Přijatá protipovodňová opatření 2024: Aktivace zábran, řízení odtoků a vydaná varování

Vodní nádrže, včetně Lipna a Orlíku, jsou zatím schopné zvládnout srážky, zatímco v povodí Vltavy byla aktivována mobilní protipovodňová opatření. Pracovníci Povodí manipulují s odtoky nádrží, aby regulovali povodňové vlny. Ministr vnitra varuje před povodňovou turistikou a apeluje na občany, aby se vyhýbali rizikovým oblastem a dodržovali pokyny záchranných složek.

Ministr vnitra Vít Rakušan informoval o aktuální povodňové hrozbě a opatřeních, která byla přijata v rámci integrovaného záchranného systému. Hasiči i policie výrazně posílili své kapacity, a to včetně nasazení speciálních jednotek. Připraveno je téměř 100 000 hasičů, kteří jsou schopni okamžitě reagovat. Policie nasadila pořádkové jednotky, policejní potápěče, drony a vrtulníky, a pyrotechnické jednotky jsou připraveny k odstraňování překážek v terénu. Připraveny jsou také speciální záchranné týmy, certifikované Evropskou unií, pro záchranu osob z vody i ze zřícených budov.

„Chtěl bych obzvlášť poděkovat dobrovolným hasičům a znovu připomenout, jak skvělý systém máme, že na jednotlivých obcích a městech v České republice máme lidi, kteří jsou připraveni pomoci profesionálům v těch těžkých situacích,“ řekl ministr Rakušan.

Kapacita přehrad je zatím dostatečná

V posledních hodinách byly aktivovány všechny mobilní protipovodňové zábrany v povodí Vltavy, které byly v posledních letech vybudovány. Jedná se o mobilní hrazení na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích, mobilní zábrany v Bechyni, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Zruči nad Sázavou, stejně jako sklopení Jelení lávky v Českém Krumlově. Vodní nádrže Lipno a Orlík jsou zatím schopny zachytit přívaly srážek, přičemž Orlík stále rozšiřuje svůj retenční prostor. „Do nádrže přitéká méně vody, než z ní odtéká, což je pozitivní zpráva,“ uvedl Rakušan.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného jsou pracovníci Povodí v nepřetržité komunikaci s vedením všech pěti vodohospodářských podniků. Manipulují s odtoky vodních nádrží, aby efektivně transformovali povodňové vlny. Výborný uvedl příklad z povodí Moravy, kde do přehrady Vír přitékalo 80 m³/s, zatímco z ní odtékalo jen 25 m³/s, což výrazně pomáhá s regulací hladiny pod přehradou. Podobná situace byla i na Brněnské přehradě.

Vysoké srážky v povodí Labe

V povodí Labe byla za posledních 24 hodin zaznamenána nejvyšší úroveň srážek, kdy na Špindlerovce v Krkonoších spadlo 227 mm vody. Intenzivní déšť v Krkonoších, Orlických horách, Jizerských horách a na Vysočině způsobil rychlý vzestup hladin řek, přičemž na několika místech byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity. I když je situace v povodí Ohře relativně klidná, muselo zde dojít k odstranění bobřích hrází, které blokovaly koryto řeky a hrozilo její rozlití.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) odhaduje, že na exponovaných místech Krkonoš a Jeseníků by mohl úhrn srážek za celou epizodu do pondělí dosáhnout až 500 mm. Ředitel ČHMÚ Mark Rieder zdůraznil, že situace se bude dále vyvíjet a aktuální předpovědi jsou dostupné na jejich webu.

Náročná situace v Moravskoslezském kraji

Vzhledem k rostoucímu riziku povodní v Moravskoslezském kraji požádalo Ministerstvo vnitra kraj o vyhlášení stavu nebezpečí. Ministr vnitra Rakušan uvedl, že v případě potřeby budou zahájeny rozsáhlé evakuace, které mohou postihnout i další regiony. „Evakuační plány jsou připraveny, obce mají jasné postupy, jak ochránit své obyvatele,“ uvedl Rakušan a zároveň požádal občany o trpělivost a spolupráci s hasiči a starosty.

Ministr varoval občany před nezodpovědným chováním, zejména před tzv. „povodňovou turistikou“, kdy lidé navštěvují zaplavené oblasti za účelem fotografování a natáčení videí. Toto chování nejen komplikuje záchranné práce, ale také zvyšuje riziko, že se turisté sami ocitnou v nebezpečí. Rakušan dále vyzval školy k okamžitému zrušení vodáckých výcviků, které by mohly ohrozit studenty i učitele.

Občané by měli pravidelně sledovat aktuální předpovědi počasí a vývoj situace, zejména v rizikových oblastech u vodních toků. Rakušan doporučil mít připravená evakuační zavazadla, nabité mobilní telefony a zásoby pitné vody pro případ výpadku elektrické energie. Obzvlášť ohrožené domácnosti by měly přemístit cennosti do vyšších pater svých domů a předejít tak škodám na majetku.