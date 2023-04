TZB-info / ISH Frankfurt / Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Desing Plus. Část 1/3

Nebyli jste na veletrhu ISH 2023? Prohlédněte si výrobky oceněné Desing Plus. Část 1/3 Koupelny, toalety

Stručný pohled na výrobky, které odborná porota veletrhu ISH 2023 ocenila cenou Desing Plus.

Do tradiční soutěže o prestižní cenu Design Plus zaštítěnou veletrhem ISH 2023 bylo doručeno celkem 133 návrhů od 88 společností ze 23 států. Veletrh ISH 2023 se zaměřuje na řešení pro udržitelnou budoucnost. V sektoru vytápění se to týká inovací, které snižují spotřebu energie v budovách, zvyšují energetickou účinnost a více zohledňují obnovitelné energie. V sektoru sanitární keramiky je udržitelnosti dosahováno prostřednictvím výrobků šetřících vodu a energii, průmyslové výroby šetrné k životnímu prostředí, udržitelných materiálů a odolného designu. V tomto trendu postupovala porota složená ze čtyř odborníků, která vybrala 32 produktů, které získaly označení „Design Plus“ a byly vystaveny na během ISH.

V následujícím přehledu jsou u výrobků uvedeny mírně upravené texty, kterými byly oceněné výrobky uvedeny v oficiálním přehledu.

Vítězové soutěže o cenu Design Plus podporované ISH 2023

Koupelny, toalety

BetteAir – Plochá sprchová vanička



Výrobce: Bette GmbH & Co. KG

Design: Produktdesign Tesseraux+Partner Výrobce: Bette GmbH & Co. KGDesign: Produktdesign Tesseraux+Partner

Plochá, plošší – sprchová vanička: BetteAir, první plochá sprchová vanička na světě vyrobená z glazované titanové oceli. BetteAir se tak dokonale integruje do podlahy, že je sotva znatelná, což je milník v koupelnové architektuře. A co víc, instalace v úrovni podlahy je skutečnou revolucí, protože ji lze také lepit přímo na potěr jako běžnou dlažbu.

DIVA – Koupelnový nábytek



Výrobce: SCARABEO CERAMICHE SRL

Design: SCARABEO CERAMICHE SRL Výrobce: SCARABEO CERAMICHE SRLDesign: SCARABEO CERAMICHE SRL

Podstatná elegance výrobků DIVA upoutá vaši pozornost. Nabízí vytříbenou vizi a více skrytých funkcí, které můžete objevit. DIVA je nový koncept koupelnového nábytku, který doplnil eklektickou kolekci umyvadel Moon.

Portal – Revoluční a unikátní systém umyvadla pro veřejné toalety



Výrobce: Eumar Santehnika OÜ

Design: Eumar Design Výrobce: Eumar Santehnika OÜDesign: Eumar Design

Portal má futuristický design, který inspiruje uživatele. Portal je vstupem do jiné dimenze a stane se ústředním bodem vašeho koupelnového prostoru. Elegantní jakoby plovoucí umyvadlo je zasazené do gigantického kulatého zrcadla s extravagantním a lákavým osvětlením. Portal je umyvadlo speciálně navržené pro věk sociálních sítí. Proměňte svou koupelnu v magnet na selfie a nechte své návštěvníky šířit informace o vaší firmě do svých sociálních kruhů.

Woodio Block toilet – WC



Výrobce: Woodio Oy

Design: Woodio Oy Výrobce: Woodio OyDesign: Woodio Oy

Woodio Block je první 100% voděodolný klozetová mísa z masivního dřeva na světě vyrobená ze skutečných dřevěných třísek a pokročilých pryskyřic. Woodio Block se vyrábí ve Finsku s minimální uhlíkovou stopou. Moderní, subtilní a kulatě tvarované nástěnné WC oslavuje skandinávskou formu a funkci a zároveň nabízí dobré, ekologické svědomí.

Genesi – Umyvadlová baterie



Výrobce: Bruma Europa, Lda

Design: DSB Design Studio Výrobce: Bruma Europa, LdaDesign: DSB Design Studio

BRUMA, která je na trhu již více než 65 let, je synonymem zkušeností, kvality a inovace při vytváření vodovodních baterií. Jejich výrobní proces je stále více udržitelný a kombinuje nejmodernější průmyslové techniky s pečlivou řemeslnou zručností. Výsledkem je Genesi – pocta přírodě a inovativnímu designu, který ve svých nečekaných tvarech nechává prostor pro představivost.

Joe – Kolekce armatur



Výrobce: RVB sa/nv

Design: RVB sa/nv Výrobce: RVB sa/nvDesign: RVB sa/nv

Zcela nová kolekce Joe je inspirována městskými a industriálními křivkami, archetypem a minimalistickou formou dýmek. S trubicí jako výchozím bodem je její design jedinečný, její tvary jsou pevné, souvislé a pravidelné. Progresivní systém se současným růstem průtoku a tepla nabízí nastavení jedním souvislým pohybem. Design od Co.Studio podtržený sloganem: «FORMA FOLLOWS FUNCTION».

Ingiro – Kolekce armatur



Výrobce: FIMA Carlo Frattini Spa

Design: FIMA Carlo Frattini Spa Výrobce: FIMA Carlo Frattini SpaDesign: FIMA Carlo Frattini Spa

Extrémní praktičnost a velká pohybová svoboda jsou hlavními rysy kolekce venkovních armatur Ingiro: na jedné straně je jejich ergonomie navržena pro jednoduché a okamžité použití; na druhé straně umožňuje se osprchovat všude tam, kam dosáhne flexibilní hadice. A to díky přípojce vody, která není fixovaná v jedné pevné poloze. Betonová základna navíc poskytuje stabilitu v každé situaci.

Sprchový box – Koupelnový nábytek



Výrobce: Mamparas Doccia, S.L.

Design: Mamparas Doccia, S.L. Výrobce: Mamparas Doccia, S.L.Design: Mamparas Doccia, S.L.

Patentované designové skříňky Doccia umožňují mít uvnitř sprchového boxu organizér tím nejdiskrétnějším a nejelegantnějším způsobem, který poskytuje extra funkčnost, maximalizuje využití prostoru a integruje klasickou koupelnovou skříňku do samotné sprchy. Tyto inovativní skříňky, vodotěsné, se snadno otevíratelnými dvířky na pantech a vyrobené z hliníku s policemi Zamak, jsou dokonale integrované do našich sprchových zástěn a poskytují lehkost, design a praktičnost. K dispozici ve dvou barvách a s okny.

LALITA – Koupelnové doplňky



Výrobce: CERAMICA GLOBO SPA

Design: CERAMICA GLOBO SPA Výrobce: CERAMICA GLOBO SPADesign: CERAMICA GLOBO SPA

LALITA má velkorysé proporce a jemné linie, které navozují pocit ochrany, která pohladí tělo. Každodenní koupelnové rituály mytí, péče o tělo a tělesně-duševní pohodu se provádějí v uklidňující a povzbuzující atmosféře. Pro toalety kolekce Lalita jsme navrhli CLEANSTORM® splachovací systém, který je tichým a spolehlivým vírem čistoty.

OMNIRES OVO M+ – Vana a umyvadlo



Výrobce: OMNIRES sp. z o.o.

Design: OMNIRES sp. z o.o. Výrobce: OMNIRES sp. z o.o.Design: OMNIRES sp. z o.o.

Kolekce OVO M+, kterou navrhla Paulina Shacalis, obsahuje vany a umyvadla s minimalistickými, výraznými siluetami a dokonalými proporcemi. Pohrávání si s geometrickými tvary dalo vzniknout designu založenému na dvou půlkruzích. Organický a harmonický charakter je v souladu s principy klasické symetrie. Souprava vany a umyvadla OVO M+ je vyrobena z polského dolomitového horninového kompozitu. Produkty jsou dostupné v šesti přírodou inspirovaných barvách v matném provedení, stejně jako v lesklé a matné bílé.

Hydro In-Tank® – Klozet



Výrobce: Roca Sanitario, S.A. / Co-innovation with SIAMP

Design: Roca Sanitario, S.A. / Co-innovation with SIAMP Výrobce: Roca Sanitario, S.A. / Co-innovation with SIAMPDesign: Roca Sanitario, S.A. / Co-innovation with SIAMP

Tento prostorově úsporný klozet In-Tank® se vyznačuje vylepšenou estetikou, snadnou údržbou a má všechny funkční prvky integrované do mísy, včetně splachovací nádržky. Inovativní extra tiché splachování Roca Rimless®Vortex a antibakteriální glazura Supraglaze® zaručují maximální hygienu a čistotu. Toto all-in-one řešení se rychle a snadno instaluje a bezespárový splachovací systém integrovaný do toalety také poskytuje extra bezpečnost proti netěsnostem.

Heritage – Vana



Výrobce: Inbani Design S.L.

Design: Patrick Norguet Výrobce: Inbani Design S.L.Design: Patrick Norguet

Vana Heritage vyniká svou impozantní přítomností. Byla koncipována tak, aby se stala ikonickým a výrazným předmětem v každé koupelně. Pečlivé proporce spolu s možností podepření průvzdušnou dřevěnou konstrukcí dokážou snížit vizuální váhu rozměrů a propůjčit jí pocit vznášení, který harmonicky zapadne do každého prostoru. Detail drážkování, který je přítomen u nejvýznamnějších staveb řecké architektury, umocňuje krásu vany.

Unseen Fresh – Neviditelné splachovací tlačítko



Výrobce: Tense Bvba

Design: Tense Bvba Výrobce: Tense BvbaDesign: Tense Bvba

Unseen Fresh je integrované tlačítko pro toaletu, vyrobené na míru a plně personalizované. Povinná výbava pro každého, kdo má rád bezproblémový interiér. Technologie plně integrovaná do stěny dodává interiéru třídu a eleganci. Chybět nemusí ani denně používané splachovací tlačítko. Vaše splachovací tlačítko integrujeme do jakékoli povrchové úpravy stěny.