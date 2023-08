TZB-info / FOR ARCH / Na co všechno a za jakých podmínek lze získat dotace NZÚ? Poradí v září veletrh FOR ARCH

Na co všechno a za jakých podmínek lze získat dotace NZÚ? Poradí v září veletrh FOR ARCH

Stavební veletrh FOR ARCH, který se koná ve dnech 19. až 23. září, bude i letos nejkomplexnější přehlídkou novinek a trendů ze všech stavebních oborů. Díky bohaté účasti odborníků navíc zájemcům bezplatně poradí, na co všechno a jak lze získat dotace pro modernější a úspornější bydlení. V PVA EXPO PRAHA se návštěvníci například dozví, jaké novinky přichystala Nová zelená úsporám, o co mohou žádat senioři i kam se obrátit pro podporu z populárních kotlíkových dotací. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.