsobený Vašim potřebám a představám.

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme přesvědčeni, že letošní ročník veletrhu Vám přinese mnoho nových inspirací.





MELTEM – unikátní semicentrální rekuperační jednotky

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG

Hala 4, stánek A3

Typickým příkladem ideální instalace je dům s pečovatelskou službou v Bolaticích, kde jednotky zajišťují čerstvý vzduch pro jednotlivé klientské pokoje. Centrální rekuperace není pro tyto účely příliš vhodná s ohledem na složitost vzduchovodů a téměř nemožné regulace. Decentrální jednotky by byly vhodnější, ale nedokážou využít odpadního tepla z koupelen. Optimální řešení, které bez problémů reaguje na aktuální obsazenost a odvětrá i koupelny, je semicentrální rekuperační jednotka M-WRG nebo M-WRG-II s čidlem vlhkosti.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.



Provedení na omítku Provedení na omítku

Provedení pod omítku Provedení pod omítku

Provedení pod omítku s napojením další místnosti Provedení pod omítku s napojením další místnosti

Integrovaná montáž do stěny U2 Integrovaná montáž do stěny U2



Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Navštivte nás v rámci veletrhu FOR ARCH 2023 v hale 4, na stánku 4A03 a objevte unikátní produkt pro své budoucí projekty.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073





Na stánku PROPASIV poradíme, jak řešit tepelné mosty

PROPASIV s.r.o.

Zona CPD | Hala 2, stánek D9

Jsme PROPASIV – vyvíjíme a prodáváme špičkové stavební prvky pro přerušení tepelných mostů.

Zabýváme se také speciálními izolacemi v technicky náročných stavebních situacích (izolování v tenkých vrstvách) a poskytujeme kompletní servis, poradenství a zpracování technické dokumentace.

Přijďte za námi na veletrhu FOR ARCH do zóny Centra pasivního domu – Hala 2, stánek 2D09.

Na našem stánku uvidíte nejen produkty PROPASIV®, ale vysvětlíme vám také, co jsou tepelné mosty a jaké problémy způsobují, pokud nejsou dobře vyřešeny. Objasníme, proč jsou naše řešení skutečně funkční a jak v praxi fungují. Poradíme vám s vaším vlastním projektem a zodpovíme všechny dotazy.

Ukázky našich realizací a praktické využití řešení PROPASIV® můžete vidět rovněž každý den v rámci doprovodného programu – prezentace: Tepelné mosty v hlavní roli

Čtvrtek 14:15 hod

Pátek 10:45 hod

Sobota 11:25 hod

ve Vstupní hale II, Konferenčním sále 2. Srdečně vás zveme!





SolidSun = fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy, firmy i bytové domy – vše na jednom místě

SOLIDSUN s.r.o.

Hala 4, stánek A17

Přijďte za námi a ptejte se na vše, co vás o fotovoltaice zajímá. Na dalším ročníku mezinárodního veletrhu FOR ARCH nebudeme opět letos chybět ani my – skupina SolidSun. A tentokrát jsme pro vás připravili opravdu velkolepou podívanou. Během celého veletrhu vám jsou k dispozici odborníci, kteří jsou připraveni odpovídat na všechny vaše zvídavé dotazy ohledně FVE a doporučí vám to nejvhodnější řešení pro váš dům či firmu.

Na vlastní oči uvidíte funkční modely fotovoltaických elektráren s bateriovými úložišti – a to jak řešení pro rodinné domy, tak pro firmy a bytové domy. Všechny technologie si budete moct zblízka prohlédnout a zjistit, jak to vlastně celé funguje. Protože fotovoltaika není jen panel, ale je to celá „skládačka“, která pro vás bude získávat čistou energii zdarma. Nebude chybět ani elektromobil nabíjený energií z fotovoltaiky díky autonabíječce Wallbox.

Jestli ještě stále přemýšlíte, zda si pořídit fotovoltaickou elektrárnu, zastavte se na našem stánku a my vám se vším poradíme. Dozvíte se nejen odpovědi na své dotazy ze světa fotovoltaiky, ale také jaké jsou možnosti financování pořízení FVE. Najdete nás v hale č. 4 u stánku A 17.





Využijte příležitost konzultovat s odborníky STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

Stánek CPD, Hala 2, expozice D9

Pokud stavíte nebo rekonstruujete dům, plánujete instalaci tepelného čerpadla, větrací jednotky s rekuperací nebo ohřívače vody, navštivte expozici STIEBEL ELTRON na stánku CPD. Najdete nás v hale 2, číslo expozice D9.

Těšíme se na Vás.





ŠTORC TZB s.r.o. dodavatel větracích jednotek BRINK a vzduchotechnického rozvodu Ubbink na český trh

ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Hala 4, stánek A16

Bude na svém stánku č. A16 v hale č. 4 prezentovat mimo jiné

Komplexní řešení větrání s rekuperací = větrací jednotka Flair + vzduchotechnický rozvod Air Excellent

Firmy Brink a Ubbink věnovaly značnou pozornost systému větrání jako celku a dodávají komplexní řešení větrání, včetně potrubních rozvodů. Příkladem takového řešení je komplexní a léty ověřený vzduchotechnický rozvod Air Excellent splňující veškeré požadavky na hygienické a dlouhodobě udržitelné kvalitní větrání.

Nová generace rekuperačních jednotek Flair vyniká nízkou hlučností, vysokou energetickou efektivitou, kdy jednotky Flair 325 mají nejnižší doloženou spotřebu na trhu. Jednotky jsou plně vybaveny pro celoroční provoz a pro připojení na automatickou regulaci domu. Navzdory výraznému zlepšení parametrů a vybavení si jednotky zachovaly příznivou velikost pro snadnou instalaci do menších technických místností.

Přednosti VZT rozvodu Air Excellent od firmy Ubbink:

Komplexní systém – široká variabilita potrubí

Zdravotní nezávadnost a mikrobiální odolnost

Rychlá, jednoduchá a bezchybná montáž

Snadné napojování a vysoká těsnost (D dle EN 12237 (±2.000 Pa)

Regulovatelný vzduchotechnický rozvod

Udržitelný systém umožňuje revizi a čištění dle VDI 6022

Rozvod Air Excellent je certifikován jako celek u TÜV SÜD Institutu

Plánujete stavět nebo rekonstruovat? Využijte příležitosti potkat se naživo s odborníky V-systém elektro s.r.o. v oblasti technologií a služeb pro NOVOSTAVBY a REKONSTRUKCE









V-systém elektro s.r.o.

Hala 4, stánek B16

Společnost V-systém elektro představí novinky, podělí se o mnohaleté zkušenosti z trhu, budete mít možnost vidět vzorky jednotlivých technologií. Navštivte stánek V-systém v HALE č. 4 (STÁNEK 4B16).

Pomohou najít optimální řešení pro Vaše úsporné bydlení.

zpracování PENB

vyřízení dotace NZÚ pro novostavbu i rekonstrukci

návrh optimálního řešení technologií – větrání, vytápění, fotovoltaika, kompletní izolace, zimní ochranné aplikace

dodání na místo realizace, zajištění montážních kapacit

podpora techniků a energetických specialistů

Odborníci pro jednotlivé technologie s působností po celé ČR i SR. Osobní konzultace, zpracování nezávazné nabídky na míru.

Získejte řešení od jednoho spolehlivého dodavatele a odpadne Vám spousta starostí.

XELLA na veletrhu FOR ARCH

Xella CZ, s.r.o.

Hala 2, stánek A14









ZAVRZ s.r.o. – výrobce neviditelných revizních dvířek

ZAVRZ s.r.o.

Hala 4, stánek C2

Společnost ZAVRZ s.r.o. je renomovaným výrobcem revizních dvířek pod obklad, které mohou být použity v různých prostředích. V rámci nabídky můžete nalézt širokou škálu produktů. Mezi nimi jsou jak klasická, tak i voděodolná či protipožární dvířka. Tato dvířka jsou nejen funkční, ale také esteticky nerušící, protože se dokonale hodí do jakéhokoliv interiéru. Naše protipožární dvířka byla nedávno oceněna prestižní cenou Zlatý plamen za výrobek roku 2021.

Přijďte se sami přesvědčit o kvalitě a designu našich revizních dvířek. Můžete nás navštívit na stánku TZB info, kde budeme mít dvířka k dispozici pro prohlídku a rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme všechny potřebné informace.

V rámci výstavy, budete mít možnost zakoupit revizní dvířka za zvýhodněné ceny.





Již tradičně na veletrhu najdete prezentaci českého zastoupení švýcarské firmy Zehnder Group – největšího evropského výrobce ocelových článkových radiátorů a evropské jedničky v oblasti komfortního větrání s rekuperací

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

Hala 4, stánek C6

Kromě reprezentativního výběru toho nejlepšího z oblasti řízeného větrání, designových radiátorů a stropních sálavých panelů značka Zehnder představí i nejžhavější novinky: mimořádně výkonnou prostorově úspornou větrací jednotku Zehnder ComfoAir Flex, která je nejen vhodná k instalaci i ve stísněných prostorech podhledů nebo úzkých chodeb, ale je také aktuálně nejtišší větrací jednotkou na trhu; dále pak unikátní technické řešení koupelnového designového radiátoru Zehnder Tetris z výběrové studiové kolekce Zehnder Studio Collection, a nakonec nové stropní sálavé panely pro komerční využití Zehnder ZFP Urban.

Buďte mezi prvními, kdo uvidí nejnovější přírůstky v nabídce značky Zehnder. Zástupce Zehnder Group CZ najdete v hale 4, stánek 4C06. Jste srdečně vítáni.