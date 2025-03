TZB-info / ISH Frankfurt / Navštivte společnosti REHAU a MEPA na veletrhu ISH 2025

Navštivte společnosti REHAU a MEPA na veletrhu ISH 2025 Next Level Unlocked: Boost your Building Solutions

Srdečně vás zveme, abyste s námi objevili novou dimenzi stavebních řešení na veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu od 17. do 21. března 2025, hala 6, stánek C50.

Společnosti REHAU Building Solutions a MEPA zde představí svou nabídku inovativních systémových řešení pod mottem „Next Level Unlocked – Boost Your Building Solutions“. Nové produkty nejen doplňují stávající nabídku, ale také výrazně rozšiřují a koordinují celé portfolio, což poskytuje komplexní a efektivní řešení pro moderní stavebnictví.

Přidaná hodnota pro řemeslníky a projektanty

Optimalizovaná kompletní řešení šetří čas i náklady, zvyšují produktivitu a zajišťují plynulý průběh instalace. Společnosti REHAU Building Solutions a MEPA společně nabízejí inovativní stavební techniku, odborné znalosti a vhodné systémy z jediného zdroje. Místo mnoha různých dodavatelů pro jednotlivá řešení mají řemeslníci jednoho kompetentního systémového partnera. To přispívá k vyšší efektivitě a hospodárnosti – od plánování až po samotnou instalaci. Ať už se jedná o rodinné domy, obytné nebo komerční budovy, společné produktové portfolio poskytuje flexibilní kompletní systémy a předem smontované moduly, které splňují náročné požadavky moderního stavebnictví.

Efektivní potrubní systémy a bezpečná regulace

V oblasti vodonosných systémů hraje klíčovou roli výrobek REHAU FASTLOC. Návštěvníci našeho stánku se mohou přesvědčit, že tento potrubní systém spojuje jednoduchost připojení s bezpečností násuvné objímky. Potrubí není potřeba rozšiřovat, což šetří čas a výrazně snižuje pracovní zátěž montérů na stavbě.

REHAU také představí optimalizovaný odvodňovací systém RAUPIANO PLUS, který je vybaven novým těsněním a inovativním upevněním RAUCLAMP. Tyto nové komponenty zajišťují vyšší úroveň bezpečnosti a zároveň umožňují efektivnější a rychlejší instalaci.

Další novinkou, kterou REHAU ve Frankfurtu představí, je systém RE.GUARD 2.0. Tento osvědčený systém kontroly vody nepřetržitě monitoruje potrubí a spolehlivě detekuje praskliny nebo i ty nejmenší úniky. Systém tak poskytuje účinnou ochranu před poškozením potrubí vodou a přispívá k dlouhodobé bezpečnosti dodávek vody.

Správné klima pro každou místnost

Druhým hlavním tématem stánku jsou systémy plošného vytápění a chlazení. S řešením Indoor Climate Comfort System zajišťuje REHAU optimální komfort v každé místnosti ve všech ročních obdobích. Veškeré komponenty REHAU, včetně fancoilů, odvlhčovačů vzduchu a systémů plošného vytápění/chlazení, lze pohodlně integrovat do centrálního systému NEA SMART 2.0 pro individuální ovládání místností.

Na veletrhu ISH REHAU představí také nový kontaktní chladicí/topný podhled RAUTHERM NEO, který obohacuje systém vnitřního klimatu. Tento nový výrobek zaujme nejen vyšším komfortem instalace a rychlostí, ale i vynikajícím chladicím a topným výkonem. REHAU rovněž představí další vylepšení pokojového regulátoru NEA pro systémy plošného vytápění a chlazení, kde se moderní design a intuitivní ovládání snoubí s pokročilými funkcemi.

REHAU předvede také řešení pro lokální topné systémy, které zajišťují bezpečné a stabilní zásobování teplem. RAUVIPEX je novým měřítkem v oblasti přenosu tepla. Tento produkt je ideální pro připojení tepelných čerpadel k jednotlivým budovám, ale také pro přenos tepla v rámci topných sítí. RAUVIPEX se vyznačuje rychlou a flexibilní instalací a je dostupný v široké škále velikostí od d20 do d140. Součástí systémové sítě je také nový spoj CLIP-FLEX, který představuje silný článek v oblasti našich lokálních topných systémů, osvědčených a spolehlivých již desítky let. Díky funkci kulového kloubu umožňuje tento spoj instalaci i v extrémních úhlech s odchylkami až do 22,5°. Integrovaný těsnicí systém EPDM zaručuje snadnou kombinovatelnost různých typů a průměrů potrubí bez potřeby samostatných těsnicích kroužků.

Testování v praxi

A protože některé věci nejlépe oceníte, když si je vyzkoušíte na vlastní kůži, REHAU nabízí možnost otestovat si produkty ve zkušební zóně. Návštěvníci si zde mohou osobně otestovat novou generaci montážních nástrojů RAUTOOL, včetně RAUTOOL A-light3 QC a RAUTOOL Xpand2 QC, stejně jako těsnicí pásku na vany Aquaproof od společnosti MEPA. Možnost vyzkoušet si výrobky v praxi jim ukáže, proč jsou tyto produkty na stavbách zárukou vyšší efektivity a rychlosti při montáži.

Od montážních rámů až po modulární technologie: MEPA na ISH

Na veletrhu ISH představila společnost MEPA to nejzajímavější ze svého širokého sortimentu. Mezi novinkami vyniká nadčasově elegantní designová série „Orbit“ splachovacích desek MEPA pro WC a pisoáry, která byla rozšířena o novou verzi skleněného laminátu. Tyto splachovací desky jsou k dispozici v šesti moderních matných barvách a nabízejí flexibilní možnosti instalace: montáž na povrch, částečné zapuštění nebo montáž pod omítku pro WC, a povrchovou montáž pro pisoáry. Kromě pestré palety barev zaujmou také jemným povrchem a vysokou odolností.

Novinkou je také „sada pro utěsnění vrtaných otvorů Aquaproof“, která zajišťuje spolehlivé utěsnění vrtaných otvorů ve stěnách a podlahách různých materiálů, jako jsou beton, stěrka, pórobeton, cihly, vápenopískové cihly či sádrokarton. Tato sada poskytuje trvale bezpečné utěsnění a zajišťuje kontinuální vrstvu těsnění, čímž eliminuje riziko slabých míst, která by mohla ohrozit celkovou efektivitu těsnění.

Next Level Unlocked – těšíme se na vás na veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu, který se koná 17. až 21. března 2025, hala 6, stánek C50.

Další informace a podrobnosti najdete na adrese: bs.rehau.de/ish-2025.