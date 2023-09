TZB-info / FOR ARCH / FOR ARCH je za dveřmi, s živým vysíláním ESTAV.tv a konferencí Požární bezpečnost staveb

Veletrh FOR ARCH začíná již za týden 19. září a poběží až do soboty 23. 9. Přijďte za námi na stánek TZB-info a ESTAV.tv. První dva dny vysíláme z výstaviště živě. Dnes máte také ještě možnost přihlásit se na konferenci Požární bezpečnost staveb, která proběhne ve čtvrtek 21. září v Kongresovém sále na výstavišti v Letňanech.

Redakce portálů TZB-info, ESTAV.cz a on-line televize ESTAV.tv Vás zvou na veletrh For Arch 2023. Brány výstaviště PVA se otevírají každý den od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin. Pro vstup na veletrh můžete využít volnou vstupenku.

Nepropásněte živé vysílání ze stánku TZB-info a Estav.tv se zajímavými hosty. Vysíláme první dva dny veletrhu. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu tohoto týdne. Vysílání bude dostupné na portálu TZB-info a na našem youtube kanálu. Záznam bude dostupný na ESTAV.tv.

Nyní máte možnost se ještě přihlásit na konferenci Požární bezpečnost staveb. Celodenní program konference zahrnuje řadu přednášek a diskusí seřazených do několika tematických bloků. Přijměte osobní pozvání od moderátora konference.

Pro přihlášení stačí navštívit webovou stránku konference a vyplnit jednoduchý formulář. Po potvrzení registrace a zaplacení symbolického vložného již přijďte 21. září tohoto roku do Kongresového sálu PVA v Letňanech.

Stánek portálů TZB-info, ESTAV.cz a on-line televize ESTAV.tv naleznete v hale 4 – C2. Na stejném stánku se můžete setkat s odborníky z firem ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., PCC MORAVA - CHEM s.r.o. a ZAVRZ s.r.o. Naši spoluvystavovatelé Vám na stánku poskytnou kompletní informační servis ke svému sortimentu. Pro konzultace můžete využít nejlépe možnost od čtvrtka do soboty.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH bude opět přehlídkou toho nejlepšího napříč stavebními odvětvími. Již 34. ročník nejvýznamnější akce v oboru přinese návštěvníkům tipy a inspiraci pro stavbu, rekonstrukci a energetické úspory v domácnostech. Nebude chybět doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost.