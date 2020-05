TZB-info / Stavební veletrhy Brno 2013 / Veletrhy potřebují jasný plán

Potřebujeme jasný signál, že veletrhy lze spustit opět ve druhé polovině roku od září. Do srpna žádné veletrhy na programu nejsou. Veletrhy mají dodací lhůtu tři až pět měsíců. Od konce května mají veletrhy zelenou např. v Německu v některých spolkových zemích.

Veletrhy se zatím nenachází v žádné fázi uvolňování ačkoliv adekvátní systém pro ochranu zdraví není problém

Veletržní průmysl očekává od vlády jasnou perspektivu restartu veletrhů, které jsou zrcadlem ekonomické situace. Ta ovšem pod vlivem koronovirové krize a vládních omezení není vůbec dobrá. Veletrhy jsou byznysová platforma, která bude důležitá pro restart ekonomiky, prezentaci inovací, nových technologií a produktů a pro uzavírání nových obchodů.

Veletrhy dávají důležité podněty ke stimulaci ekonomiky, která byla tvrdě zasažena krizovými opatřeními. Jsou platformami pro prezentaci inovací, zvyšování produktivity, vývoz a pro jednání o spolupráci zejména menších a středně velkých firem.

„Veletrhy jsou důležité obchodní platformy, jsou nezbytné pro rychlé a udržitelné fungování ekonomiky a budou potřebné zejména nyní pro restart poškozeného průmyslu,“ zdůrazňuje Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

„Strojírenský veletrh v Brně by měl být signálem pro obnovení poškozeného průmyslu a ekonomiky,“ uvádí generální ředitelka Svazu průmyslu ČR Dagmar Kuchtová.

Dle zahraničních příkladů lze vytvořit na výstavištích adekvátní systém pro potřebnou ochranu zdraví všech účastníků, neboť výstavní haly jsou univerzálně použitelné pro různé typy akcí a mají odpovídající technická zařízení. Veletrhy dostaly již od konce května zelenou v Německu v některých spolkových zemích. První veletrhy se konaly už i v Číně.

Návštěvnost již otevřených obchodních center se pohybuje až 40 000 lidí denně

Pořadatelé upozorňují na otevření nákupních center a hobby marketů a diskriminaci veletržního průmyslu, neboť veletrhy mají v mnohém propracovanější logistiku pohybu osob.

„Po otevření obchodních center nevidíme důvod, proč by se nemohly rozjet veletrhy. Hobby markety byly otevřeny s poukazem na vysoké stropy, ale standardní výstavní pavilony mají výšku 12 metrů, což je mnohem více než v případě hobby marketů. Každý veletrh se liší případ od případu. Jsme připraveni podmínky každé jednotlivé akce nastavit s hygieniky,“ říká Jaroslav Bílek, tiskový mluvčí Veletrhů Brno.

Profesní sdružení veletržního průmyslu SOVA ČR již dříve upozornilo, že se veletrhy zatím nenachází v žádné fázi uvolňování. Dopisem, určeným epidemiologům a vládním představitelům poukázalo na fakt, že u veletrhů je denní frekvence návštěvníků hluboce pod návštěvností obchodních center s plochou nad 5 000 m2. Návštěvnost obchodních center se přitom pohybuje až 40 000 lidí denně. SOVA ČR zároveň varovala, že ztráty veletržních společností a jejich dodavatelů jsou obrovské v řádech mnoha set milionů korun. Nebude-li znám harmonogram pro obnovení veletrhů, budou se ztráty každým dnem zvyšovat.

„Bohužel veletržní sektor jako celek nikdo nebere vážně. Zatím jsme vyjádření expertní skupiny ani vládních představitelů k našim návrhům a připomínkám neobdrželi. Datum obnovení veletrhů je přitom klíčovým faktorem pro organizátory, ale hlavně pro vystavující firmy,“ zdůrazňuje Tomáš Kotrč, předseda sdružení.

„Potřebujeme jasný signál, že veletrhy lze spustit opět ve druhé polovině roku od září. Do srpna žádné veletrhy na programu nejsou. Veletrhy ale nelze připravit přes noc, mají dodací lhůtu tři až pět měsíců. Vystavovatelé na ně připravují exponáty často celý rok,“ zdůrazňuje generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Současná nejistota představuje vážné ohrožení pro přesunuté akce na druhé pololetí i pro Mezinárodní strojírenský veletrh. Nevidím důvod, proč by veletrhy neměly mít zelenou od konce léta. Některé akce s nižší návštěvností by se mohly konat již po otevření nákupních center. Jedná se o stejnou logistiku a prakticky stejný obchodní model. Pokud budou otevřená nákupní centra a my zavření, bylo by to diskriminační,“ zdůrazňuje Kuliš.

Pořadatelé vydrží maximálně do léta. Problém je i navazující ekonomika

„Nelze srovnávat mezinárodní průmyslový B2B veletrh se zrušenou akcí Země živitelka, kterou navštěvuje široká zemědělská veřejnost na výstavišti zcela jiných parametrů,“ dodává Bílek v reakci na zrušení výstavy Země živitelka plánované na konec srpna.

Přetrvávající nejistota, omezený přeshraniční pohyb osob a pokles firemních zakázek v mnoha odvětvích nepředstavuje pro veletržní průmysl, který přichází od března o veškeré tržby v tuzemsku i zahraničí, příznivé prostředí. Ztráty pořadatelů veletrhů a kongresů rostou v řádech stovek milionů korun. Ztráty sektoru celkem se počítají již dnes v miliardách korun. Některé firmy navázané na veletrhy již oznámily úpadek a ukončení činnosti.

„Přetrvávající zákaz konání veletrhů je pro nás a další pořadatele veletrhů a všechny firmy na nás navázané likvidační. Dosavadní podpůrné vládní programy nejsou pro nás zcela využitelné. Nemůžeme držet zaměstnanost bez perspektivy obnovení provozu. Vydržíme maximálně do léta,“ dodává Kuliš.

K restartu ochromené ekonomiky by měl významným způsobem přispět i Mezinárodní strojírenský veletrh s plánovaným konáním od 5. do 9. října. Jedná se o klíčovou událost tuzemského průmyslu a za svou více než šedesátiletou historii nebyl nikdy zrušen. Je důležitou B2B platformou pro inovace ve strojírenství a průmyslu. Veletrh by se měl stát symbolem obnovování krizí postižené ekonomiky a průmyslu.

Kromě vystavovatelů potřebuje naléhavě impulsy od veletrhů i regionální ekonomika včetně hotelů a restaurací, maloobchodu, přepravců a řemeslníků, kteří technicky zajišťují výstavbu expozic. Jde převážně o segmenty služeb, které byly krizí nejvíce postiženy.

„Vliv veletrhů na městskou a regionální ekonomiku je velmi významný. Konání MSV je pro Brno zcela klíčové. Na Veletrhy Brno je navázáno téměř dva tisíce pracovních míst,“ podotýká primátorka města Brna Markéta Vaňková.