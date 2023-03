TZB-info / UČEŇ INSTALATÉR 2023

UČEŇ INSTALATÉR 2023

Finále XXV. ročníku soutěže odborných dovedností UČEŇ INSTALATÉR 2023 a slavnostní vyhlášení proběhlo 3. 3. 2023 v rámci Stavebního veletrhu.

Finále XXV. ročníku soutěže odborných dovedností UČEŇ INSTALATÉR 2023 proběhlo 3. března 2023 v pavilonu P za velké pozornosti návštěvníků Stavebního veletrhu. Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v úterý 28. 2. 2023 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v krásném prostoru Zastupitelského sálu a slavnostní vyhlášení pak v krásném sále Rotunda (pavilon A).





Soutěž, kterou pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR, MŠMT ČR a Střední škola polytechnická, Brno, Jílová, je odborným programem Stavebního veletrhu Brno.

Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů. Pro soutěžící bylo na brněnském výstavišti připraveno celkem 6 kategorií soutěže.

Výsledky 6 tradičních kategorií a jedné zcela nové

1. kategorie „Nejlepší provoz a zařízení TZB“ – vítězem se stal Palán Josef, ze Střední průmyslové školy stavební akademiky Stanislava Bechyně z Havlíčkova Brodu.

– vítězem se stal Palán Josef, ze Střední průmyslové školy stavební akademiky Stanislava Bechyně z Havlíčkova Brodu. 2. kategorie „Nejlepší montáž WC“ – vítězem se stal Laštůvka Miroslav, ze Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79.

– vítězem se stal Laštůvka Miroslav, ze Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79. 3. kategorie „Nejlepší sestava“ – vítězem se stal Kužel Lukáš, ze SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338.

– vítězem se stal Kužel Lukáš, ze SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338. 4. kategorie „Nejlepší v teorii“ – vítězem se stal Moravec František, ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská

– vítězem se stal Moravec František, ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno, Dubská 5. kategorie „Družstva“ místo Středočeský kraj, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská místo Zlínský kraj, Střední odborné učiliště Uherský brod, Střední škola řemesel a chovatelství místo Olomoucký kraj, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

6. kategorie „Jednotlivci“ : místo Krejcha Štěpán – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská místo Laštůvka Miroslav – Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 místo Keila Tomáš – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 místo Palán Josef – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod místo Hruban Šimon – Švehlova střední škola polytechnická Prostějov místo Štyks Vít – Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o.

: 1. ročník kvalifikační soutěže CzechSkills 2023

Poslední a zcela novou kategorií bylo vyhlášení výsledků 1. ročníku kvalifikační soutěže CzechSkills 2023, kterou vyhrál Valach Petr, na druhém místě se umístil Laštůvka Miroslav a na třetím místě skončil Krejcha Štěpán.

Po úvodním slovu ředitele SŠP Jílové, Ing. Vladimíra Bohdálka, začalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Učeň instalatér 2023. Do Rotundy pavilonu A přijala pozvání i řada významných hostů – ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy Ing. Tomáš Psota MBA, viceprezident hospodářské komory ČR Roman Pommer, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a.s. Ing. Tomáš Moravec, ředitel projektu Stavební veletrh Brno Ing. Martin Škarka, ředitelka organizace VIM Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M.

Jmenovitě bychom rádi poděkovali i sponzorům soutěže, generálnímu partnerovi GROHE ČR s.r.o., partnerovi krajských kol JIKA ČR s.r.o., hlavním partnerům, kterými byli Veletrhy Brno a.s., Geberit spol. s.r.o., Alcadrain s.r.o., Ptáček – velkoobchod a.s. a Wavin Czechia s.r.o. Poděkování patří i dalším partnerům – Enbra, a.s., Novaservis spol. s.r.o., Korado, a.s., Grundfos s.r.o., Bosch Termotechnika s.r.o., ESL a.s., AzKlima a.s., OHLA ŽS, a.s., Teplárny Brno a.s., Hutira s.r.o., Kermi s.r.o., Reca spol. s.r.o., Viega s.r.o., Tesydo, s.r.o., TDS Brno, TZB-info a CTI info.

Jedno velké DÍKY patří především Cechu topenářů a instalatérů ČR, s.r.o., bez jejich pomoci s organizací by tato soutěž nemohla být na tak vysoké úrovni.