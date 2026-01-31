Infotherma 2026 přilákala přes 25 000 návštěvníků a potvrdila stále trvající zájem o energetická témata
Přehrát audio verzi
Infotherma 2026 přilákala přes 25 000 návštěvníků a potvrdila stále trvající zájem o energetická témata
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Letošní 31. ročník výstavy Infotherma 2026, zaměřené na vytápění, úspory energií a obnovitelné zdroje, potvrdil, že jde o nejvýznamnější akci svého druhu v České republice. Během čtyř dnů ji navštívilo více než 25 000 lidí, přičemž výrazně vzrostl zájem o online vstupenky zdarma, které využilo rekordní množství návštěvníků. Na výstavě se letos představilo 326 firem a institucí a nabídla také nejširší doprovodný program ve své historii.
Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Josefa Bělici, rektora VŠB–TUO Igora Ivana, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana, náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže, náměstka primátora Ostravy Aleše Boháče a Stanislava Mišáka, ředitele CEET VŠB-TUO. Hosté představili svůj pohled na současné energetické výzvy, technologické trendy i dotační příležitosti v oblasti energetiky a životního prostředí.
Hlavními partnery Infothermy 2026 byli město Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
V rámci zahajovacího dne byly vyhlášeny výsledky soutěže TOP VÝROBEK Infothermy 2026:
- 1. místo: bezdrátový modul Pulsonic 3 radio net – ista ČR
- 2. místo: krbová kamna s akumulací Blaze Element – Blaze Harmony
- 3. místo: hybridní fotovoltaická klimatizace Klima Kerberos – Unites Systems
Všichni ocenění obdrželi originály smaltů od významného malíře a grafika Ondřeje Vorla.
Současně byla udělena také cena VŠB–TUO TOP INOVACE Infothermy 2026, kterou získal projekt sdružení firem iKomunita: „Inteligentní systém optimalizace a řízení provozu fotovoltaických elektráren v bytových domech“. Odbornou porotu vedl Stanislav Mišák, ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET).
Významnou součástí úvodního programu byla také Energetická konference, která se věnovala trendům ve vytápění, úsporám energií a její soběstačnosti, akumulaci, využívání umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.
V následujících dnech probíhaly v sousední budově Fakulty umění Ostravské univerzity tematické konference pro starosty měst a obcí a pro předsedy bytových družstev a SVJ, zaměřené zejména na fotovoltaiku, komunitní energetiku a chytrá řešení pod patronací sdružení iKomunita.
Letošní ročník Infothermy měl mimořádně bohatý doprovodný program, který probíhal v přednáškovém sále ve vstupním pavilonu A1. Návštěvníci si mohli poslechnout více než 50 odborných přednášek. Úterní program byl již tradičně v režii portálu TZB-info a estav.tv a byl streamován online.
Podívejte se na záznam z živého vysílání
Ve vstupním pavilonu byla na ploše 85 m2 k vidění také rozsáhlá expozice města Ostravy. Součástí prezentace byly mimo jiné tři vybrané projekty, mezi nimiž mohli návštěvníci po celou dobu výstavy hlasovat. Vítězem se stal projekt modrozelené architektury „Cesta vody – Bělský les“, který zaujal největší počet hlasujících.
Po celou dobu výstavy mohli návštěvníci hlasovat o TOP EXPOZICI Infothermy 2026 prostřednictvím QR kódů umístěných u jednotlivých stánků. Oceněni byli:
- 1. místo: Biomac
- 2. místo: Romotop
- 3. místo: TapHome
Vítězové obdrželi rovněž originály smaltů jako držitelé ocenění TOP VÝROBEK.
Infotherma 2026 nabídla čtyři dny plné odborných přednášek, prezentací, poradenských center a setkávání odborníků i veřejnosti. Organizátoři hodnotí letošní ročník jako mimořádně úspěšný a potvrzují, že výstava zůstává klíčovým místem pro sdílení informací, prezentaci inovací a hledání řešení pro budoucnost vytápění a energetiky.
Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...