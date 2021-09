TZB-info / Rozhovory, komentáře / TZB-info v září opět vysílá živě a tentokrát i v noci

TZB-info v září opět vysílá živě a tentokrát i v noci

Od 20. do 24. září budou portály TZB-info a ESTAV.cz opět přenášet živé vysílání z našeho televizního studia. Desítky hostů budou během celého týdne čelit našim otázkám z oblastí osvětlení a akustiky staveb, novinek v programu Nová zelená úsporám, požární bezpečnosti staveb, udržitelného stavění a dalších.

Novinkou v letošním vysílání, které tradičně doprovází stavební veletrh For Arch, je noční vysílání ve středu 22. 9. Se vzácnými hosty si budeme povídat opět na témata z našich oborů, ale v neformální atmosféře a pokračovat budeme do pozdních nočních hodin. Na co přesně se můžete těšit? Podívejte se na program vysílání:

Pondělí 20. září – Osvětlení a akustika

10.00 Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz, Zahájení vysílání

10:20 Ing. Ondřej Wittek, Schöck-Wittek, Izolace proti kročejovému hluku Tronsole

11:00 Michal Široký, Saint-Gobain Glass, Nekonečné možnosti skla v architektuře

11:20 Ing. Pavel Rydlo, Divize Isover, Lehké akustické střechy a podhledy pro halové stavby

11:40 Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D., ČVUT v Praze, Zdravé světlo v budovách

12:40 Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., TZÚS, Nové požadavky ve stavební akustice

13:20 Ing. Pavel Heinrich, HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s., Akustické příčky a stínění s roletovým překladem

14:00 Ing. Jiří Nováček, Ph.D., UCEEB, ČVUT v Praze, Úskalí stavební akustiky

14:40 Marek Bezouška, odborný školitel, Viessmann spol. s r.o., Tepelná čerpadla, akustika, vliv prostředí, instalace

15:00 Vlastimil Sova, KM Beta, Akustické vlastnosti systému Sendwix

Úterý 21. září – Nová zelená úsporám

10:20 Jaroslav Šuvarský, S-Power, Fotovoltaika s tepelným čerpadlem pro rodinné domy, rekonstrukce i novostavby

10:40 Ing. Michal Čejka, Šance pro budovy, Nové podmínky a dotace v programu Nová zelená úsporám

11:00 Ing. Jiří Hanus, předseda představenstva, ACOND a.s., Tepelná čerpadla, hluk a užitné vlastnosti

11:20 Cyril Svozil jr., AERS s.r.o., Bateriová úložiště AERS pro domácnosti i pro firmy

12:00 Marcela Smolíková, 2VV, Nová řada regulace Air GENIO

12:40 Mgr. Stanislav Paleček, Radion, Dosahování těsnosti staveb a blower-door test

13:20 Ing. Robert Bicek, Bosch Termotechnika s.r.o., Užitné vlastnosti TČ včetně hluku, projektování, novinky

13:40 Jaroslav Šuvarský, S-Power, Fotovoltaika pro komerční budovy

14:00 Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., Visco, CZB ČR, Aktuality z oboru kontaktního zateplování ETICS

14:40 Ing. Václav Švorčík, Bosch Termotechnika s.r.o., Stacionární kondenzační kotle, zapojení, bezpečnost

15:00 Ing. Jaroslav Oliva, DZD, Nové ohřívače vody

Středa 22. září dopoledne – Požární bezpečnost staveb

10:00 Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz, Zahájení vysílání

10:20 Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., UCEEB, ČVUT v Praze, Rizika hromadných garáží pro elektromobily

10:40 Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Peritas servis, Nová TNI pro hromadné garáže elektromobilů

11:00 kpt. Ing. Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR, Nové požadavky na stavby z hlediska požáru plynoucí z nových předpisů

11:20 Ing. Jan Tripes, ředitel PAVUS, Požární zkoušky stavebních konstrukcí ve zkušebnách

11:40 Václav Fučík, Sapeli, Protipožární dveře

12:00 Michal Přikryl, Trox, Systémy pro větrání chráněných únikových cest

12:40 Ing. Walter Sodomka, obchodní ředitel Messy s.r.o., Komíny a hořlavé konstrukce

13:00 Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel Belimo CZ, Ochrana osob a majetku – BELIMO řešení pro systémy OTK

Středa 22. září odpoledne

13:40 Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, Novinky v programu Nová zelená úsporám

14:00 Ing. Bohdan Polak, ředitel odboru realizace velkých projektů SFŽP, Kotlíkové dotace a výměny kotlů

14:20 Bc. Nikita Rybakov, poradce finančního plánování, Nemovitosti za hypotéku a hypotéka bez nemovitosti. Hypoteční trh 2021

14:40 Petr Novotný, Zneužití a využití dat z katastru nemovitostí

15:20 Ing. Miroslav Marada, MBA, ENESA, Pokroky v projektech EPC a role Asociace poskytovatelů energetických služeb

Středa 22. září – Noční vysílání

19:40 Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz, Zahájení vysílání

20:00 Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Aconse CZ, Konstrukce nejvyšších rezidenčních věží na Billioners‘ Row v New Yorku

20:20 doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB, ČVUT v Praze, S.A.W.E.R. – Jak se vyrábí pitná voda ze vzduchu na světové výstavě Expo Dubaj

20:40 Michaela Pánková, Open House Praha, Open House Praha pro všechny

21:00 Mgr. Jiří F. Potužník, Generální komisař CZ Expo, Jak se zrodil Český pavilon na světové výstavě Expo Dubaj

21:20 Vít Soural, Flatzone.cz, Trh s nemovitostmi utržený ze řetězu

21:40 Zdeněk Fučík, Brilon na kolech

22:20 Dan Pribáň, Topení a záchody na cestách žlutého Trabantu

23:00 Ing. arch. Jakub Kopecký, Jak občané zachránili srdce města před urbanistickou katastrofou

Čtvrtek 23. září – Udržitelné stavění

10:20 Ing. Michal Mrkývka, ASIO NEW, spol. s r.o., Zasakovací rošty, chytré stromy AS-POUSTR a hospodaření s dešťovou vodou

10:40 Mgr. Jiří Vozák, Frank Bold Advokáti, ČR má nový stavební zákon

11:00 Nicoll Česká republika, s.r.o., Hospodaření s dešťovou vodou pro bytové domy a komerční budovy

11:20 Erik Štefanovič, Delta Group ČR, BIM a virtuální realita ve stavebnictví

11:40 Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT v Praze, Stavební fyzika ve prospěch udržitelné výstavby

12.00 Jan Bátěk, Sales Engineer, Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe, Tepelná čerpadla - produkty, účinnost, přidaná hodnota

12:40 Ing. Marcela Bosáčková, CIUR, a.s., Energy Globe AWARDS EON 2020 a Climatizer Plus

13:00 Mgr. Pavel Franc, Frank Bold Society, Udržitelné stavitelství a jeho financování

13:40 Ing. Bohumil Janeček, Katastrální mapy včera dnes a zítra

14:40 Emil Izakovič, jednatel společnosti ESM YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o., Plynová tepelná čerpadla v moderní výstavbě

15:00 Ing. Jan Schindler, Kalkulátor cen energií, Ceny energií rostou

Pátek 24. září

10:00 Ing. Miroslav Hořejší, majitel portálů TZB-info a ESTAV.cz

10:20 Ing. Miroslav Calda, Atlantis, Střešní fotovoltaika s výkonem 499 kWp – nejmodernější technologie na klíč a bez dotací

10:40 O reportáži Jak se hydroponicky pěstují saláty a zelenina

11:00 O reportáži Chlazení technologie HVM Plasma tepelnými čerpadly Master Therm v angličtině

11:40 Časosběrné video přestavby kotelny školy

12:20 Václav Liška, MERXU s.r.o., Představení nové B2B prodejní online platformy pro Střední a Východní Evropu.

Program vysílání se ještě může změnit, proto prosíme sledujte další upoutávky.