TZB-info / Stavební veletrhy Brno / Ohlédnutí za Stavebním veletrhem v Brně 2023

Ohlédnutí za Stavebním veletrhem v Brně 2023

Trhákem letošního Stavebního veletrhu byl 3D tisk v architektuře, problematika řešení malometrážního bydlení, a také objekty pro krátkodobé bydlení, pro business nebo rekreační bydlení, tedy tiny houses, glampingové moduly a případné menší modulární bydlení.

Luc de Clapiers de Vauvenargues: „Filozofie podléhá módě jako oděvy, hudba, stavebnictví a tak dále.“



Tiny housees

Fotografie – Petr Brandejský Tiny houseesFotografie – Petr Brandejský

Letitá tradice prezentace celým odvětvím stavebnictví

Veletrh je průřezem stavebnictví od realizací staveb, stavebních řemesel a technologií, stavebních materiálů a výrobků, přes stavební konstrukce a technické zařízení budov. Má svou neodmyslitelnou tradici spojenou s jarními měsíci, kdy se celé odvětví probouzí z „mírného zimního útlumu“ do plné permanence a zahájení stavební sezóny v plném nasazení. Pořadatelem byly Veletrhy Brno v termínu 2. 3. – 4. 3. 2023 na Brněnském výstavišti.



Komentovaná ukázka 3D tisku Komentovaná ukázka 3D tisku

Tiskové rameno Tiskové rameno

3D struktury 3D struktury

Fotografie – Petr Brandejský Fotografie – Petr Brandejský

3D tisk v architektuře

Architekturu a její všemožné doplňky vytištěné pomocí 3D tisku jsme již na předešlých stavebních veletrzích viděli. Ať už to byly ukázky tisku nebo jeho výsledky s možným využitím, třeba jako městský mobiliář a rozličné doplňky. Tudíž to nebyla až taková novinka, ale bylo dobré vidět, kam se tato alternativa ubírá. Tuším, že má před sebou ještě dlouhou cestu a hledá si svoje místo na slunci. Nebudu zde lobovat za rychlost stavby třeba domu z 3D tisku nebo takto vyrobené lavičky do parku a zahrad. Vše má své pro a proti. Členitá struktura z betonové housenky vytvořené tiskovým ramenem nebo třeba portálovým pojezdem dokáže neskutečné tvary, které jen velmi těžko dokážete zasuplovat jiným řešením ve zcela neskutečně krátkém čase.









Ukázky tištěné betonové 3D struktury

Fotografie – Petr Brandejský Ukázky tištěné betonové 3D strukturyFotografie – Petr Brandejský

Dovedu si představit fasádu pestrou, nebo prostou, bez další úpravy, popnutou zelení. Struktura 3D tisku je podobná organické struktuře, kamenu, vyvřelině, prostému betonu s podivnou texturou a strukturou, erodované skále nebo třeba velmi staré technice nazývané „rammed earth“. Toto řešení si bude muset najít svůj segment a myslím, že není všespasitelné a na jakoukoliv stavbu a jakékoliv dílo. Napadá mě prašné prostředí města, nečistoty, odstřikující voda, znehodnocení díla rozbitím, odlomením, odštípnutím a následná údržba díla. O estetice nemluvě. Ta skýtá obrovské možnosti, ale… Městský mobiliář, který zde byl vystavován, byl relativně těžkopádný, nezajímavý, různé ukázky žeber a stěn a torza řešení byla zajímavá, nicméně trochu jako skládanka, která se nabízí a za pochodu si hledá svůj hlubší smysl. A zmíněná estetika také nebyla u některých kousků zrovna to pravé. Jako upletené, se strukturou lodního lana (betonového), vypadají křesla, stolky, vinotéka, lavice či zídka od společnosti Voxell. Možná v kombinaci s jinými materiály, které doplní kolizní části (podsedák, deska stolu, podnož kontra choulostivá podlaha atd.) bude možné designovat nábytek a doplňkové prvky zahrad a bydlení.









Ukázky tištěné betonové 3D struktury

Fotografie – Petr Brandejský Ukázky tištěné betonové 3D strukturyFotografie – Petr Brandejský

Lépe už působila 3D tištěná UHPC tramvajová zastávka od české inovátorské firmy So Concrete. Tato zastávka je již zrealizovaná u Výstaviště v pražských Holešovicích a je jedním z těch smysluplných využití této technologie se skvělým výsledkem. O tomto řešení jsme psali na našem sesterském portálu ESTAV.

Proto jsem diskutoval o hledání cesty a uplatnění technologie. Že dokážeme vytisknout dům, je krásné, ale zatím většinově spíše takový fór pro fór. Viděl jsem pár realizací ze světa a zatím bych neměnil. Ale je zajímavé být u zrodu něčeho, co se klube ze skořápky a zkouší první kroky do neznáma.



Interiér tiny house Interiér tiny house

Tiny house na podvozku Tiny house na podvozku

Interiér tiny house Interiér tiny house

Fotografie – Petr Brandejský Fotografie – Petr Brandejský

Tiny houses

Na krátkodobé bydlení, volnočasové a rekreační aktivity zde byly zastoupeny tiny houses, glampigové moduly a případná menší modulární bydlení. Není divu po veletočích, které dělaly a stále dělají ceny nemovitostí, po anabázi covidové pandemie a hledání „nějakého“ řešení výsledné krize. Tato část stavebnictví má svůj smysl, i když k nám přichází obligátně se zpožděním. Je to řešení zajímavé, trendy, rozhodně nákladově dostupnější, svojí charakteristikou méně náročné na administrativu a potřebná povolení.



Tiny house na podvozku Tiny house na podvozku

Interiér tiny house Interiér tiny house

Fashion Line Single – KOMA MODULAR s.r.o. Fashion Line Single – KOMA MODULAR s.r.o.

Fotografie – Petr Brandejský Fotografie – Petr Brandejský

Do 25 m2 můžete stavbu umístit za určitých místních podmínek bez ohlášení i stavebního povolení. To je velká výhoda. Prohlídnout a zhodnotit bylo možné systémy tiny houses, maringotky, kontejnerové domy, mobilheimy i malé domy pod záštitou komplexního průvodce Tiny house space. Novinkou roku 2023 byla stavba 12,2×4 m určená pro rekreaci za zaváděcí cenu 1,49 miliónu Kč bez DPH nebo 7×3,4 m za 870 000,- Kč bez DPH od firmy HUTCH HOUSE modulové domky. Některé domy nabízely systém off-grid, tedy absolutní soběstačnost, bez připojení na okolní infrastrukturu a sítě. Firma DOMECZECH nabízela esteticky zdařilý modul s vlastní klimatizací, kterou je možné využít i v zimních měsících k otápění.

Modulový systém FUBIPOD pro glamping, rekreaci, modulární pracoviště a kanceláře, samoobslužný obchod, dobíjecí stanice, wellness, výdejní místa nabízela společnost FUNK Engineering s.r.o. Lídrem na trhu s modulárními stavbami lze bez nadsázky nazvat společnost KOMA MODULAR s.r.o., jež zde vystavovala modul z kolekce Fashion Line, konkrétně základní verzi o velikosti 22,5 m2 zvanou Single. Nabízený modul byl plně funkční, a hlavně esteticky velmi zdařilý. V nabídce naleznete ještě dva a tři moduly po velikost až 54 m2. Na rozdíl od některých Tiny houses, které zde byly k dispozici, ale působily tak trochu „chatařsky“, byť se hlásily k celoroční a plnohodnotné alternativě bydlení.

Navzdory tomu na mě působil modul Fashion Line bytelně, jako opravdové možné bydlení na přechodnou, ale s určitou dopomocí (třeba větší úložné prostory uvnitř i vně) i na delší dobu nebo taky napořád. Potěšila mě zde taky „normální“ světlá výška. Proč? Protože plnohodnotná světlá výška kupříkladu nebyla všude u Tiny houses k dispozici. Také některé stavební konstrukce, jako dveře do části sociálního zázemí, byly takové dveře spíše naoko.









Tiny house společnosti DOMECZECH

Fotografie – Petr Brandejský Tiny house společnosti DOMECZECHFotografie – Petr Brandejský

MOBITEX

Neboli veletrh nábytku a interiérového designu, obligátně souběžně navázal s projektem zvaným Malometrážní bydlení, který představil čtyři vzorově zařízené interiéry. Kde průvodce při komentovaných přednáškách dělala autorka návrhů interiérová designérka, návrhářka, lektorka Ing. Iva Bastlová, DiS.









Ing. Iva Bastlová a ukázky malometrážního bydlení

Fotografie – Petr Brandejský Ing. Iva Bastlová a ukázky malometrážního bydleníFotografie – Petr Brandejský

Studentské a učňovské soutěže

Zasoutěžit si ve zručnosti, šikovnosti a kreativitě obligátně mohli studenti. Do soutěže mladých designérů nábytku a bytových doplňků GRAND PRIX MOBITEX se zapojili studenti čtyř středních a osmi vysokých škol z Česka i Slovenska. Odborná porota posuzovala celkem 129 přihlášených prací a 81 kreativních studentských návrhů si na výstavě mohli prohlédnout i návštěvníci veletrhu.

Součástí veletržního programu bylo šest učňovských mistrovství. Uskutečnily se finálové soutěže Učeň instalatér 2023, Plynař roku 2023, Mistrovství ČR s mezinárodní účastí mladých klempířů, pokrývačů, tesařů, kominíků a zedníků a Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru čalouník. Smyslem všech soutěží bylo propagovat řemesla a zviditelnit dovednosti mladých řemeslníků i kvalitní práci odborných škol.

Za radou a inspirací

Důležitou součástí veletržní nabídky bylo odborné poradenství. Pro návštěvníky se otevřela bezplatná poradenská centra bytového designu, truhlářství, čalounictví a dekoratérství. Na stánku Státního fondu životního prostředí se návštěvníci mohli poradit se žádostmi o dotace z programů NZÚ a NZÚ Light.









Ing. Iva Bastlová a ukázky malometrážního bydlení

Fotografie – Petr Brandejský Ing. Iva Bastlová a ukázky malometrážního bydleníFotografie – Petr Brandejský

Festival architektury

Akce, která je už dlouhodobě také spjata se Stavebním veletrhem v Brně je Festival architektury. Každý den se odehrával na hlavním pódiu program přednášek a rozhovorů stran budoucnosti stavebnictví, robotického 3D tisku, robotiky obecně, vstupu IT do stavebnictví, problematiky modulárních staveb a na to všechno vázané legislativy. Na přednášky navazovaly moderované workshopy, ukázky digitalizace a robotiky a komentované prohlídky.

Jednotlivé body, jichž se Festival architektury více či méně dotýkal:

Digitalizace

Robotika

Prefabrikace

Hybridní konstrukce

Environment

Inovace

Modularita

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Použité podklady: