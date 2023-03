TZB-info / Rozhovory, komentáře / Kde hledat úspory ve vytápění a ve vodě? Jaké množství vody stačí na osprchování?

Firmy z Cechu topenářů a instalatérů ČR odpovídaly na naše otázky. Co řekli zástupci 4heat s.r.o., Hansgrohe CS s.r.o., Laufen CZ s.r.o., Hamrozi s.r.o. a Profiteam topení-voda-plyn s.r.o. na Stavebním veletrhu v Brně?

Ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů ČR jsme natáčeli na Stavebním veletrhu v Brně průběh a vyhodnocení soutěže Učeň instalatér 2023 a rozhovory se zástupci firem, které jsou členy CTI ČR.

4heat

Ve firmě 4heat jsme se ptali na aktuální trend úspor. Michal Škvařil, obchodní ředitel 4heat s.r.o., upozornil na možnost s tepelným čerpadlem a stropními panely chladit i topit. „Chlazení je komfort, ale potenciál úspor ve vytápění je v nižší teplotě otopné vody. Pozor na správný návrh. Při špatném návrhu dojdeme k tepelnému čerpadlu, které je dobré, ale ne pro můj dům.“

PROFITEAM topení-voda-plyn

PROFITEAM topení-voda-plyn zajišťuje kompletní servis souboru profesí a zařízení ve stavebnictví, která zabezpečují technické prostředí uvnitř budov. V části dotace na webu jsou uvedeny náklady pro různé zdroje v RD a BJ v bytovém domě. Jakkoliv je cena v dnešní době velkou proměnnou, je z toho vidět přehled v oboru, a tak jsme se ptali na aktuální trendy. „Umíme vytápění, chlazení, vodu, plyn, obnovitelné zdroje a jejich kombinace. Ale abychom mohli pro zákazníka vytvořit dobrý systém, musí tomu předcházet vyjasněné požadavky, dobrý projekt a výpočty. V poslední době je největší zájem o tepelná čerpadla, kotle na biomasu a kotle na dřevo a uhlí. Velká úspora je i u výměny starého plynového kotle za nový kondenzační, zde je to jednoznačné,“ říká Petr Konečný, jednatel.

Laufen CZ

Společnost Laufen CZ zastupuje značky Laufen, Roca a Jika. Do výrobního sortimentu všech značek patří kompletní koupelny – sanitární keramika. Čisté, moderní tvary keramiky i každého z doplňků vycházejí z přímočaré geometrie současných trendů. A protože design hraje roli, ptali jsme se, jak se daří sortimentu s mottem Laufen black is a new white! A na WC Cleanet se sprškou. Zajímalo nás, zda motivací k nákupu je více komfort nebo zdraví.

„Barevná provedení keramiky jsou trendem poslední doby. Nejvíce je trendy černá barva, v lesku nebo v matu, o tu je největší zájem. Ale postupně zařazujeme i další barvy, například šedou nebo světle hnědou. Rozšíření barevné škály bylo tématem expozice i na ISH ve Frankfurtu. V barevných setech jsou umyvadla, WC mísy i urinály. Lze tak sladit celou koupelnu v nové barvě,“ říká Ing. Petr Čech, manažer pro výrobní platformy a podporu prodeje.

„WC Cleanet si pořizujeme z důvodu komfortu, hygieny a zdraví, protože tento výrobek 2 v 1 nám nabízí záchod s bidetovací funkcí. Ušetříme místo, protože potřebujeme pouze prostor běžného WC. WC Cleanet úspěšně umísťujeme do bytových domů, do hotelových komplexů, domů s pečovatelskou službou a samozřejmě do koupelen rodinných domů. Ocení jej mimořádně všichni, kteří trpí hemeroidy, protože jim nabízí neinvazivní očistu,“ vysvětluje Petr Čech.

Hansgrohe

Být inovativní také znamená hledat nové příležitosti. Značka Hansgrohe kombinuje vodu, světlo, zvuk a vůni, aby vytvořila holistický vodní zážitek pro všechny smysly. Mimo jiné jsme otestovali více než 12 000 kombinací baterií a umyvadel a vy se určitě ptáte proč.

„Na trhu je dnes spousta umyvadel a spousta baterií. A je dobré, aby zákazník měl jistotu, že vybrané umyvadlo bude s vybranou baterií správně fungovat. Jde o výšku i vyložení baterie, aby proud vody správně dopadal do komfortní zóny. Testovalo se ve výrobním závodě v Německu, kde jsme k jednotlivým umyvadlům kombinovali různé baterie a šlo o to, aby nedocházelo k nepříjemnému rozstřiku, což velmi dobře všichni známe,“ říká Roman Sábl, obchodní a technický poradce.

„Co se týká úspor, tak máme na paměti cenu energie v ceně teplé vody a také vodné a stočné. Hledáme řešení, kde se dá uspořit. Máme v sortimentu řadu úsporných sprch EcoSmart, které pracují s 9–6 l/min. v porovnání s běžnými sprchami, ze kterých vytéká podle tlaku vody 12–15 l/min. Ale vždy je důležité zachovat dobrou funkčnost. Novinkami pro tento rok jsou například barevná provedení baterií, nové podomítkové moduly. A do budoucna míříme ke kompletnímu vybavení koupelny,“ říká Roman Sábl.